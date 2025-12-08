Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Washington, DC Awards; Leads Favorite Theatre!

Click Here for More on BWW Regional Awards

The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Washington, DC Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!

The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.

This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.

2025 BroadwayWorld Washington, DC Standings

Best Cabaret/Concert/Solo Performance (Non-Professional)

Madelyn Regan - THE LAST FIVE YEARS - The Little Theatre of Alexandria 20%

THE LAST FIVE YEARS

15%

Ariel Friendly -- The Little Theatre of Alexandria

TICK TICK… BOOM!

12%

Tumanyanelu -- Greenbelt Arts Center

EVITA

12%

Carolina Tomasi -- Silhouette Stages

FOOLS! IMPROV

10%

Esther Wells -- Triune Entertainment LLC

FOOLS! IMPROV

8%

Renée De Ponte -- Triune Entertainment LLC

THE LAST FIVE YEARS

7%

Hannah Gilberstadt -- The Little Theatre of Alexandria

FOOLS! IMPROV

6%

Rob Tessier -- Triune Entertainment LLC

FOOLS! IMPROV

5%

Matt Moore -- Triune Entertainment LLC

THE LAST FIVE YEARS

5%

Darren Badley -- The Little Theatre of Alexandria

SISTER ACT

16%

Joe Mallon -- Ford's Theatre

UNRELEASED

14%

Fran Tapia -- Spooky Action Theater

THE JEWISH DOG

9%

Adam Meir -- 1st Stage

GALATEA

9%

Amber Patrice Coleman -- Theatre Prometheus

ATLAS GALA: AN EVENING OF MAGIC

6%

Christine Dwyer -- Atlas Performing Arts Center

GALATEA

6%

Yael Schoenbaum -- Theatre Prometheus

THE WELL

5%

Rex Daugherty -- Atlas Performing Arts Center

ATLAS GALA: AN EVENING OF MAGIC

5%

Rachel Potter -- Atlas Performing Arts Center

GALATEA

5%

Cate Ginsberg -- Theatre Prometheus

CIRCUS OF THE SELF

4%

Lucy Eden -- Spooky Action Theater

BIHARD: STRIPPY KAY YAY

4%

Venus Star Trap -- The Sirens of Sin

GALATEA

4%

Hedy Valentine -- Theatre Prometheus

DR. VAGENSTEIN'S HOUSE OF WHORROR

3%

Jules Galore -- The Sirens of Sin

VERONNEAU

3%

Ken Avis and Lynn Veronneau -- Creative Cauldron

BIHARD: STRIPPY KAY YAY

3%

Jack Rabbit -- The Sirens of Sin

SPADURA

3%

Daheli Hall -- 1st Stage

HAIRSPRAY

12%

Phillip Smith Cobbs -- Prince William Little Theatre

SPRING AWAKENING

12%

John Poncy -- STARS Performing Arts

METAMORPHOSES

10%

Bree Breeden -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

SHREK

9%

Ariel Kraje -- McLean Community Players

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

7%

Christie Dubnansky -- Triune Entertainment LLC

THE PRODUCERS

6%

Jolene Veettese -- Reston Community Players

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

6%

Giorgia Dallasta -- Next Generation Arts Council

JERSEY BOYS

5%

Gabrielle Tessier -- Fauquier Community Theater

JEKYLL & HYDE

5%

Stefan Sittig -- Little Theater of Alexandria

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

5%

Caitlin Valleskey and Madelyn Zaccari -- Wildwood Summer Theatre

BE MORE CHILL

4%

Katie Quinn -- Rockville Musical Theatre

HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE

4%

Umbiance -- SOMERS VOICE AND UMBIANCE

SHREK

4%

Marianna Constable -- Upper Room Theatre Ministry

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

4%

Krissy McGregor -- The Arlington Players

TICK TICK… BOOM!

3%

Fiona H.R. Murphey -- Greenbelt Arts Center

JACK & THE BEANSTALK

3%

Nancy Scales -- British Players

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

1%

Madelyn Zaccari -- Wildwood Summer Theatre

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

11%

Valeria Cossu -- GALA Hispanic Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

9%

Anna Longenecker -- Workhouse Arts Center

DAMN YANKEES

8%

Sergio Trujillo -- Arena Stage

LITTLE SHOP OF HORRORS

7%

Kimberly Geipel -- Actors Theatre ARTfactory

A WRINKLE IN TIME

6%

Ani Taj -- Arena Stage

FROZEN

5%

Kelly Crandall d’Amboise -- Olney Theatre Center

THE INHERITANCE

5%

Brittany Joy Peterson -- Round House Theatre

SISTER ACT

5%

Jeff Calhoun -- Ford's Theatre

THE DRAGON

4%

Robert Bowen Smith -- Spooky Action Theater

SCHMIGADOON

4%

Christopher Gattelli -- Kennedy Center

SENIOR CLASS

4%

Karla Puno Garcia -- Olney Theatre Center

CABARET

4%

Stefan Sittig -- Actors Theatre ARTfactory

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

4%

Emma Jaster -- Spooky Action Theater

THE BEDWETTER

3%

Danny Mefford -- Arena Stage

THE IMMIGRANT

3%

Irina Tsikurishvili -- Synetic

A CHRISTMAS CAROL

2%

Shea Sullivan -- Ford's Theatre

THE MARGRIAD

2%

Bess Kaye -- Avant Bard Theatre

GALATEA

2%

Fiona H.R. Murphey -- Theatre Prometheus

ALADDIN

2%

Stefan Sittig -- Creative Cauldron

MACBETH

2%

Matthew Crawford -- Maryland Renaissance Festival

FOOTLOOSE

2%

Stefan Sittig -- Next Stop Theatre Company

WAITRESS

2%

Marcia Milgrom Dodge -- Olney Theatre Center

RED PITCH

2%

Siani Nicole -- Olney Theatre Center

WE ARE GATHERED

1%

Byron Easley -- Arena Stage

THE PLIANT GIRLS

1%

Shana Laski -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

METAMORPHOSES

12%

Bailey Hammett -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

HAIRSPRAY

10%

Riley Leonhardt -- Prince William Little Theatre

YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN

9%

Anna Marquardt -- The Arlington Players

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

9%

Amber Kiffney -- Triune Entertainment LLC

THE PRODUCERS

7%

Lori Crockett and Lisa Leary -- Reston Community Players

SHREK

5%

Kyna Chilcot -- Upper Room Theatre Ministry

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

5%

Janine Sunday, Sarah King -- Young Artists of America

JERSEY BOYS

5%

Ruth Williamson -- Fauquier Community Theater

BE MORE CHILL

5%

Giuliana Weiss -- Rockville Musical Theatre

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

5%

Giuliana Weiss -- Wildwood Summer Theatre

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

5%

Jennifer Morrissey -- Next Generation Arts Council

COLD COUNTRY

4%

Donna Breslin -- ExPats Theatre

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

4%

Jennifer Morrisey -- Rockville Little Theatre

THE SECRET GARDEN

3%

Riley Lionhardt -- Prince William Little Theatre

LUCKY STIFF

3%

Donna Sisson -- Good Shepherd Players

THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

2%

Jennifer Morrissey -- Silver Spring Stage

KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY

2%

Jill Jago -- Prince William Little Theatre

ANNIE

2%

Kyna Chilcot -- Triune Entertainment LLC

THE FOREIGNER

2%

Laura W. Andruski -- Rockville Little Theatre

CHRISTMAS BELLES

2%

Michelle Matthews -- Prince William Little Theatre

CHOKE

10%

Rukiya Henry-Fields -- GALA Hispanic Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

9%

Charlynn Mills -- Actors Theatre ARTfactory

A CHRISTMAS CAROL

8%

Alejo Vietti -- Ford's Theatre

FUENTEOVEJUNA

7%

Cidney Forkpah -- GALA Hispanic Theatre

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

6%

Ashlynne Ludwig -- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

FUNNY THING HAPPENED...FORUM

6%

Erik Teague -- Signature Theatre

SISTER ACT

5%

Ivania Stack -- Ford's Theatre

FROZEN

5%

Kendra Rai -- Olney Theatre Center

DAMN YANKEES

4%

Lina Cho -- Arena Stage

THE DRAGON

4%

Johnna Presby -- Spooky Action Theatre

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

4%

Becca Janney -- GALA Hispanic Theatre

WAITRESS

4%

Sarah Cubbage -- Olney Theatre Center

ALADDIN

3%

Nyasia Klusmann -- Creative Cauldron

A WRINKLE IN TIME

3%

Sarafina Bush -- Arena Stage

THE AGE OF INNOCENCE

3%

Fabio Toblini -- Arena Stage

SCHMIGADOON

3%

Linda Cho -- Kennedy Center

THE PLIANT GIRLS

2%

Charlie VanKirk -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

THE AMERICAN FIVE

2%

Cody Von Ruden -- Ford's Theatre

DEATH ON THE NILE

2%

Karen Perry -- Arena Stage

KIM'S CONVENIENCE

2%

Julie Cray Leong -- Olney Theatre Center

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

2%

Herin Kaputkin -- Spooky Action Theater

SLEEPOVA

2%

Danielle Preston -- Olney Theatre Center

KING JAMES

2%

Danielle Preston -- Roundhouse

THE PIANO LESSON

1%

Rakell Foye -- 1st Stage

THE IMMIGRANT

1%

Erik Teague -- Synetic

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

32%

- Triune Entertainment LLC

JERSEY BOYS

30%

- Fauquier Community Theater

ANNIE

20%

- Triune Entertainment LLC

HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE

19%

- SOMERS VOICE AND UMBIANCE

FOOTLOOSE

23%

- Next Stop Theatre Company

STEP AFRIKA

18%

- Arena Stage

SISTER ACT

14%

- Ford's Theatre

A CHRISTMAS CAROL

14%

- Ford's Theatre

DOLOR Y SABOR

11%

- Gabriel Mata

ATLANTIC PARADOX

8%

- Moveius Contemporary Ballet

DANCE²

7%

- Kogod Theatre

MUSE

5%

- Moveius Contemporary Ballet

HAIRSPRAY

9%

Mel McCleerey -- Prince William Little Theatre

SPRING AWAKENING

8%

John Poncy -- Stars Performing Arts

THE NEWBORN KING

7%

Mark McKinnon -- City of Praise Family Ministries

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

6%

Alexa Roggenkamp/Preston Grover -- The Arlington Players

THE PRODUCERS

6%

Andrew JM Regiec -- Reston Community Players

INTO THE SUN

5%

Esther Wells -- Triune Entertainment LLC

THE LIGHTNING THIEF

5%

Sarah Hardy -- Sterling Playmakers

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

5%

Fred Zirm -- Next Generation Arts Council

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

4%

Caitlin Valleskey -- Wildwood Summer Theatre

THE SECRET GARDEN

4%

George Fulda -- Prince William Little Theatre

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

4%

Sierra Lockrem -- STARS Performing Arts

THE PRODUCERS

4%

Andrew Regnic -- Reston Community Players

HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE

3%

Angela Somers -- SOMERS VOICE

BE MORE CHILL

3%

Mercedes Blankenship -- Rockville Musical Theatre

SHREK

3%

Rob Tessier -- Upper Room Theatre Ministry

JERSEY BOYS

3%

Matt Moore -- Fauquier Community Theater

JEKYLL & HYDE

3%

Jennifer Hardin -- Little Theater of Alexandria

BRIGHT STAR

3%

Scott Olson -- Fauquier Community Theater

TICK TICK… BOOM!

2%

Margo Myst McCready -- Greenbelt Arts Center

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

Matt Moore -- Triune Entertainment LLC

THE FULL MONTY

2%

Michael Kharfen -- The Arlington Players

1776

2%

Nancy Lavallee -- Good Shepherd Players

ANNIE

2%

Renée De Ponte -- Triune Entertainment LLC

JACK & THE BEANSTALK

2%

Laura W. Andruski -- British Players

COMPANY

1%

Matt Bannister -- Silver Spring Stage

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

13%

Valeria Cossu -- GALA Hispanic Theatre

FROZEN

11%

Alan Muroaka -- Olney Theatre Center

DAMN YANKEES

10%

Sergio Trujillo -- Arena Stage

LITTLE SHOP OF HORRORS

8%

Chris Maulden -- Actors Theatre ARTfactory

SENIOR CLASS

7%

Amy Anders Corcoran -- Olney Theatre Center

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

6%

Elizabeth Dinkova -- Spooky Action Theater

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

5%

Emily “EJ” Jonas -- Workhouse Arts Center

FUNNY THING HAPPENED...FORUM

5%

Matthew Gardiner -- Signature Theatre

CABARET

5%

Kimberly Kemp -- Actors Theatre ARTfactory

SCHMIGADOON

4%

Christopher Gattelli -- Kennedy Center

FOOTLOOSE

4%

Ricky Drummond -- Next Stop Theatre Company

SISTER ACT

4%

Jeff Calhoun -- Ford's Theatre

THE BEDWETTER

4%

Anne Kauffman -- Arena Stage

ALADDIN

3%

Matt Conner -- Creative Cauldron

WAITRESS

3%

Marcia Milgrom Dodge -- Olney Theatre Center

JENNIE THE CAT'S HALLOWEEN ADVENTURE

2%

Mollie Greenberg -- The Puppet Co.

A WRINKLE IN TIME

2%

Lee Sunday Evans -- Arena Stage

JENNIE THE CAT'S HALLOWEEN ADVENTURE

2%

Ingrid Bork -- The Puppet Co.

SONDHEIM

2%

Matt Conner -- Creative Cauldron

MILLION DOLLAR QUARTET

1%

Scott Moreau -- Shenandoah Summer Music Theatre

METAMORPHOSES

14%

KenYatta Rogers -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE / WHEN THE RAINBOW IS ENUF

8%

Rikki Howie Lacewell -- 2nd Star Productions

TWELFTH NIGHT

8%

Molly Marsh -- Stars Performing Arts

A STREETCAR NAMED DESIRE

7%

John Geddie -- Sterling Playmakers

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

7%

Jarod Glou -- McLean Community Players

THE PLAY THAT GOES WRONG

6%

Scott Olson -- Fauquier Community Theater

DRACULA

6%

Tony Marshak -- StageCoach Theatre

EVERYTHING IS WONDERFUL

6%

Danni Guy -- Dominion Stage

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

5%

Laura W. Andruski -- Rockville Little Theatre

FLOWERS FOR ALGERNON

4%

Matt Moore -- Seton Players

FOOL FOR LOVE

4%

Chris D'Angelo -- NOVA Nightsky Theater

ALABAMA STORY

4%

Eleanore Tapscott -- Colonial Players of Annapolis

CHRISTMAS BELLES

3%

Terri Ritchie -- Prince William Little Theatre

THE WOMAN IN BLACK

3%

Kat Brais -- StageCoach Theatre

ARSENIC & OLD LACE

3%

Kat Brais -- StageCoach Theatre

KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY

3%

Kim Leone -- Prince William Little Theatre

DECISION HEIGHT

2%

Jessie Roberts -- Vienna Theatre Company

COLD COUNTRY

2%

Karin Rosnizeck -- ExPats Theatre

DOT

2%

Rikki Lacewell -- Silver Spring Stage

A CHRISTMAS STORY

1%

Leah Daily -- StageCoach Theatre

ALL MY SONS

10%

Ahryel Tinker -- Actors Tgeatre ARTfactory

CHOKE

9%

Gustavo Ott -- GALA Hispanic Theatre

THE INHERITANCE

7%

Tom Story -- Round House Theatre

THE AMERICAN FIVE

6%

Aaron Posner -- Ford's Theatre

FUENTEOVEJUNA

5%

José Luis Arellano -- GALA Hispanic Theatre

KIM'S CONVENIENCE

5%

Aria Velz -- Olney Theatre Center

THE DRAGON

4%

Elizabeth Dinkova -- Spooky Action Theatre

FRANKENSTEIN

4%

Emily Burns -- Shakespeare Theatre Company

CLYDE'S

3%

Chaz Pando -- Workhouse Arts Center

CHICKEN AND BISCUITS

3%

Rikki Howie Lacewell -- Next Stop Theatre Company

THE WOMAN IN BLACK

3%

Josh Sticklin -- Keegan Theatre

SLEEPOVA

3%

Paige Hernandez -- Olney Theatre Center

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

3%

Aria Velz -- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

MACBETH

3%

Thomas Plott -- Maryland Renaissance Festival

THE SHAWSHANK REDEMPTION

3%

Evan Hoffman -- NextStop Theatre

STEEL MAGNOLIAS

2%

Laura Connors Hull -- Creative Cauldron

GALATEA

2%

Tracey Erbacher -- Theatre Prometheus

THE LAKE EFFECT

2%

Alex Levy -- 1st Stage

THE PIANO LESSON

2%

Danielle Drakes -- 1st Stage

THE OTHER AMERICANS

2%

Ruben Santiago-Hudson -- Arena Stage

EVERY BRILLIANT THING

2%

Kimberly Kemp -- Actors Theatre ARTfactory

WE ARE GATHERED

2%

Kent Gash -- Arena Stage

THE PLIANT GIRLS

2%

Ileana Blustein -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

DEATH ON THE NILE

2%

Hana S. Sharif -- Arena Stage

THE MARGRIAD

1%

Séamus Miller -- Avant Bard Theatre

SPRING AWAKENING

7%

- Stars Performing Arts

HAIRSPRAY

7%

- Prince William Little Theatre

HIP HOP ANANSI

6%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

METAMORPHOSES

5%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

SHREK

5%

- Upper Room Theatre Ministry

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

5%

- Wildwood Summer Theatre

THE NEWBORN KING

5%

- City of Praise Family Ministries

SHREK

4%

- McLean Community Players

THE PRODUCERS

3%

- Reston Community Players

CLUE

3%

- Goose Creek Players

BAD GIRLS OF WESTERN LIT

3%

- City of Fairfax Theatre Company

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

3%

- Stars Performing Arts

THE PLAY THAT GOES WRONG

3%

- The Arlington Players

ANNIE

3%

- Triune Entertainment LLC

THE PLAY THAT GOES WRONG

3%

- Fauquier Community Theater

DRACULA

3%

- StageCoach Theatre

FOR COLORED GIRLS...

2%

- 2nd Star Productions

PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

2%

- Silver Spring Stage

THE PLAY THAT GOES WRONG

2%

- Little Theater of Alexandria

JEKYLL & HYDE

2%

- Little Theater of Alexandria

JERSEY BOYS

2%

- Fauquier Community Theater

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

2%

- Triune Entertainment LLC

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

2%

- Rockville Little Theatre

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

2%

- The Arlington Players

BLUES FOR AN ALABAMA SKY

2%

- Silver Spring Stage

CHOKE

9%

- GALA Hispanic Theatre

SISTER ACT

6%

- Ford's Theatre

DAMN YANKEES

6%

- Arena Stage

THE DRAGON

5%

- Spooky Action Theatre

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

5%

- GALA Hispanic Theatre

CABARET

5%

- Actors Theatre ARTfactory

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

- Workhouse Arts Center

LITTLE SHOP OF HORRORS

4%

- Actors Theatre ARTfactory

A CHRISTMAS CAROL

4%

- Ford's Theatre

WAITRESS

4%

- Olney Theatre Center

FROZEN

4%

- Olney Theater

PLAY ON!

3%

- Signature Theatre

THE INHERITANCE

3%

- Round House Theatre

MILLION DOLLAR QUARTET

3%

- Shenandoah Summer Music Theatre

ALADDIN

3%

- Creative Cauldron

MACBETH

2%

- Maryland Renaissance Festival

KIM'S CONVENIENCE

2%

- Olney Theatre Center

A WRINKLE IN TIME

2%

- Arena Stage

FROZEN

2%

- Olney Theatre Center

THE SHAWSHANK REDEMPTION

2%

- NextStop Theatre

SATURDAY NIGHT FEVER

2%

- Toby's Dinner Theatre

KIMBERLY AKIMBO

2%

- The National Theatre

STEEL MAGNOLIAS

1%

- Creative Cauldron

FRANKENSTEIN

1%

- Shakespeare Theatre Company

FOOTLOOSE

1%

- Next Stop Theatre Company

SHREK

11%

Dan Martin -- Upper Room Theatre Ministry

METAMORPHOSES

11%

Scott Monin -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

HAIRSPRAY

11%

Ken and Patti Crowley -- Prince William Little Theatre

SPRING AWAKENING

10%

William Waugh -- Stars Performing Arts

THE PRODUCERS

8%

Ken and Patti Crowley -- Reston Community Players

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

7%

Dan Martin -- Triune Entertainment LLC

THE NEWBORN KING

6%

Emanuel Wright -- City of Praise Family Ministries

THE WOMAN IN BLACK

6%

Terry Smith -- StageCoach Theatre

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

5%

Stephen Deming -- Rockville Little Theatre

TICK TICK… BOOM!

5%

Jake Gunter -- Greenbelt Arts Center

JERSEY BOYS

5%

Jack Tessier -- Fauquier Community Theater

ANNIE

5%

Stacy King -- Triune Entertainment LLC

INTO THE SUN

4%

Jack Tessier -- Triune Entertainment LLC

COLD COUNTRY

3%

Ian Claar -- ExPats Theatre

JACK & THE BEANSTALK

3%

Stephen Deming -- British Players

CHURCH AND STATE

2%

Don Slater -- Silver Spring Stage

CHOKE

10%

Hailey LaRoe -- GALA Hispanic Theatre

CABARET

7%

Andrew Harasty -- Actors Theatre ARTfactory

FROZEN

7%

Christina Watanabe -- Olney Theatre Center

LITTLE SHOP OF HORRORS

7%

Andrew Harasty -- Actors Theatre ARTfactory

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

5%

Hailey LaRoe -- GALA Hispanic Theatre

THE GARBOLOGISTS

5%

Alberto Segarra -- Theater Alliance

DAMN YANKEES

5%

Philip S. Rosenberg -- Arena Stage

WE ARE GATHERED

4%

Adam Honoré -- Arena Stage

SISTER ACT

4%

Max Doolittle -- Ford's Theatre

THE INHERITANCE

4%

Colin K. Bills -- Round House Theatre

THE DRAGON

4%

Mike Durst -- Spooky Action Theatre

THE WOMAN IN BLACK

3%

Sage Green -- Keegan Theatre

SENIOR CLASS

3%

Colin K. Bills -- Olney Theatre Center

SONDHEIM

3%

Lynn Joslin -- Creative Cauldron

A WRINKLE IN TIME

3%

Jeanette Oi-Suk Yew -- Arena Stage

A CHRISTMAS CAROL

3%

Rui Rita -- Ford's Theatre

RED PITCH

2%

Amith Chandrashaker -- Olney Theatre Center

THE PLIANT GIRLS

2%

Hailey LaRoe -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

CRAIGSLISTED

2%

E-hui Woo -- Nu Sass Productions

WAITRESS

2%

Minjoo Kim -- Olney Theatre Center

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

2%

E-hui Woo -- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

THE BEDWETTER

2%

Japhy Weideman -- Arena Stage

GALATEA

2%

Hannah Kelly -- Theatre Prometheus

THE AMERICAN FIVE

2%

Max Doolittle -- Ford's Theatre

THE MARGRIAD

1%

Solomon HaileSelassie -- Avant Bard Theatre

HAIRSPRAY

12%

Nancy Huddleston -- Prince William Little Theatre

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

8%

Cate Murray -- Triune Entertainment LLC

SHREK

8%

Chris Zavadowski -- Upper Room Theatre Ministry

THE LAST FIVE YEARS

7%

Garrett Jones -- Sterling Playmakers

BE MORE CHILL

7%

Anton Van De Motter -- Rockville Musical Theatre

SHREK

7%

Rachel Bradley -- McLean Community Players

JERSEY BOYS

6%

Cate Murray -- Fauquier Community Theater

THE NEWBORN KING

5%

Aaron Harding -- City of Praise Family Ministries

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

5%

Matthew Brown -- Stars Performing Arts

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

4%

Deacon Withers -- Wildwood Summer Theatre

THE PRODUCERS

4%

Mark V. Deal -- Reston Community Players

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

Matthew Brown -- City of Fairfax Theatre Company

JEKYLL & HYDE

4%

Mark V. Deal -- Little Theater of Alexandria

COMPANY

3%

Matthew Dohm -- Silver Spring Stage

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

3%

Jackie Owen -- The Arlington Players

INTO THE SUN

3%

Lori Roddy -- Triune Entertainment LLC

ANNIE

3%

Cate Murray -- Triune Entertainment LLC

SECRET GARDEN

3%

George Fulda -- Prince William Little Theatre

THE SECRET GARDEN

3%

George Fulda -- Prince William Little Theatre

THE NEWBORN KING

2%

Martrice Clark -- City of Praise Family Ministries

CABARET

11%

Ahryel Tinker -- Actors Theatre ARTfactory

DAMN YANKEES

11%

Adam Rothenberg -- Arena Stage

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

11%

Walter “Bobby” McCoy -- GALA Hispanic Theatre

SISTER ACT

7%

William Yanesh -- Ford's Theatre

LITTLE SHOP OF HORRORS

7%

Matthew Scarborough -- Actors Theatre ARTfactory

FROZEN

7%

Christopher Youstra -- Olney Theatre Center

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

6%

Paige Austin Rammelkamp -- Workhouse Arts Center

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

6%

Marika Countouris -- Spooky Action Theater

WAITRESS

5%

Christopher Youstra -- Olney Theatre Center

FOOTLOOSE

5%

Lucia LaNave -- Next Stop Theatre Company

SENIOR CLASS

5%

Dolores Duran-Cefalu -- Olney Theatre Center

A CHRISTMAS CAROL

4%

Josh Schmidt -- Ford's Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

Paige Rammelkamp -- Workhouse Arts Center

A WRINKLE IN TIME

4%

Ben Moss -- Arena Stage

SONDHEIM

3%

Elisa Rossman -- Creative Cauldron

THE BEDWETTER

3%

Rebekah Bruce -- Arena Stage

HAIRSPRAY

7%

- Prince William Little Theatre

SPRING AWAKENING

7%

- Stars Performing Arts

FOOTLOOSE

6%

- MC Summer Dinner Theatre

THE PRODUCERS

5%

- Reston Community Players

THE NEWBORN KING

5%

- City of Praise Family Ministries

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

5%

- The Arlington Players

SHREK

4%

- Upper Room Theatre Ministry

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

4%

- Next Generation Arts Council

BE MORE CHILL

4%

- Rockville Musical Theatre

JEKYLL & HYDE

4%

- Little Theater of Alexandria

INTO THE SUN

4%

- Triune Entertainment LLC

TICK TICK… BOOM!

4%

- Greenbelt Arts Center

THE LIGHTNING THIEF

3%

- The Sterling Playmakers

INTO THE WOODS

3%

- Pied Piper Theatre

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

3%

- Wildwood Summer Theatre

THE LAST FIVE YEARS

3%

- Sterling Playmakers

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

3%

- Triune Entertainment LLC

SHREK

3%

- McLean Community Players

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

3%

- STARS Performing Arts

BRIGHT STAR

3%

- Fauquier Community Theater

COMPANY

2%

- Silver Spring Stage

FUN HOME

2%

- Dominion Stage

1776

2%

- Good Shepherd Players

JERSEY BOYS

2%

- Fauquier Community Theater

ANNIE

2%

- Triune Entertainment LLC

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

9%

- GALA Hispanic Theatre

DAMN YANKEES

8%

- Arena Stage

WAITRESS

7%

- Olney Theatre Center

IN THE HEIGHTS

7%

- Signature Theatre

SISTER ACT

6%

- Ford's Theatre

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

5%

- Workhouse Arts Center

FROZEN

5%

- Olney Theatre Center

LITTLE SHOP OF HORRORS

5%

- Actors Theatre ARTfactory

CABARET

4%

- Actors Theatre ARTfactory

FUNNY THING HAPPENED...FORUM

4%

- Signature Theatre

A CHRISTMAS CAROL

3%

- Ford's Theatre

KIMBERLY AKIMBO

3%

- The National Theatre

FOOTLOOSE

3%

- Next Stop Theatre Company

SCHMIGADOON

3%

- Kennedy Center

SENIOR CLASS

3%

- Olney Theatre Center

PLAY ON!

3%

- Signature Theatre

ALADDIN

3%

- Creative Cauldron

A WRINKLE IN TIME

3%

- Arena Stage

LITTLE SHOP OF HORRRORA

3%

- Actors Theatee ARTfactory

THE BEDWETTER

2%

- Arena Stage

FINN

2%

- Kennedy Center

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

2%

- Spooky Action Theater

ANNIE

2%

- Compass Rose Theater

BLACK MAGIC

1%

- Spooky Action

SONDHEIM

1%

- Creative Cauldron

INTO THE SUN

20%

- Triune Entertainment LLC

HERSHEL AND THE HANNUKAH GOBLINS

19%

- City of Fairfax Theatre Company

WORLD OF SPYCRAFT

17%

- Sterling Playmakers

DEATH SENTENCE

14%

- A Taste For Murder Productions

HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE

9%

- SOMERS VOICE AND UMBIANCE

THE PIT

8%

- Confetti Collective

ECLIPSING STARS

7%

- Avant Bard Theatre

COLD COUNTRY

6%

- ExPats Theatre

CHOKE

17%

- GALA Hispanic Theatre

SCHMIGADOON

11%

- Kennedy Center

A WRINKLE IN TIME

10%

- Arena Stage

STEEL MAGNOLIAS

10%

- Creative Cauldron

SENIOR CLASS

7%

- Olney Theatre Center

THE AMERICAN FIVE

5%

- Ford's Theatre

WOMAN ON FIRE

5%

- Creative Cauldron

THE DRAGON

5%

- Spooky Action Theatre

FINN

4%

- Kennedy Center

FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT

3%

- Arena Stage

WE ARE GATHERED

3%

- Arena Stage

WOMBAT DROOL

3%

- Nu Sass Productions & Uncle Funsy

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

2%

- Spooky Action Theater

CRAIGLISTED

2%

- Nu Sass Productions

THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR

2%

- Woolly Mammoth Theatre Company

TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF

2%

- The Puppet Co.

THE GARBOLOGISTS

2%

- Theater Alliance

THE MARGRIAD

2%

- Avant Bard Theatre

DATA

2%

- Arena Stage

CIRCUS OF THE SELF

1%

- Spooky Action Theater

THE HORSE & CARRIAGE

1%

- Prologue Theatre

THE NEWBORN KING

6%

CJ Winston -- City of Praise Family Ministries

SHREK

5%

Abby Rozmajzl -- Upper Room Theatre Ministry

SWEENEY TODD

5%

Benjamin Mutterperl -- Stage Coach Theater Company

LEGALLY BLONDE

5%

Anna Marquardt -- The Arlington Players

HAIRSPRAY

4%

Lauren Baker -- Prince William Little Theatre

FOOTLOOSE

4%

Brian Ashton -- MC Summer Dinner Theatre

THE SECRET GARDEN

3%

Alden Michels -- Prince William Little Theatre

INTO THE WOODS

3%

Chloe Steverson -- Pied Piper Theatre

THE LIGHTNING THIEF

3%

Alex Lew -- Sterling Playmakers

GUTENBERG!

3%

Andy Shaw -- City of Fairfax Theatre Company

THE LAST FIVE YEARS

3%

Chelsea Williamson -- Sterling Playmakers

BRIGHT STAR

3%

Becca Harney -- Fauquier Community Theater

THE SECRET GARDEN

2%

Anna Jones -- Prince William Little Theatre

TICK TICK… BOOM!

2%

Tumanyanelu -- Greenbelt Arts Center

SHREK

2%

Cam Powell -- McLean Community Players

THE PRODUCERS

2%

Jonathan Grygiel -- Reston Community Players

COMPANY

2%

Tanya Coyne -- Silver Spring Stage

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

2%

Tianna Leon -- The Arlington Players

YOUNG FRANKENSTEIN

2%

Hedy Valentine -- Montgomery College Summer Dinner Theatre

JEKYLL & HYDE

2%

Michael E. McGovern -- Little Theater of Alexandria

HAIRSPRAY

2%

Lindsay Nicole Steinberg -- Prince William Little Theatre

INTO THE SUN

2%

Ryan Schaffer -- Triune Entertainment LLC

GUTENBERG! THE MUSICAL!

2%

Peter M Marsh -- City of Fairfax Theatre Company

BE MORE CHILL

2%

Charlie Williams -- Rockville Musical Theatre

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

2%

Emily Carbone -- The Arlington Players

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

6%

Facundo Agustín -- GALA Hispanic Theatre

FROZEN

5%

Alex De Bard -- Olney Theatre Center

FROZEN

5%

Gabriela Hernandez -- Olney Theatre Center

FUNNY THING HAPPENED...FORUM

5%

Erin Weaver -- Signature Theatre

SENIOR CLASS

4%

Lauren Adams -- Olney Theatre Center

CABARET

4%

Chris Maulden -- Actors Theatre ARTfactory

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

Ariel Friendly -- Workhouse Arts Center

ALADDIN

3%

Alan Gutierrez-Urista -- Creative Cauldron

DAMN YANKEES

3%

Rob McClure -- Arena Stage

JESUS CHRIST SUPERSTAR

3%

Shakil Azizi -- Workhouse Arts Center

LITTLE SHOP OF HORRORS

3%

Kareem Taylor -- Actors Theatre ARTfactory

SISTER ACT

3%

Nia Savoy-Dock -- Ford's Theatre

DAMN YANKEES

3%

Ana Villafañe -- Arena Stage

A CHRISTMAS CAROL

3%

Craig Wallace -- Ford's Theatre

A WRINKLE IN TIME

3%

Taylor Iman Jones -- Arena Stage

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

3%

Fran Tapia -- GALA Hispanic Theatre

DAMN YANKEES

2%

Jordan Donica -- Arena Stage

FOOTLOOSE

2%

Brigid Wallace Harper -- Next Stop Theatre Company

CABARET

2%

Joshua Mutterperl -- Actors Theatre ARTfactory

LITTLE SHOP OF HORRORS

2%

Christopher Beatley -- Actors Theatre ARTfactory

JESUS CHRIST SUPERSTAR

2%

Garrett Walsh -- Workhouse Arts Center

WAITRESS

2%

MALINDA -- Olney Theatre Center

PLAY ON!

2%

Jalisa Williams -- Signature Theatre

SISTER ACT

2%

Sherri L. Edelen -- Ford's Theatre

MILLION DOLLAR QUARTET

2%

Ben Bailey -- Shenandoah Summer Music Theatre

TWELFTH NIGHT

9%

Sasha Wendell -- Stars Performing Arts

HIP HOP ANANSI

5%

William Nash -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

A STREETCAR NAMED DESIRE

5%

Eileen Marshall -- Sterling Playmakers

CLUE

5%

Brad Newberg -- Goose Creek Players

THE PLAY THAT GOES WRONG

5%

Eric Kennedy -- The Arlington Players

THE NEWBORN KING

4%

Ephraim Nehemiah -- City of Praise Family Ministries

PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

4%

Yael Schoenbaum -- Silver Spring Stage

THE WOMAN IN BLACK

4%

Allen McCrae -- StageCoach Theatre

EMMA

4%

Terry Bartlebaugh -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

THE FOREIGNER

3%

Betty Meeks -- Rockville Little Theatre

CHRISTMAS BELLES

3%

Mel McCleerey -- Prince William Little Theatre

CHRISTMAS BELLES

3%

Carolyn Corsano Wong -- Prince William Little Theatre

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

3%

Joshua Mutterperl -- McLean Community Players

THE CHRISTMAS BELLES

3%

Charlene Sloan -- Prince William Little Theatre

DRACULA

3%

Ilan Komrad -- StageCoach Theatre

FLOWERS FOR ALGERNON

3%

Kieran Kelly -- Seton Players

THE PLAY THAT GOES WRONG

3%

Suzy Alden -- Little Theater of Alexandria

DECISION HEIGHT

2%

Caroline Kinney -- Vienna Theatre Company

THE PLAY THAT GOES WRONG

2%

Mary Rodriguez -- The Arlington Players

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

2%

Lourdes Turnblom -- McLean Community Players

THE WOMAN IN BLACK

2%

Scott Heine -- StageCoach Theatre

COLD COUNTRY

2%

David Bryan Jackson -- ExPats Theatre

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

2%

Stephen Yednock -- McLean Community Players

KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY

2%

John Mathews -- Prince William Little Theatre

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

1%

Meghan Williams Elkins -- Rockville Little Theatre

CHOKE

13%

Giselle González -- GALA Hispanic Theatre

THE DRAGON

6%

Fran Tapia -- Spooky Action Theater

THE WOMAN IN BLACK

5%

Noah Mutterperl -- Keegan Theatre

ALL MY SONS

5%

Andrew Chi -- Actors Theatre ARTfactory

THE INHERITANCE

4%

Adam Poss -- Round House Theatre

THE OTHER AMERICANS

4%

John Leguizamo -- Arena Stage

STEEL MAGNOLIAS

4%

Miss Kitty -- Creative Cauldron

THE INHERITANCE

3%

David Gow -- Round House Theatre

CLYDE'S

3%

Iris DeWitt -- Workhouse Arts Center

KIM'S CONVENIENCE

3%

Justine 'Icy' Moral -- Olney Theatre Center

RED PITCH

3%

Angelo Harrington II -- Olney Theatre Center

MACBETH

2%

Matthew Crawford -- Maryland Renaissance Festival

KIM'S CONVENIENCE

2%

Stan Kang -- Olney Theatre Center

THE AMERICAN FIVE

2%

Yao Dogbe -- Ford's Theatre

THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR

2%

Brianna Rodriguez-Day -- Woolly Mammoth Theatre Company

THE DRAGON

2%

Surasree Das -- Spooky Action Theater

THE SHAWSHANK REDEMPTION

2%

Curtis McNeil -- Next Stop Theatre Company

FRANKENSTEIN

2%

Rebecca S'manga Frank -- Shakespeare Theatre Company

FRANKENSTEIN

2%

Nick Westrate -- Shakespeare Theatre Company

THE AMERICAN FIVE

2%

Renea S. Brown -- Ford's Theatre

THE SHAWSHANK REDEMPTION

2%

Matthew Shea -- NextStop Theatre

EVERY BRILLIANT THING

2%

David Johnson -- Actors Theatre ARTfactory

NATIVE GARDENS

2%

Cristina Sánchez -- Next Stop Theatre Company

SLEEPOVA

2%

Jasmine Proctor -- Olney Theatre Center

THE AMERICA PLAY

1%

Elgin Martin -- Perisphere Theatre

THE PLAY THAT GOES WRONG

9%

- Arlington Players

THE PLAY THAT GOES WRONG

8%

- Fauquier Community Theater

FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE/WHEN THE RAINBOW IS ENUF

8%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

HIP HOP ANANSI

7%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

A STREETCAR NAMED DESIRE

6%

- Sterling Playmakers

THE NEWBORN KING

6%

- City of Praise Family Ministries

METAMORPHOSES

5%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

DRACULA

4%

- StageCoach Theatre

THE WOMAN IN BLACK

4%

- StageCoach Theatre

EMMA

4%

- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

CLUE

3%

- Goose Creek Players

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

3%

- Rockville Little Theatre

THE BAD GIRLS OF WESTERN LIT

3%

- City of Fairfax Theatre Company

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

3%

- McLean Community Players

CHRISTMAS BELLES

3%

- Prince William Little Theatre

ARSENIC & OLD LACE

3%

- StageCoach Theatre

WOMBAT DROOL

3%

- Nu Sass

A CHRISTMAS STORY

3%

- StageCoach Theatre

THE CHRISTMAS BELLES

2%

- Prince William Little Theatre

EVERYTHING IS WONDERFUL

2%

- Dominion Stage

FLOWERS FOR ALGERNON

2%

- Seton Players

DECISION HEIGHT

2%

- Vienna Theatre Company

PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

2%

- Silver Spring Stage

FOOL FOR LOVE

2%

- NOVA Nightsky Theater

THE FOREIGNER

1%

- Rockville Little Theatre

CHOKE

10%

- GALA Hispanic Theatre

FRANKENSTEIN

6%

- Shakespeare Theatre Company

THE INHERITANCE

6%

- Round House Theatre

THE DRAGON

5%

- Spooky Action Theatre

MACBETH

5%

- Maryland Renaissance Festival

THE SHAWSHANK REDEMPTION

5%

- NextStop Theatre

FUENTEOVEJUNA

4%

- GALA Hispanic Theatre

ALL MY SONS

4%

- Actors Theatre ARTfactory

KIM'S CONVENIENCE

4%

- Olney Theatre Center

STEEL MAGNOLIAS

4%

- Creative Cauldron

THE AMERICAN FIVE

4%

- Ford's Theatre

THE LAKE EFFECT

4%

- 1st Stage

THE WOMAN IN BLACK

3%

- Keegan Theatre

THE AGE OF INNOCENCE

3%

- Arena Stage

SUMMERTIME

3%

- Solas Nua / Murmuration

CLYDE'S

3%

- Workhouse Arts Center

SLEEPOVA

3%

- Olney Theatre Center

THE PIANO LESSON

3%

- 1st Stage

DEATH ON THE NILE

2%

- Arena Stage

RED PITCH

2%

- Olney Theatre Center

THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR

2%

- Woolly Mammoth Theatre Company

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

2%

- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

GALATEA

2%

- Theatre Prometheus

THE IMMIGRANT

2%

- Synetic

EVERY BRILLIANT THING

2%

- Actors Theatre ARTfactory

HAIRSPRAY

12%

- Prince William Little Theatre

METAMORPHOSES

9%

August Henney -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

THE MYSTERY OF EDWIN DROOD

7%

Alexander Weiss -- Wildwood Summer Theatre

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

5%

Bob Oetting -- Next Generation Arts Council

HIP HOP ANANSI

5%

Margarita Syrocheva -- Kogod Theatre

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

5%

Bill Pressly -- Rockville Little Theatre

THE PRODUCERS

4%

Dan and Sheila Widerski -- Reston Community Players

HAIRSPRAY

4%

James Maxted and Peter Marsh -- Prince William Little Theatre

A STREETCAR NAMED DESIRE

4%

Danielle Tepe -- Sterling Playmakers

THE LIGHTNING THIEF

4%

Glen Bartram -- Sterling Playmakers

BE MORE CHILL

4%

Andrew McMichael -- Rockville Musical Theatre

INTO THE SUN

4%

Esther Wells -- Triune Entertainment LLC

THE PLAY THAT GOES WRONG

3%

Jarret Baker -- Fauquier Community Theater

THE WOMAN IN BLACK

3%

Terry Smith -- StageCoach Theatre

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

3%

Peter Marsh -- Triune Entertainment LLC

SHREK

3%

Pat Haggerty -- Upper Room Theatre Ministry

THE SECRET GARDEN

2%

Kim Leone -- Prince William Little Theatre

BRIGHT STAR

2%

Steve Cooper -- Fauquier Community Theater

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

2%

Noah Beye -- McLean Community Players

HAIRSPRAY

2%

Peter Marsh -- Prince William Little Theatre

ANNIE

2%

Doug Barylski -- Triune Entertainment LLC

CHRISTMAS BELLES

2%

Vincent Worthington -- Prince William Little Theatre

ARSENIC & OLD LACE

2%

Karin Thorndike -- StageCoach Theatre

JERSEY BOYS

2%

Peter Marsh -- Fauquier Community Theater

THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

1%

Maggie Modig -- Silver Spring Stage

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

9%

Gisela Estrada -- GALA Hispanic Theatre

CHOKE

9%

Grisele González -- GALA Hispanic Theatre

DEATH ON THE NILE

7%

Alexander Dodge -- Arena Stage

LITTLE SHOP OF HORRORS

7%

Reilly Cooper -- Actors Theatre ARTfactory

DAMN YANKEES

6%

Robert Brill -- Arena Stage

CABARET

5%

Jimmy Conroy -- Actors Theatre ARTfactory

KIM'S CONVENIENCE

5%

Debra Kim Sivigny -- Olney Theatre Center

FROZEN

5%

Paige Hathaway -- Olney Theatre Center

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

4%

Abigail Copeland -- Spooky Action Theater

THE DRAGON

4%

Margarita Syrocheva -- Spooky Action Theater

THE INHERITANCE

4%

Lee Savage -- Round House Theatre

A CHRISTMAS CAROL

4%

Lee Savage -- Ford's Theatre

SISTER ACT

3%

Paige Hathaway -- Ford's Theatre

THE AMERICAN FIVE

3%

Andrew R. Cohen -- Ford's Theatre

SENIOR CLASS

3%

Lawrence E. Moten III -- Olney Theatre Center

THE OTHER AMERICANS

2%

Arnulfo Maldonado -- Arena Stage

FUENTEOVEJUNA

2%

Giorgos Tsappas -- GALA Hispanic Theatre

THE PLIANT GIRLS

2%

Simone Schneeberg -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

GALATEA

2%

Simone Schneeberg -- Theatre Prometheus

DANCE²

2%

Margarita Syrocheva -- Kogod Theatre

THE LAKE EFFECT

2%

Kathryn Kawecki -- 1st Stage

WOMAN ON FIRE

2%

Margie Jervis -- Creative Cauldron

FAKE IT UNTIL YOU MAKE IT

2%

Sara Ryung Clement -- Arena Stage

MILLION DOLLAR QUARTET

1%

Kristen Albert -- Shenandoah Summer Music Theatre

RED PITCH

1%

Nadir Bey -- Olney Theatre Center

HAIRSPRAY

14%

Wil Taft -- Prince William Little Theatre

METAMORPHOSES

13%

Leo Grierson -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

THE PRODUCERS

11%

Elizabeth Shaher -- Reston Community Players

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

8%

Dan Martin -- Triune Entertainment LLC

BE MORE CHILL

8%

Connor Lugo-Harris -- Rockville Musical Theatre

SHREK

7%

Dan Martin -- Upper Room Theatre Ministry

JERSEY BOYS

7%

Frankie Stamps -- Fauquier Community Theater

ARSENIC & OLD LACE

5%

Fred Muller -- StageCoach Theatre

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

5%

Aaron Skolnik -- Rockville Little Theatre

THE COMPLETE WORKS OF WILLIAM SHAKESPEARE (ABRIDGED)

5%

Matt Silverman -- McLean Community Players

TICK TICK… BOOM!

4%

Connor Lugo-Harris -- Greenbelt Arts Center

CHRISTMAS BELLES

3%

Wil Taft -- Prince William Little Theatre

THE SECRET GARDEN

3%

George Fulda -- Prince William Little Theatre

THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

3%

Jeff Miller -- Silver Spring Stage

COLD COUNTRY

2%

Karin Rosnizeck -- ExPats Theatre

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

15%

Brandon Cook -- GALA Hispanic Theatre

DAMN YANKEES

11%

Walter Trarbach -- Arena Stage

CHOKE

7%

Konstantine Lortkipanidze -- GALA Hispanic Theatre

SISTER ACT

7%

David Budries -- Ford's Theatre

THE WOMAN IN BLACK

6%

Brandon Cook -- Keegan Theatre

A WRINKLE IN TIME

6%

Nick Kourtides -- Arena Stage

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

5%

Alec Green -- Spooky Action Theater

THE DRAGON

5%

Brandon Cook -- Spooky Action Theater

A CHRISTMAS CAROL

5%

Josh Schmidt -- Ford's Theatre

KIM'S CONVENIENCE

4%

Kevin Lee Alexander -- Olney Theatre Center

THE BEDWETTER

3%

Kai Harada -- Arena Stage

RED PITCH

3%

DJ Potts -- Olney Theatre Center

HANG

3%

Justin Schmitz -- 1st Stage

FUENTEOVEJUNA

3%

Jesús D. Cortés -- GALA Hispanic Theatre

THE AMERICAN FIVE

2%

Kathy Ruvuna -- Ford's Theatre

WE ARE GATHERED

2%

Lindsay Jones -- Arena Stage

SUMMERTIME

2%

Jenny O'Malley -- Solas Nua / Murmuration

GALATEA

2%

Levi Manners -- Theatre Prometheus

WOMBAT DROOL

2%

Neil McFadden -- Nu Sass Productions & Uncle Funsy

CIRCUS OF THE SELF

2%

Navi -- Spooky Action Theater

THE LAKE EFFECT

2%

Navi -- 1st Stage

THE PLIANT GIRLS

2%

Lex Allenbaugh -- Nu Sass Productions & Theatre Prometheus

SLEEPOVA

1%

Cresent Haynes -- Olney Theatre Center

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

1%

Lex Allenbaugh -- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

LES MISERABLES

7%

Benjamin Mutterperl -- Pied Piper Theatre Company

SHREK

7%

Anthony Williams -- Upper Room Theatre Ministry

HAIRSPRAY

5%

Lauren Baker -- Prince William Little Theatre

THE PRODUCERS

4%

Adam Gurson -- Reston Community Players

THE PRODUCERS

4%

Andie Matten -- Reston Community Players

THE NEWBORN KING

4%

Akiba Robinson -- City of Praise Family Ministries

THE NEWBORN KING

4%

Adamo The Poet -- City of Praise Family Ministries

HAIRSPRAY

4%

Adrianna Weir -- Prince William Little Theatre

SHREK

3%

Shelby Young -- McLean Community Players

THE PRODUCERS

3%

Steve Cairns -- Reston Community Players

THE LIGHTNING THIEF

3%

James Riggs -- Sterling Playmakers

JERSEY BOYS

3%

Nick Villacorte -- Fauquier Community Theater

HAIRSPRAY

3%

Katie Weigl -- Prince William Little Theatre

JOSEPH & THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT

3%

Ryan Schaffer -- Triune Entertainment LLC

THE SECRET GARDEN

2%

Avery Heisey -- Prince William Little Theatre

JACK & THE BEANSTALK

2%

Amanda Dullin-Jones -- British Players

THE NEWBORN KING

2%

Ashely Curtis -- Maryiesha

THE PRODUCERS

2%

Connor Myrna -- Reston Community Players

TICK TICK… BOOM!

2%

Tumanyanelu -- Greenbelt Arts Center

THE FULL MONTY

2%

Chris Anderson -- The Arlington Players

THE SECRET GARDEN

2%

Cam Powell -- Prince William Little Theatre

YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN

2%

Brandon Schenk -- The Arlington Players

BE MORE CHILL

2%

Jake C. Schwartz -- Rockville Musical Theatre

HAIRSPRAY

2%

Jim Bowen-Collinson -- Prince William Little Theatre

BE MORE CHILL

2%

Jordyn Nicole -- Rockville Musical Theatre

WAITRESS

6%

Allison Blackwell -- Olney Theatre Center

LITTLE SHOP OF HORRORS

5%

Ali Curd -- Actors Theatre ARTfactory

PROFESSOR WOLAND'S BLACK MAGIC ROCK SHOW

5%

Daniel Santiago -- Spooky Action Theater

COLUMBIA HEIGHTS BOLERO BAR

5%

Rachael Small -- GALA Hispanic Theatre

FROZEN

4%

Kennedy Kanagawa -- Olney Theatre Center

ALADDIN

4%

Ariel Friendly -- Creative Cauldron

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

4%

Noah Mutterperl -- Workhouse Arts Center

DAMN YANKEES

4%

Byronha Marie -- Arena Stage

TURN OF THE SCREW

4%

John Poncy -- Creative Cauldron

SISTER ACT

3%

Kanysha Williams -- Ford's Theatre

THE BEDWETTER

3%

Shoshana Bean -- Arena Stage

LITTLE SHOP OF HORRORS

3%

Chris Beatley -- Actors Theatre ARTfactory

THE HUNCHBACK OF NOTRE DAME

3%

The Gargoyles -- Workhouse Arts Center

LITTLE SHOP OF HORRORS

3%

Timothy King -- Actors Theatre ARTfactory

LITTLE SHOP OF HORRORS

3%

Iris DeWitt -- Actors Theatre ARTfactory

ALADDIN

3%

Whit Jenkins -- Creative Cauldron

FOOTLOOSE

3%

Brent Stone -- Next Stop Theatre Company

SISTER ACT

3%

Caitlin Brooke -- Ford's Theatre

SISTER ACT

3%

Debbie Mobley -- Ford's Theatre

FUNNY THING HAPPENED...FORUM

2%

Ryan Sellers -- Signature Theatre

CABARET

2%

Talya Conroy -- Actors Theatre ARTfactory

DAMN YANKEES

2%

Quentin Earl Darrington -- Arena Stage

CABARET

2%

Lori Fabian -- Actors Theatre ARTfactory

1776

2%

Chris Dockins -- Good Shepherd Players

FROZEN

2%

Noah Israel -- Olney Theatre Center

FOR COLORED GIRLS WHO HAVE CONSIDERED SUICIDE/WHEN THE RAINBOW IS ENUF

12%

Alaina (AJ) Jenkins -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

METAMORPHOSES

11%

Emma Callagy -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

ARSENIC & OLD LACE

6%

Allen McRae -- StageCoach Theatre

THE PLAY THAT GOES WRONG

6%

Andrew Morin -- Fauquier Community Theater

THE PLAY THAT GOES WRONG

5%

Esther Wells -- Fauquier Community Theater

THE FULL MONTY

4%

Rahael Rabinovitz -- The Arlington Players

ARSENIC & OLD LACE

4%

Scott Strasbaugh -- StageCoach Theatre

THE NEWBORN KING

4%

Ashley Curtis -- Maryiesha

A STREETCAR NAMED DESIRE

3%

Lauren Sunday -- Sterling Playmakers

THE PLAYBOY OF THE WESTERN WORLD

3%

Bill Hurlbut -- Silver Spring Stage

A CHRISTMAS STORY

3%

Dino Coppa Sr -- StageCoach Theatre

A STREETCAR NAMED DESIRE

3%

Tony Bonieski -- Sterling Playmakers

A CHRISTMAS STORY

3%

Katie Pond -- StageCoach Theatre

YOUNG FRANKENSTEIN

3%

Kat Gorlenko -- Montgomery College Summer Dinner Theatre

EVERYTHING IS WONDERFUL

3%

Amanda Brenner -- Dominion Stage

CHRISTMAS BELLES

3%

Jon Radulovic -- Prince William Little Theatre

METAMORPHOSES

3%

Hayden Polsky -- University of Maryland School of Theatre, Dance, and Performance Studies

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

3%

Nate Eagle -- Rockville Little Theatre

MURDER ON THE ORIENT EXPRESS

2%

Lisa Singleton -- Rockville Little Theatre

EVERYTHING IS WONDERFUL

2%

Dave Wright -- Dominion Stage

KEN LUDWIG'S BASKERVILLE, A SHERLOCK HOLMES MYSTERY

2%

Kate Bierly -- Prince William Little Theatre

COLD COUNTRY

2%

Elgin Martin -- ExPats Theatre

EVERYTHING IS WONDERFUL

2%

Gary Bernard DiNardo -- Dominion Stage

THE CHRISTMAS BELLES

2%

Liz Mykietyn -- Prince William Little Theatre

STEAL AWAY

2%

Robin Lynn Reaves -- Sterling Playmakers

FUENTEOVEJUNA

7%

Luz Nicolás -- GALA Hispanic Theatre

ALL MY SONS

6%

Anastasia Hanchak -- Actors Theatre ARTfactory

THE AMERICAN FIVE

6%

Aaron Bliden -- Ford's Theatre

A BRIGHT ROOM CALLED DAY

5%

Amber Gibson -- Nu Sass Productions & Pinky Swear Productions

FRANKENSTEIN

5%

Anna Takayo -- Shakespeare Theatre Company

THE AGE OF INNOCENCE

5%

Felicia Curry -- Arena Stage

KIM'S CONVENIENCE

4%

Zion Jang -- Olney Theatre Center

CLYDE'S

3%

Jummy Lash -- Workhouse Arts Center

THE INHERITANCE

3%

Jamar Jones -- Round House Theatre

FUENTEOVEJUNA

3%

Luis Obed -- GALA Hispanic Theatre

KIM'S CONVENIENCE

3%

Justine ‘Icy’ Moral -- Olney Theatre Center

SLEEPOVA

3%

Ciara Hargrove -- Olney Theatre Center

THE SHAWSHANK REDEMPTION

3%

Matt Baughman -- Next Stop Theatre Company

MACBETH

3%

Emily Karol -- Maryland Renaissance Festival

THE PIANO LESSON

3%

Deidra Starnes -- 1st Stage

THE AMERICAN FIVE

3%

Yao Dogbe -- Ford's Theatre

THE DRAGON

2%

Gabriel Alejandro -- Spooky Action Theater

KIM'S CONVENIENCE

2%

Tuyết Thị Phạm -- Olney Theatre Center

DEATH ON THE NILE

2%

Nancy Robinette -- Arena Stage

THE SHAWSHANK REDEMPTION

2%

Oscar Salvador Jr. -- Next Stop Theatre Company

WOMAN ON FIRE

2%

Lenny Mendez -- Creative Cauldron

THE DRAGON

2%

Ryan Sellers -- Spooky Action Theater

NEW BORN KING

2%

Ashley Curtis -- Maryiesha

TWELFTH NIGHT

2%

Hunter Ringsmith -- Folger Theatre

AKIRA KUROSAWA EXPLAINS HIS MOVIES AND YOGURT

2%

Jamar Jones -- Woolly Mammoth Theatre Company

INTO THE WOODS

15%

- Pied Piper Theatre

A YEAR WITH FROG AND TOAD

14%

- Rockville Musical Theatre

HIP HOP ANANSI

14%

- Kogod Theatre

FOOTLOOSE

11%

- Encore Stage & Studio

HERSHEL AND THE HOLIDAY GOBLINS

8%

- City of Fairfax Theatre Company

THE 25TH ANNUAL PUTNAM COUNTY SPELLING BEE

8%

- STARS Performing Arts

SPRING AWAKENING

7%

- STARS Performing Arts

TWELFTH NIGHT

7%

- STARS Performing Arts

ONCE UPON A MATTRESS: YOUTH EDITION

7%

- Next Generation Arts Council

JACK & THE BEANSTALK

5%

- British Players

HOW FAR WE'VE COME - ARTS ALIVE

4%

- SOMERS VOICE & UMBIANCE

ALADDIN

15%

- Creative Cauldron

FRIDA LIBRE

13%

- GALA Hispanic Theatre

A CHRISTMAS CAROL

12%

- Ford's Theatre

FINN

9%

- Kennedy Center

CHARLOTTE'S WEB

9%

- Adventure Theatre MTC

HIP HOP ANANSI

7%

- Kogod Theatre

PETER AND THE STAR CATCHER

6%

- The Puppet Co.

THE NUTCRACKER

5%

- The Puppet Co.

THE BEST CHRISTMAS PAGEANT EVER

5%

- Stagecoach Theatre

MADELINE'S CHRISTMAS

4%

- Creative Cauldron

ONCE UPON A TIME... AND TWO ARE THREE!

4%

- GALA Hispanic Theatre

JENNIE THE CAT’S HALLOWEEN ADVENTURE

3%

- The Puppet Co.

TWISTED TALES: THE THREE GOLDILOCKS GRUFF

3%

- The Puppet Co.

THAT BRAT IN THE WHEELCHAIR

2%

- Woolly Mammoth Theatre Company

PETER AND THE WOLF

2%

- The Puppet Co.

PETER AND THE WORLF

1%

- The Puppet Co.

9%

Stars Performing Arts

7%

Prince William Little Theatre

7%

The Little Theatre of Alexandria

6%

The Arlington Players

6%

Wildwood Summer Theatre

5%

Silver Spring Stage

5%

Upper Room Theatre Ministry

4%

Sterling Playmakers

4%

Reston Community Players

4%

Fauquier Community Theater

4%

Pied Piper Theatre

4%

StageCoach Theatre

3%

Next Generation Arts Council

3%

The Reston Community Players

3%

Rockville Little Theatre

3%

Triune Entertainment LLC

3%

City of Fairfax Theatre Company

2%

Rockville Musical Theatre

2%

Dominion Stage

2%

MAD (Music and Drama)-Goddard Space Flight Center

2%

ExPats Theatre

2%

Jupiter Theatre Company

2%

Arlington Players

2%

British Players

1%

St. Mark's Players

16%

GALA Hispanic Theatre

10%

Signature Theatre

10%

Olney Theatre Center

9%

Actors Theatre ARTfactory

8%

Workhouse Arts Center

7%

Arena Stage

5%

Ford's Theatre

4%

Round House Theatre

4%

Spooky Action Theater

3%

Creative Cauldron Stage

3%

Maryland Renaissance Festival

2%

Theater Alliance

2%

Studio Theatre

2%

1st Stage

2%

Shenandoah Summer Music Theatre

2%

Keegan Theatre

2%

Next Stop Theatre Company

2%

Theatre Prometheus

1%

The Puppet Co.

1%

Maryland Ensemble Theatre

1%

NextStop Theatre

1%

Songs of the Goat

1%

Nu Sass Productions

1%

Avant Bard Theatre

1%

Pinky Swear Productions

