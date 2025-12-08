Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Washington, DC Awards; Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Washington, DC & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Washington, DC Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Washington, DC Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)
Madelyn Regan
- THE LAST FIVE YEARS
- The Little Theatre of Alexandria
20%
Ariel Friendly
- THE LAST FIVE YEARS
- The Little Theatre of Alexandria
15%
Tumanyanelu
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
12%
Carolina Tomasi
- EVITA
- Silhouette Stages
12%
Esther Wells
- FOOLS! IMPROV
- Triune Entertainment LLC
10%
Renée De Ponte
- FOOLS! IMPROV
- Triune Entertainment LLC
8%
Hannah Gilberstadt
- THE LAST FIVE YEARS
- The Little Theatre of Alexandria
7%
Rob Tessier
- FOOLS! IMPROV
- Triune Entertainment LLC
6%
Matt Moore
- FOOLS! IMPROV
- Triune Entertainment LLC
5%
Darren Badley
- THE LAST FIVE YEARS
- The Little Theatre of Alexandria
5%Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Professional)
Joe Mallon
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
16%
Fran Tapia
- UNRELEASED
- Spooky Action Theater
14%
Adam Meir
- THE JEWISH DOG
- 1st Stage
9%
Amber Patrice Coleman
- GALATEA
- Theatre Prometheus
9%
Christine Dwyer
- ATLAS GALA: AN EVENING OF MAGIC
- Atlas Performing Arts Center
6%
Yael Schoenbaum
- GALATEA
- Theatre Prometheus
6%
Rex Daugherty
- THE WELL
- Atlas Performing Arts Center
5%
Rachel Potter
- ATLAS GALA: AN EVENING OF MAGIC
- Atlas Performing Arts Center
5%
Cate Ginsberg
- GALATEA
- Theatre Prometheus
5%
Lucy Eden
- CIRCUS OF THE SELF
- Spooky Action Theater
4%
Venus Star Trap
- BIHARD: STRIPPY KAY YAY
- The Sirens of Sin
4%
Hedy Valentine
- GALATEA
- Theatre Prometheus
4%
Jules Galore
- DR. VAGENSTEIN'S HOUSE OF WHORROR
- The Sirens of Sin
3%
Ken Avis and Lynn Veronneau
- VERONNEAU
- Creative Cauldron
3%
Jack Rabbit
- BIHARD: STRIPPY KAY YAY
- The Sirens of Sin
3%
Daheli Hall
- SPADURA
- 1st Stage
3%Best Choreography Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Phillip Smith Cobbs
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
12%
John Poncy
- SPRING AWAKENING
- STARS Performing Arts
12%
Bree Breeden
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
10%
Ariel Kraje
- SHREK
- McLean Community Players
9%
Christie Dubnansky
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
7%
Jolene Veettese
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
6%
Giorgia Dallasta
- ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
6%
Gabrielle Tessier
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
5%
Stefan Sittig
- JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
5%
Caitlin Valleskey and Madelyn Zaccari
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
5%
Katie Quinn
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
4%
Umbiance
- HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE AND UMBIANCE
4%
Marianna Constable
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
4%
Krissy McGregor
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
4%
Fiona H.R. Murphey
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
3%
Nancy Scales
- JACK & THE BEANSTALK
- British Players
3%
Madelyn Zaccari
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
1%Best Choreography Of A Play Or Musical (Professional)
Valeria Cossu
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
11%
Anna Longenecker
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
9%
Sergio Trujillo
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
8%
Kimberly Geipel
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
7%
Ani Taj
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
6%
Kelly Crandall d’Amboise
- FROZEN
- Olney Theatre Center
5%
Brittany Joy Peterson
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
5%
Jeff Calhoun
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
5%
Robert Bowen Smith
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
4%
Christopher Gattelli
- SCHMIGADOON
- Kennedy Center
4%
Karla Puno Garcia
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
4%
Stefan Sittig
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
4%
Emma Jaster
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
4%
Danny Mefford
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%
Irina Tsikurishvili
- THE IMMIGRANT
- Synetic
3%
Shea Sullivan
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
2%
Bess Kaye
- THE MARGRIAD
- Avant Bard Theatre
2%
Fiona H.R. Murphey
- GALATEA
- Theatre Prometheus
2%
Stefan Sittig
- ALADDIN
- Creative Cauldron
2%
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
2%
Stefan Sittig
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
2%
Marcia Milgrom Dodge
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
2%
Siani Nicole
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
2%
Byron Easley
- WE ARE GATHERED
- Arena Stage
1%
Shana Laski
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
1%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Bailey Hammett
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
12%
Riley Leonhardt
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
10%
Anna Marquardt
- YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
9%
Amber Kiffney
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
9%
Lori Crockett and Lisa Leary
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
7%
Kyna Chilcot
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
5%
Janine Sunday, Sarah King
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Young Artists of America
5%
Ruth Williamson
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
5%
Giuliana Weiss
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
5%
Giuliana Weiss
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
5%
Jennifer Morrissey
- ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
5%
Donna Breslin
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
4%
Jennifer Morrisey
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
4%
Riley Lionhardt
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Donna Sisson
- LUCKY STIFF
- Good Shepherd Players
3%
Jennifer Morrissey
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
2%
Jill Jago
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- Prince William Little Theatre
2%
Kyna Chilcot
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
2%
Laura W. Andruski
- THE FOREIGNER
- Rockville Little Theatre
2%
Michelle Matthews
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical (Professional)
Rukiya Henry-Fields
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
10%
Charlynn Mills
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
9%
Alejo Vietti
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
8%
Cidney Forkpah
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
7%
Ashlynne Ludwig
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
6%
Erik Teague
- FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
6%
Ivania Stack
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
5%
Kendra Rai
- FROZEN
- Olney Theatre Center
5%
Lina Cho
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
4%
Johnna Presby
- THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
4%
Becca Janney
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
4%
Sarah Cubbage
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
4%
Nyasia Klusmann
- ALADDIN
- Creative Cauldron
3%
Sarafina Bush
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
3%
Fabio Toblini
- THE AGE OF INNOCENCE
- Arena Stage
3%
Linda Cho
- SCHMIGADOON
- Kennedy Center
3%
Charlie VanKirk
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%
Cody Von Ruden
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%
Karen Perry
- DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
2%
Julie Cray Leong
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
2%
Herin Kaputkin
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
2%
Danielle Preston
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
2%
Danielle Preston
- KING JAMES
- Roundhouse
2%
Rakell Foye
- THE PIANO LESSON
- 1st Stage
1%
Erik Teague
- THE IMMIGRANT
- Synetic
1%Best Dance Production (Non-Professional) JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
32%JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
30%ANNIE
- Triune Entertainment LLC
20%HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE AND UMBIANCE
19%Best Dance Production (Professional) FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
23%STEP AFRIKA
- Arena Stage
18%SISTER ACT
- Ford's Theatre
14%A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
14%DOLOR Y SABOR
- Gabriel Mata
11%ATLANTIC PARADOX
- Moveius Contemporary Ballet
8%DANCE²
- Kogod Theatre
7%MUSE
- Moveius Contemporary Ballet
5%Best Direction Of A Musical (Non-Professional)
Mel McCleerey
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
9%
John Poncy
- SPRING AWAKENING
- Stars Performing Arts
8%
Mark McKinnon
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
7%
Alexa Roggenkamp/Preston Grover
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
6%
Andrew JM Regiec
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
6%
Esther Wells
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
5%
Sarah Hardy
- THE LIGHTNING THIEF
- Sterling Playmakers
5%
Fred Zirm
- ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
5%
Caitlin Valleskey
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
4%
George Fulda
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
4%
Sierra Lockrem
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- STARS Performing Arts
4%
Andrew Regnic
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%
Angela Somers
- HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE
3%
Mercedes Blankenship
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
3%
Rob Tessier
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
3%
Matt Moore
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
3%
Jennifer Hardin
- JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
3%
Scott Olson
- BRIGHT STAR
- Fauquier Community Theater
3%
Margo Myst McCready
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
2%
Matt Moore
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
2%
Michael Kharfen
- THE FULL MONTY
- The Arlington Players
2%
Nancy Lavallee
- 1776
- Good Shepherd Players
2%
Renée De Ponte
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
2%
Laura W. Andruski
- JACK & THE BEANSTALK
- British Players
2%
Matt Bannister
- COMPANY
- Silver Spring Stage
1%Best Direction Of A Musical (Professional)
Valeria Cossu
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
13%
Alan Muroaka
- FROZEN
- Olney Theatre Center
11%
Sergio Trujillo
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
10%
Chris Maulden
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
8%
Amy Anders Corcoran
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
7%
Elizabeth Dinkova
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
6%
Emily “EJ” Jonas
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
5%
Matthew Gardiner
- FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
5%
Kimberly Kemp
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
5%
Christopher Gattelli
- SCHMIGADOON
- Kennedy Center
4%
Ricky Drummond
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
4%
Jeff Calhoun
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
4%
Anne Kauffman
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
4%
Matt Conner
- ALADDIN
- Creative Cauldron
3%
Marcia Milgrom Dodge
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
3%
Mollie Greenberg
- JENNIE THE CAT'S HALLOWEEN ADVENTURE
- The Puppet Co.
2%
Lee Sunday Evans
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
2%
Ingrid Bork
- JENNIE THE CAT'S HALLOWEEN ADVENTURE
- The Puppet Co.
2%
Matt Conner
- SONDHEIM
- Creative Cauldron
2%
Scott Moreau
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Shenandoah Summer Music Theatre
1%Best Direction Of A Play (Non-Professional)
KenYatta Rogers
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
14%
Rikki Howie Lacewell
- FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- 2nd Star Productions
8%
Molly Marsh
- TWELFTH NIGHT
- Stars Performing Arts
8%
John Geddie
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
7%
Jarod Glou
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
7%
Scott Olson
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
6%
Tony Marshak
- DRACULA
- StageCoach Theatre
6%
Danni Guy
- EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
6%
Laura W. Andruski
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
5%
Matt Moore
- FLOWERS FOR ALGERNON
- Seton Players
4%
Chris D'Angelo
- FOOL FOR LOVE
- NOVA Nightsky Theater
4%
Eleanore Tapscott
- ALABAMA STORY
- Colonial Players of Annapolis
4%
Terri Ritchie
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
Kat Brais
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
3%
Kat Brais
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
3%
Kim Leone
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- Prince William Little Theatre
3%
Jessie Roberts
- DECISION HEIGHT
- Vienna Theatre Company
2%
Karin Rosnizeck
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%
Rikki Lacewell
- DOT
- Silver Spring Stage
2%
Leah Daily
- A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
1%Best Direction Of A Play (Professional)
Ahryel Tinker
- ALL MY SONS
- Actors Tgeatre ARTfactory
10%
Gustavo Ott
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
9%
Tom Story
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
7%
Aaron Posner
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
6%
José Luis Arellano
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
5%
Aria Velz
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
5%
Elizabeth Dinkova
- THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
4%
Emily Burns
- FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
4%
Chaz Pando
- CLYDE'S
- Workhouse Arts Center
3%
Rikki Howie Lacewell
- CHICKEN AND BISCUITS
- Next Stop Theatre Company
3%
Josh Sticklin
- THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
3%
Paige Hernandez
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
3%
Aria Velz
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
3%
Thomas Plott
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
3%
Evan Hoffman
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- NextStop Theatre
3%
Laura Connors Hull
- STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
2%
Tracey Erbacher
- GALATEA
- Theatre Prometheus
2%
Alex Levy
- THE LAKE EFFECT
- 1st Stage
2%
Danielle Drakes
- THE PIANO LESSON
- 1st Stage
2%
Ruben Santiago-Hudson
- THE OTHER AMERICANS
- Arena Stage
2%
Kimberly Kemp
- EVERY BRILLIANT THING
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Kent Gash
- WE ARE GATHERED
- Arena Stage
2%
Ileana Blustein
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%
Hana S. Sharif
- DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
2%
Séamus Miller
- THE MARGRIAD
- Avant Bard Theatre
1%Best Ensemble (Non-Professional) SPRING AWAKENING
- Stars Performing Arts
7%HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
7%HIP HOP ANANSI
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
6%METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
5%SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
5%THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
5%THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
5%SHREK
- McLean Community Players
4%THE PRODUCERS
- Reston Community Players
3%CLUE
- Goose Creek Players
3%BAD GIRLS OF WESTERN LIT
- City of Fairfax Theatre Company
3%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Stars Performing Arts
3%THE PLAY THAT GOES WRONG
- The Arlington Players
3%ANNIE
- Triune Entertainment LLC
3%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
3%DRACULA
- StageCoach Theatre
3%FOR COLORED GIRLS...
- 2nd Star Productions
2%PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
2%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Little Theater of Alexandria
2%JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
2%JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
2%JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
2%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
2%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
2%BLUES FOR AN ALABAMA SKY
- Silver Spring Stage
2%Best Ensemble (Professional) CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
9%SISTER ACT
- Ford's Theatre
6%DAMN YANKEES
- Arena Stage
6%THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
5%COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
5%CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
5%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
4%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
4%A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
4%WAITRESS
- Olney Theatre Center
4%FROZEN
- Olney Theater
4%PLAY ON!
- Signature Theatre
3%THE INHERITANCE
- Round House Theatre
3%MILLION DOLLAR QUARTET
- Shenandoah Summer Music Theatre
3%ALADDIN
- Creative Cauldron
3%MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
2%KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
2%A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
2%FROZEN
- Olney Theatre Center
2%THE SHAWSHANK REDEMPTION
- NextStop Theatre
2%SATURDAY NIGHT FEVER
- Toby's Dinner Theatre
2%KIMBERLY AKIMBO
- The National Theatre
2%STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
1%FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
1%FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Dan Martin
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
11%
Scott Monin
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
11%
Ken and Patti Crowley
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
11%
William Waugh
- SPRING AWAKENING
- Stars Performing Arts
10%
Ken and Patti Crowley
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
8%
Dan Martin
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
7%
Emanuel Wright
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
6%
Terry Smith
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
6%
Stephen Deming
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
5%
Jake Gunter
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
5%
Jack Tessier
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
5%
Stacy King
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
5%
Jack Tessier
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
4%
Ian Claar
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
3%
Stephen Deming
- JACK & THE BEANSTALK
- British Players
3%
Don Slater
- CHURCH AND STATE
- Silver Spring Stage
2%Best Lighting Design Of A Play Or Musical (Professional)
Hailey LaRoe
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
10%
Andrew Harasty
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
7%
Christina Watanabe
- FROZEN
- Olney Theatre Center
7%
Andrew Harasty
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
7%
Hailey LaRoe
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
5%
Alberto Segarra
- THE GARBOLOGISTS
- Theater Alliance
5%
Philip S. Rosenberg
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
5%
Adam Honoré
- WE ARE GATHERED
- Arena Stage
4%
Max Doolittle
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
4%
Colin K. Bills
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
4%
Mike Durst
- THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
4%
Sage Green
- THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
3%
Colin K. Bills
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
3%
Lynn Joslin
- SONDHEIM
- Creative Cauldron
3%
Jeanette Oi-Suk Yew
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
3%
Rui Rita
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
3%
Amith Chandrashaker
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
2%
Hailey LaRoe
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%
E-hui Woo
- CRAIGSLISTED
- Nu Sass Productions
2%
Minjoo Kim
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
2%
E-hui Woo
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
2%
Japhy Weideman
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
2%
Hannah Kelly
- GALATEA
- Theatre Prometheus
2%
Max Doolittle
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%
Solomon HaileSelassie
- THE MARGRIAD
- Avant Bard Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance (Non-Professional)
Nancy Huddleston
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
12%
Cate Murray
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
8%
Chris Zavadowski
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
8%
Garrett Jones
- THE LAST FIVE YEARS
- Sterling Playmakers
7%
Anton Van De Motter
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
7%
Rachel Bradley
- SHREK
- McLean Community Players
7%
Cate Murray
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
6%
Aaron Harding
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
5%
Matthew Brown
- THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- Stars Performing Arts
5%
Deacon Withers
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
4%
Mark V. Deal
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%
Matthew Brown
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- City of Fairfax Theatre Company
4%
Mark V. Deal
- JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
4%
Matthew Dohm
- COMPANY
- Silver Spring Stage
3%
Jackie Owen
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
3%
Lori Roddy
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
3%
Cate Murray
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
3%
George Fulda
- SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
George Fulda
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Martrice Clark
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
2%Best Music Direction & Orchestra Performance (Professional)
Ahryel Tinker
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
11%
Adam Rothenberg
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
11%
Walter “Bobby” McCoy
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
11%
William Yanesh
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
7%
Matthew Scarborough
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
7%
Christopher Youstra
- FROZEN
- Olney Theatre Center
7%
Paige Austin Rammelkamp
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
6%
Marika Countouris
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
6%
Christopher Youstra
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
5%
Lucia LaNave
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
5%
Dolores Duran-Cefalu
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
5%
Josh Schmidt
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
4%
Paige Rammelkamp
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
4%
Ben Moss
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
4%
Elisa Rossman
- SONDHEIM
- Creative Cauldron
3%
Rebekah Bruce
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%Best Musical (Non-Professional) HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
7%SPRING AWAKENING
- Stars Performing Arts
7%FOOTLOOSE
- MC Summer Dinner Theatre
6%THE PRODUCERS
- Reston Community Players
5%THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
5%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
5%SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
4%ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
4%BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
4%JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
4%INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
4%TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
4%THE LIGHTNING THIEF
- The Sterling Playmakers
3%INTO THE WOODS
- Pied Piper Theatre
3%THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
3%THE LAST FIVE YEARS
- Sterling Playmakers
3%JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
3%SHREK
- McLean Community Players
3%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- STARS Performing Arts
3%BRIGHT STAR
- Fauquier Community Theater
3%COMPANY
- Silver Spring Stage
2%FUN HOME
- Dominion Stage
2%1776
- Good Shepherd Players
2%JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
2%ANNIE
- Triune Entertainment LLC
2%Best Musical (Professional) COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
9%DAMN YANKEES
- Arena Stage
8%WAITRESS
- Olney Theatre Center
7%IN THE HEIGHTS
- Signature Theatre
7%SISTER ACT
- Ford's Theatre
6%THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
5%FROZEN
- Olney Theatre Center
5%LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
5%CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
4%FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
4%A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
3%KIMBERLY AKIMBO
- The National Theatre
3%FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
3%SCHMIGADOON
- Kennedy Center
3%SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
3%PLAY ON!
- Signature Theatre
3%ALADDIN
- Creative Cauldron
3%A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
3%LITTLE SHOP OF HORRRORA
- Actors Theatee ARTfactory
3%THE BEDWETTER
- Arena Stage
2%FINN
- Kennedy Center
2%PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
2%ANNIE
- Compass Rose Theater
2%BLACK MAGIC
- Spooky Action
1%SONDHEIM
- Creative Cauldron
1%Best New Play Or Musical (Non-Professional) INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
20%HERSHEL AND THE HANNUKAH GOBLINS
- City of Fairfax Theatre Company
19%WORLD OF SPYCRAFT
- Sterling Playmakers
17%DEATH SENTENCE
- A Taste For Murder Productions
14%HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE AND UMBIANCE
9%THE PIT
- Confetti Collective
8%ECLIPSING STARS
- Avant Bard Theatre
7%COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
6%Best New Play Or Musical (Professional) CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
17%SCHMIGADOON
- Kennedy Center
11%A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
10%STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
10%SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
7%THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
5%WOMAN ON FIRE
- Creative Cauldron
5%THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
5%FINN
- Kennedy Center
4%FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT
- Arena Stage
3%WE ARE GATHERED
- Arena Stage
3%WOMBAT DROOL
- Nu Sass Productions & Uncle Funsy
3%PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
2%CRAIGLISTED
- Nu Sass Productions
2%THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF
- The Puppet Co.
2%THE GARBOLOGISTS
- Theater Alliance
2%THE MARGRIAD
- Avant Bard Theatre
2%DATA
- Arena Stage
2%CIRCUS OF THE SELF
- Spooky Action Theater
1%THE HORSE & CARRIAGE
- Prologue Theatre
1%Best Performer In A Musical (Non-Professional)
CJ Winston
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
6%
Abby Rozmajzl
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
5%
Benjamin Mutterperl
- SWEENEY TODD
- Stage Coach Theater Company
5%
Anna Marquardt
- LEGALLY BLONDE
- The Arlington Players
5%
Lauren Baker
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
4%
Brian Ashton
- FOOTLOOSE
- MC Summer Dinner Theatre
4%
Alden Michels
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Chloe Steverson
- INTO THE WOODS
- Pied Piper Theatre
3%
Alex Lew
- THE LIGHTNING THIEF
- Sterling Playmakers
3%
Andy Shaw
- GUTENBERG!
- City of Fairfax Theatre Company
3%
Chelsea Williamson
- THE LAST FIVE YEARS
- Sterling Playmakers
3%
Becca Harney
- BRIGHT STAR
- Fauquier Community Theater
3%
Anna Jones
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%
Tumanyanelu
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
2%
Cam Powell
- SHREK
- McLean Community Players
2%
Jonathan Grygiel
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
2%
Tanya Coyne
- COMPANY
- Silver Spring Stage
2%
Tianna Leon
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
2%
Hedy Valentine
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Montgomery College Summer Dinner Theatre
2%
Michael E. McGovern
- JEKYLL & HYDE
- Little Theater of Alexandria
2%
Lindsay Nicole Steinberg
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
2%
Ryan Schaffer
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
2%
Peter M Marsh
- GUTENBERG! THE MUSICAL!
- City of Fairfax Theatre Company
2%
Charlie Williams
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
2%
Emily Carbone
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
2%Best Performer In A Musical (Professional)
Facundo Agustín
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
6%
Alex De Bard
- FROZEN
- Olney Theatre Center
5%
Gabriela Hernandez
- FROZEN
- Olney Theatre Center
5%
Erin Weaver
- FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
5%
Lauren Adams
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
4%
Chris Maulden
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
4%
Ariel Friendly
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
4%
Alan Gutierrez-Urista
- ALADDIN
- Creative Cauldron
3%
Rob McClure
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
3%
Shakil Azizi
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Workhouse Arts Center
3%
Kareem Taylor
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
3%
Nia Savoy-Dock
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
3%
Ana Villafañe
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
3%
Craig Wallace
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
3%
Taylor Iman Jones
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
3%
Fran Tapia
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
3%
Jordan Donica
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
2%
Brigid Wallace Harper
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
2%
Joshua Mutterperl
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Christopher Beatley
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Garrett Walsh
- JESUS CHRIST SUPERSTAR
- Workhouse Arts Center
2%
MALINDA
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
2%
Jalisa Williams
- PLAY ON!
- Signature Theatre
2%
Sherri L. Edelen
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
2%
Ben Bailey
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Shenandoah Summer Music Theatre
2%Best Performer In A Play (Non-Professional)
Sasha Wendell
- TWELFTH NIGHT
- Stars Performing Arts
9%
William Nash
- HIP HOP ANANSI
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
5%
Eileen Marshall
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
5%
Brad Newberg
- CLUE
- Goose Creek Players
5%
Eric Kennedy
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- The Arlington Players
5%
Ephraim Nehemiah
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
4%
Yael Schoenbaum
- PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
4%
Allen McCrae
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
4%
Terry Bartlebaugh
- EMMA
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
4%
Betty Meeks
- THE FOREIGNER
- Rockville Little Theatre
3%
Mel McCleerey
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
Carolyn Corsano Wong
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
Joshua Mutterperl
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
3%
Charlene Sloan
- THE CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
Ilan Komrad
- DRACULA
- StageCoach Theatre
3%
Kieran Kelly
- FLOWERS FOR ALGERNON
- Seton Players
3%
Suzy Alden
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Little Theater of Alexandria
3%
Caroline Kinney
- DECISION HEIGHT
- Vienna Theatre Company
2%
Mary Rodriguez
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- The Arlington Players
2%
Lourdes Turnblom
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
2%
Scott Heine
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
2%
David Bryan Jackson
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%
Stephen Yednock
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
2%
John Mathews
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- Prince William Little Theatre
2%
Meghan Williams Elkins
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
1%Best Performer In A Play (Professional)
Giselle González
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
13%
Fran Tapia
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
6%
Noah Mutterperl
- THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
5%
Andrew Chi
- ALL MY SONS
- Actors Theatre ARTfactory
5%
Adam Poss
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
4%
John Leguizamo
- THE OTHER AMERICANS
- Arena Stage
4%
Miss Kitty
- STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
4%
David Gow
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
3%
Iris DeWitt
- CLYDE'S
- Workhouse Arts Center
3%
Justine 'Icy' Moral
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
3%
Angelo Harrington II
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
3%
Matthew Crawford
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
2%
Stan Kang
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
2%
Yao Dogbe
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%
Brianna Rodriguez-Day
- THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%
Surasree Das
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
2%
Curtis McNeil
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- Next Stop Theatre Company
2%
Rebecca S'manga Frank
- FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
2%
Nick Westrate
- FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
2%
Renea S. Brown
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%
Matthew Shea
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- NextStop Theatre
2%
David Johnson
- EVERY BRILLIANT THING
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Cristina Sánchez
- NATIVE GARDENS
- Next Stop Theatre Company
2%
Jasmine Proctor
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
2%
Elgin Martin
- THE AMERICA PLAY
- Perisphere Theatre
1%Best Play (Non-Professional) THE PLAY THAT GOES WRONG
- Arlington Players
9%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
8%FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE/WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
8%HIP HOP ANANSI
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
7%A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
6%THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
6%METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
5%DRACULA
- StageCoach Theatre
4%THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
4%EMMA
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
4%CLUE
- Goose Creek Players
3%MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
3%THE BAD GIRLS OF WESTERN LIT
- City of Fairfax Theatre Company
3%THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
3%CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
3%WOMBAT DROOL
- Nu Sass
3%A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
3%THE CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
2%EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
2%FLOWERS FOR ALGERNON
- Seton Players
2%DECISION HEIGHT
- Vienna Theatre Company
2%PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
2%FOOL FOR LOVE
- NOVA Nightsky Theater
2%THE FOREIGNER
- Rockville Little Theatre
1%Best Play (Professional) CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
10%FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
6%THE INHERITANCE
- Round House Theatre
6%THE DRAGON
- Spooky Action Theatre
5%MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
5%THE SHAWSHANK REDEMPTION
- NextStop Theatre
5%FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
4%ALL MY SONS
- Actors Theatre ARTfactory
4%KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
4%STEEL MAGNOLIAS
- Creative Cauldron
4%THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
4%THE LAKE EFFECT
- 1st Stage
4%THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
3%THE AGE OF INNOCENCE
- Arena Stage
3%SUMMERTIME
- Solas Nua / Murmuration
3%CLYDE'S
- Workhouse Arts Center
3%SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
3%THE PIANO LESSON
- 1st Stage
3%DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
2%RED PITCH
- Olney Theatre Center
2%THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
2%GALATEA
- Theatre Prometheus
2%THE IMMIGRANT
- Synetic
2%EVERY BRILLIANT THING
- Actors Theatre ARTfactory
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Non-Professional) HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
12%
August Henney
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
9%
Alexander Weiss
- THE MYSTERY OF EDWIN DROOD
- Wildwood Summer Theatre
7%
Bob Oetting
- ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
5%
Margarita Syrocheva
- HIP HOP ANANSI
- Kogod Theatre
5%
Bill Pressly
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
5%
Dan and Sheila Widerski
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%
James Maxted and Peter Marsh
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
4%
Danielle Tepe
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
4%
Glen Bartram
- THE LIGHTNING THIEF
- Sterling Playmakers
4%
Andrew McMichael
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
4%
Esther Wells
- INTO THE SUN
- Triune Entertainment LLC
4%
Jarret Baker
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
3%
Terry Smith
- THE WOMAN IN BLACK
- StageCoach Theatre
3%
Peter Marsh
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
3%
Pat Haggerty
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
3%
Kim Leone
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%
Steve Cooper
- BRIGHT STAR
- Fauquier Community Theater
2%
Noah Beye
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
2%
Peter Marsh
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
2%
Doug Barylski
- ANNIE
- Triune Entertainment LLC
2%
Vincent Worthington
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
2%
Karin Thorndike
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
2%
Peter Marsh
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
2%
Maggie Modig
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical (Professional)
Gisela Estrada
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
9%
Grisele González
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
9%
Alexander Dodge
- DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
7%
Reilly Cooper
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
7%
Robert Brill
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
6%
Jimmy Conroy
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
5%
Debra Kim Sivigny
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
5%
Paige Hathaway
- FROZEN
- Olney Theatre Center
5%
Abigail Copeland
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
4%
Margarita Syrocheva
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
4%
Lee Savage
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
4%
Lee Savage
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
4%
Paige Hathaway
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
3%
Andrew R. Cohen
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
3%
Lawrence E. Moten III
- SENIOR CLASS
- Olney Theatre Center
3%
Arnulfo Maldonado
- THE OTHER AMERICANS
- Arena Stage
2%
Giorgos Tsappas
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
2%
Simone Schneeberg
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%
Simone Schneeberg
- GALATEA
- Theatre Prometheus
2%
Margarita Syrocheva
- DANCE²
- Kogod Theatre
2%
Kathryn Kawecki
- THE LAKE EFFECT
- 1st Stage
2%
Margie Jervis
- WOMAN ON FIRE
- Creative Cauldron
2%
Sara Ryung Clement
- FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT
- Arena Stage
2%
Kristen Albert
- MILLION DOLLAR QUARTET
- Shenandoah Summer Music Theatre
1%
Nadir Bey
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Non-Professional)
Wil Taft
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
14%
Leo Grierson
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
13%
Elizabeth Shaher
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
11%
Dan Martin
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
8%
Connor Lugo-Harris
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
8%
Dan Martin
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
7%
Frankie Stamps
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
7%
Fred Muller
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
5%
Aaron Skolnik
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
5%
Matt Silverman
- THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)
- McLean Community Players
5%
Connor Lugo-Harris
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
4%
Wil Taft
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
George Fulda
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
3%
Jeff Miller
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
3%
Karin Rosnizeck
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%Best Sound Design Of A Play Or Musical (Professional)
Brandon Cook
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
15%
Walter Trarbach
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
11%
Konstantine Lortkipanidze
- CHOKE
- GALA Hispanic Theatre
7%
David Budries
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
7%
Brandon Cook
- THE WOMAN IN BLACK
- Keegan Theatre
6%
Nick Kourtides
- A WRINKLE IN TIME
- Arena Stage
6%
Alec Green
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
5%
Brandon Cook
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
5%
Josh Schmidt
- A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
5%
Kevin Lee Alexander
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
4%
Kai Harada
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%
DJ Potts
- RED PITCH
- Olney Theatre Center
3%
Justin Schmitz
- HANG
- 1st Stage
3%
Jesús D. Cortés
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
3%
Kathy Ruvuna
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
2%
Lindsay Jones
- WE ARE GATHERED
- Arena Stage
2%
Jenny O'Malley
- SUMMERTIME
- Solas Nua / Murmuration
2%
Levi Manners
- GALATEA
- Theatre Prometheus
2%
Neil McFadden
- WOMBAT DROOL
- Nu Sass Productions & Uncle Funsy
2%
Navi
- CIRCUS OF THE SELF
- Spooky Action Theater
2%
Navi
- THE LAKE EFFECT
- 1st Stage
2%
Lex Allenbaugh
- THE PLIANT GIRLS
- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus
2%
Cresent Haynes
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
1%
Lex Allenbaugh
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
1%Best Supporting Performer In A Musical (Non-Professional)
Benjamin Mutterperl
- LES MISERABLES
- Pied Piper Theatre Company
7%
Anthony Williams
- SHREK
- Upper Room Theatre Ministry
7%
Lauren Baker
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
5%
Adam Gurson
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%
Andie Matten
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
4%
Akiba Robinson
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
4%
Adamo The Poet
- THE NEWBORN KING
- City of Praise Family Ministries
4%
Adrianna Weir
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
4%
Shelby Young
- SHREK
- McLean Community Players
3%
Steve Cairns
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
3%
James Riggs
- THE LIGHTNING THIEF
- Sterling Playmakers
3%
Nick Villacorte
- JERSEY BOYS
- Fauquier Community Theater
3%
Katie Weigl
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
3%
Ryan Schaffer
- JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Triune Entertainment LLC
3%
Avery Heisey
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%
Amanda Dullin-Jones
- JACK & THE BEANSTALK
- British Players
2%
Ashely Curtis
- THE NEWBORN KING
- Maryiesha
2%
Connor Myrna
- THE PRODUCERS
- Reston Community Players
2%
Tumanyanelu
- TICK TICK… BOOM!
- Greenbelt Arts Center
2%
Chris Anderson
- THE FULL MONTY
- The Arlington Players
2%
Cam Powell
- THE SECRET GARDEN
- Prince William Little Theatre
2%
Brandon Schenk
- YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- The Arlington Players
2%
Jake C. Schwartz
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
2%
Jim Bowen-Collinson
- HAIRSPRAY
- Prince William Little Theatre
2%
Jordyn Nicole
- BE MORE CHILL
- Rockville Musical Theatre
2%Best Supporting Performer In A Musical (Professional)
Allison Blackwell
- WAITRESS
- Olney Theatre Center
6%
Ali Curd
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
5%
Daniel Santiago
- PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW
- Spooky Action Theater
5%
Rachael Small
- COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR
- GALA Hispanic Theatre
5%
Kennedy Kanagawa
- FROZEN
- Olney Theatre Center
4%
Ariel Friendly
- ALADDIN
- Creative Cauldron
4%
Noah Mutterperl
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
4%
Byronha Marie
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
4%
John Poncy
- TURN OF THE SCREW
- Creative Cauldron
4%
Kanysha Williams
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
3%
Shoshana Bean
- THE BEDWETTER
- Arena Stage
3%
Chris Beatley
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
3%
The Gargoyles
- THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME
- Workhouse Arts Center
3%
Timothy King
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
3%
Iris DeWitt
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- Actors Theatre ARTfactory
3%
Whit Jenkins
- ALADDIN
- Creative Cauldron
3%
Brent Stone
- FOOTLOOSE
- Next Stop Theatre Company
3%
Caitlin Brooke
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
3%
Debbie Mobley
- SISTER ACT
- Ford's Theatre
3%
Ryan Sellers
- FUNNY THING HAPPENED...FORUM
- Signature Theatre
2%
Talya Conroy
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Quentin Earl Darrington
- DAMN YANKEES
- Arena Stage
2%
Lori Fabian
- CABARET
- Actors Theatre ARTfactory
2%
Chris Dockins
- 1776
- Good Shepherd Players
2%
Noah Israel
- FROZEN
- Olney Theatre Center
2%Best Supporting Performer In A Play (Non-Professional)
Alaina (AJ) Jenkins
- FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE/WHEN THE RAINBOW IS ENUF
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
12%
Emma Callagy
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
11%
Allen McRae
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
6%
Andrew Morin
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
6%
Esther Wells
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Fauquier Community Theater
5%
Rahael Rabinovitz
- THE FULL MONTY
- The Arlington Players
4%
Scott Strasbaugh
- ARSENIC & OLD LACE
- StageCoach Theatre
4%
Ashley Curtis
- THE NEWBORN KING
- Maryiesha
4%
Lauren Sunday
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
3%
Bill Hurlbut
- THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD
- Silver Spring Stage
3%
Dino Coppa Sr
- A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
3%
Tony Bonieski
- A STREETCAR NAMED DESIRE
- Sterling Playmakers
3%
Katie Pond
- A CHRISTMAS STORY
- StageCoach Theatre
3%
Kat Gorlenko
- YOUNG FRANKENSTEIN
- Montgomery College Summer Dinner Theatre
3%
Amanda Brenner
- EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
3%
Jon Radulovic
- CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
3%
Hayden Polsky
- METAMORPHOSES
- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies
3%
Nate Eagle
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
3%
Lisa Singleton
- MURDER ON THE ORIENT EXPRESS
- Rockville Little Theatre
2%
Dave Wright
- EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
2%
Kate Bierly
- KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY
- Prince William Little Theatre
2%
Elgin Martin
- COLD COUNTRY
- ExPats Theatre
2%
Gary Bernard DiNardo
- EVERYTHING IS WONDERFUL
- Dominion Stage
2%
Liz Mykietyn
- THE CHRISTMAS BELLES
- Prince William Little Theatre
2%
Robin Lynn Reaves
- STEAL AWAY
- Sterling Playmakers
2%Best Supporting Performer In A Play (Professional)
Luz Nicolás
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
7%
Anastasia Hanchak
- ALL MY SONS
- Actors Theatre ARTfactory
6%
Aaron Bliden
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
6%
Amber Gibson
- A BRIGHT ROOM CALLED DAY
- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions
5%
Anna Takayo
- FRANKENSTEIN
- Shakespeare Theatre Company
5%
Felicia Curry
- THE AGE OF INNOCENCE
- Arena Stage
5%
Zion Jang
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
4%
Jummy Lash
- CLYDE'S
- Workhouse Arts Center
3%
Jamar Jones
- THE INHERITANCE
- Round House Theatre
3%
Luis Obed
- FUENTEOVEJUNA
- GALA Hispanic Theatre
3%
Justine ‘Icy’ Moral
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
3%
Ciara Hargrove
- SLEEPOVA
- Olney Theatre Center
3%
Matt Baughman
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- Next Stop Theatre Company
3%
Emily Karol
- MACBETH
- Maryland Renaissance Festival
3%
Deidra Starnes
- THE PIANO LESSON
- 1st Stage
3%
Yao Dogbe
- THE AMERICAN FIVE
- Ford's Theatre
3%
Gabriel Alejandro
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
2%
Tuyết Thị Phạm
- KIM'S CONVENIENCE
- Olney Theatre Center
2%
Nancy Robinette
- DEATH ON THE NILE
- Arena Stage
2%
Oscar Salvador Jr.
- THE SHAWSHANK REDEMPTION
- Next Stop Theatre Company
2%
Lenny Mendez
- WOMAN ON FIRE
- Creative Cauldron
2%
Ryan Sellers
- THE DRAGON
- Spooky Action Theater
2%
Ashley Curtis
- NEW BORN KING
- Maryiesha
2%
Hunter Ringsmith
- TWELFTH NIGHT
- Folger Theatre
2%
Jamar Jones
- AKIRA KUROSAWA EXPLAINS HIS MOVIES AND YOGURT
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%Best Theatre For Young Audiences Production (Non-Professional) INTO THE WOODS
- Pied Piper Theatre
15%A YEAR WITH FROG AND TOAD
- Rockville Musical Theatre
14%HIP HOP ANANSI
- Kogod Theatre
14%FOOTLOOSE
- Encore Stage & Studio
11%HERSHEL AND THE HOLIDAY GOBLINS
- City of Fairfax Theatre Company
8%THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE
- STARS Performing Arts
8%SPRING AWAKENING
- STARS Performing Arts
7%TWELFTH NIGHT
- STARS Performing Arts
7%ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION
- Next Generation Arts Council
7%JACK & THE BEANSTALK
- British Players
5%HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE
- SOMERS VOICE & UMBIANCE
4%Best Theatre For Young Audiences Production (Professional) ALADDIN
- Creative Cauldron
15%FRIDA LIBRE
- GALA Hispanic Theatre
13%A CHRISTMAS CAROL
- Ford's Theatre
12%FINN
- Kennedy Center
9%CHARLOTTE'S WEB
- Adventure Theatre MTC
9%HIP HOP ANANSI
- Kogod Theatre
7%PETER AND THE STAR CATCHER
- The Puppet Co.
6%THE NUTCRACKER
- The Puppet Co.
5%THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER
- Stagecoach Theatre
5%MADELINE'S CHRISTMAS
- Creative Cauldron
4%ONCE UPON A TIME... AND TWO ARE THREE!
- GALA Hispanic Theatre
4%JENNIE THE CAT’S HALLOWEEN ADVENTURE
- The Puppet Co.
3%TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF
- The Puppet Co.
3%THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR
- Woolly Mammoth Theatre Company
2%PETER AND THE WOLF
- The Puppet Co.
2%PETER AND THE WORLF
- The Puppet Co.
1%Favorite Local Theatre (Non-Professional)
Stars Performing Arts
9%
Prince William Little Theatre
7%
The Little Theatre of Alexandria
7%
The Arlington Players
6%
Wildwood Summer Theatre
6%
Silver Spring Stage
5%
Upper Room Theatre Ministry
5%
Sterling Playmakers
4%
Reston Community Players
4%
Fauquier Community Theater
4%
Pied Piper Theatre
4%
StageCoach Theatre
4%
Next Generation Arts Council
3%
The Reston Community Players
3%
Rockville Little Theatre
3%
Triune Entertainment LLC
3%
City of Fairfax Theatre Company
3%
Rockville Musical Theatre
2%
Dominion Stage
2%
MAD (Music and Drama)-Goddard Space Flight Center
2%
ExPats Theatre
2%
Jupiter Theatre Company
2%
Arlington Players
2%
British Players
2%
St. Mark's Players
1%Favorite Local Theatre (Professional)
GALA Hispanic Theatre
16%
Signature Theatre
10%
Olney Theatre Center
10%
Actors Theatre ARTfactory
9%
Workhouse Arts Center
8%
Arena Stage
7%
Ford's Theatre
5%
Round House Theatre
4%
Spooky Action Theater
4%
Creative Cauldron Stage
3%
Maryland Renaissance Festival
3%
Theater Alliance
2%
Studio Theatre
2%
1st Stage
2%
Shenandoah Summer Music Theatre
2%
Keegan Theatre
2%
Next Stop Theatre Company
2%
Theatre Prometheus
2%
The Puppet Co.
1%
Maryland Ensemble Theatre
1%
NextStop Theatre
1%
Songs of the Goat
1%
Nu Sass Productions
1%
Avant Bard Theatre
1%
Pinky Swear Productions
1%