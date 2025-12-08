Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Vermont Awards; Dorset Players Leads Favorite Theatre!

Get all the top news & discounts for Vermont & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Vermont Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Vermont Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Phoebe Potts
- TOO FAT FOR CHINA
- Lost Nation Theatre
32%
Julie White
- BAD DATES: END GAME BY THERESA REBECK
- Dorset Theatre Festival
19%
Gretchen Sausville
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
15%
Michelle Marrocco
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
13%
Tess McHugh
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
13%
Lauren Biasi
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
9%Best Choreography Of A Play Or Musical
Ellie Wallace
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
13%
Susi Thomas
- COMPANY
- Dorset Players
13%
Allison Zengilowski
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
12%
Keely Agan
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
11%
Ryan Hendricks
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
7%
Kyle Brand
- COME FROM AWAY
- Northern Stage
7%
Ashleigh King
- WAITRESS
- Northern Stage
7%
Kyle Brand
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
7%
Réka Echerer
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
5%
Kianna Bromley
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
4%
Tuan Malinowski
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
4%
Jamie Roberts
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Lyric Theatre Company
4%
Mary S. Hoadley
- THE PROM
- Borderline Players
3%
Lauren Biasi
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
2%
Carissa Bellando
- [TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical
Kat Ibasco
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
18%
Lyn Feinson
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
8%
Sharon Patno
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
7%
Celeste Piette
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- The Shelburne Players
7%
Camila Dely
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
6%
Mary Recchia
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
6%
Bella Granlund
- AMÉLIE
- Northern Stage
6%
Lyn Feinson
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
5%
Amy Papineau
- THE LAST OF THE LIVING LEGENDS
- QuarryWorks Theater
5%
Amanda Van Eps
- PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
3%
Elivia Bovenzi Blitz
- OTHER DESERT CITIES
- Dorset Theatre Festival
3%
Kat Ibasco
- RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
3%
Cora Fauser
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
3%
Sarah Allen
- SYLVIA
- The Grange Theatre
2%
Jessica Della Pepa
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
2%
Lexi Spanier
- WAITRESS
- Northern Stage
2%
Drowsy Chaperone
- JESSICA DELLA PEPA
- Lost Nation Theatre
2%
Laura Roald
- DRACULA: A COMEDY OF ERRORS
- Between The Willows
2%
Mary S. Hoadley
- CLUE: ON STAGE
- Borderline Players
2%
Jessica Clayton
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
2%
Virginia Monte
- THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
2%
Virginia Monte
- TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
2%
Marie Schmukal
- BLITHE SPIRIT
- Valley Players Theater
1%
The Revolutionists
- CORA FAUSER
- Lost Nation Theatre
1%
Mary S. Hoadley
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Borderline Players
1%Best Direction Of A Musical
Ben Recchia
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
14%
Tom Ferguson & Paul Michael Brinker
- COMPANY
- Dorset Players
13%
Michael Fidler
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
13%
Kyla Paul Marchand & Keely Agan
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
10%
Carol Dunne
- COME FROM AWAY
- Northern Stage
9%
Eric Love
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
8%
Joanne Greenberg
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
4%
Carol Dunne
- WAITRESS
- Northern Stage
4%
Eric Love
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- We The People
3%
Kevin David Thomas
- AMELIE
- Northern Stage
3%
Gina Fearn
- LITTLE WOMEN
- Full Circle Theatre Collaborative
3%
Mary S. Hoadley
- THE PROM
- Borderline Players
3%
Kenny Grenier & Patricia Jacob
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Lamoille County Players
3%
Jamien Forrest
- [TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
2%
Sarah Elizabeth Wansley
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
2%
Susanna Gellert
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Weston Theater Company
2%
Michael John Suchomel
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- QuarryWorks Theater
2%
Shannon Sanborn
- LAMOILLE COUNTY PLAYERS
- Young Frankenstein
2%
John Lugar
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
1%Best Direction Of A Play
Michael Fidler
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
10%
Todd Hjelt
- STONES IN HIS POCKET
- Dorset Players
9%
Aileen Wen McGroddy
- SISTERS
- Northern Stage
8%
Su Reid-St. John
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- The Shelburne Players
8%
Abigail Jean-Baptiste
- KING JAMES
- Northern Stage
6%
Roberto Di Donato
- RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
5%
Katie Genzer
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
5%
Amy Riley
- BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
4%
Virginia Monte
- THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
4%
Ry Poulin
- DRACULA: COMEDY OF TERRORS
- Between The Willows
4%
Sarah Comtois
- CLUE: ON STAGE
- Borderline Players
3%
Matthew Robert and Jade Evangelista
- SYLVIA
- The Grange Theatre
3%
Anne Harvey
- THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
3%
Jackson Gay
- THE BOOK CLUB PLAY
- Dorset Theatre Festival
3%
Eric R. Hill
- THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
3%
Megan Demarest
- METEOR SHOWER
- Dorset Players
3%
Mike Mitrano
- PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
2%
Mike Mitrano
- THE FACULTY ROOM
- One Room Theatrics
2%
Tekla Stark
- THE GARBOLOGISTS
- Vermont Stage
2%
Martin VanBuren III
- A CHRISTMAS CAROL: THE RADIO PLAY
- One Room Theatrics
2%
Alex Nalbach
- MURDER AT EIGHT
- The Shelburne Players
2%
Bill Coons
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Shaker Bridge Theatre
2%
Shannon Sanborn
- BLITHE SPIRIT
- Valley Players Theater
1%
Jeanne Beckwith
- AS YOU LIKE IT
- The Valley Players
1%
Bill Coons
- THE EFFECT
- Shaker Bridge Theatre
1%Best Ensemble NEWSIES
- Lyric Theatre Company
10%COMPANY
- Dorset Players
8%KIN A NEW MUSICAL
- Main Street Landing
8%THE SERVANT OF TWO MASTERS
- Shelburne Players
6%SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
6%THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
6%COME FROM AWAY
- Northern Stage
5%THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
5%SYLVIA
- The Grange Theatre
3%LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
3%URINETOWN
- Paramount Players
3%BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
3%WAITRESS: THE MUSICAL
- Northern Stage
3%THE PROM
- Borderline Players
3%THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
3%NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
2%THE ROCKY HORROR SHOW
- Lamoille County Players
2%THE BOOK CLUB PLAY
- Dorset Theatre Festival
2%RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
2%THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
2%THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
2%METEOR SHOWER
- Dorset Players
2%DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
2%THE LAST OF THE LIVING LEGENDS
- QuarryWorks Theater
1%LITTLE WOMEN
- Full Circle Theatre Collaborative
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Emery Boisvert
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
11%
Rory Craib
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
10%
Charlotte Seelig
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
9%
Jamien Lundy Forrest
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
7%
Eli Goldberg
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
7%
Amina Alexander
- KING JAMES
- Northern Stage
5%
Larry Miller
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- Shelburne Players
5%
Daniel Kotlowitz
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
5%
Mike Mitrano
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
4%
Craig Zemsky
- [TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
4%
Mary Ellen Stebbins
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
4%
Masha Tsimring
- SATELLITES
- Dorset Theatre Festival
3%
Jennifer Fok
- SISTERS
- Northern Stage
3%
Mike Mitrano
- RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
3%
Phil Marquette
- CLUE:ON STAGE
- Borderline Players
3%
Charlotte Seelig
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
3%
Emery Boisvery
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
2%
Mike Mitrano
- PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
2%
Clif Rogers
- MAYTAG VIRGIN
- Shaker Bridge Theatre
2%
Clif Rogers
- THE THANKSGIVING PLAY
- Shaker Bridge Theatre
2%
Clif Rogers
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Shaker Bridge Theatre
1%
Clif Rogers
- THE EFFECT
- Shaker Bridge Theatre
1%
Irene Halibozek
- AS YOU LIKE IT
- The Valley Players
1%
Mike Mitrano
- THE FACULTY ROOM
- One Room Theatrics
1%
Reno Halibozak
- BLITHE SPIRIT
- Valley Players Theater
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Ashley O'Brien
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
20%
Carl Recchia
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
12%
Helen Weston
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
11%
Kevin David Thomas
- WAITRESS
- Northern Stage
10%
Jen Greenwood
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
8%
John Gentry Tennyson
- COME FROM AWAY
- Northern Stage
7%
Kenny Grenier & Patricia Jacob
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Lamoille County Players
7%
Maggie Hollinbeck & the Ensemble
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
5%
Tim Guiles
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
5%
Mark Violette
- THE PROM
- Borderline Players
5%
Nate Venet
- [TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
5%
Michelle Marrocco
- MARVELOUS WONDERETTES: DREAM ON
- Bennington Theater
4%Best Musical SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
12%NEWSIES
- Lyric Theatre Company
12%KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
10%COMPANY
- Dorset Players
8%COME FROM AWAY
- Northern Stage
7%THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
6%WAITRESS: THE MUSICAL
- Northern Stage
6%URINETOWN
- Paramount Players
5%NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
4%THE ROCKY HORROR SHOW
- Lamoille County Players
4%LITTLE WOMEN
- Full Circle Theatre Collaborative
4%BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
4%ELF
- Dorset Players
4%[TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
3%THE PROM
- Borderline Players
2%RENT
- Barre Theater
2%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- QuarryWorks Theater
2%DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
2%A MAN OF NO IMPORTANCE
- We The People
1%IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- Weston Theater Company
1%Best New Play Or Musical KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
22%THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
21%BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
11%MURDER AT EIGHT
- The Shelburne Players
10%THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
8%TOO FAT FOR CHINA
- Lost Nation Theatre
8%SALVAGE BY LENA KAMINSKY
- Dorset Theatre Festival
6%THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
5%WAKE UP GLOUCESTER
- The Valley Players
4%ON TIME
- Green mountain new play festival
3%THE LAST OF THE LIVING LEGENDS
- QuarryWorks Theater
3%Best Performer In A Musical
Theo Shores
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
10%
Michael Nichols-Pate
- COMPANY
- Dorset Players
9%
Monet Nowlan
- AMELIE
- Northern Stage
7%
Chloë Fidler
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
7%
Kolin Shaw
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
6%
Zach Stark
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
5%
Lyla Trigaux
- THE LITTLE MERMAID
- Lyric Theatre Company
5%
Brianna Kothari Barnes
- WAITRESS: THE MUSICAL
- Northern Stage
4%
Sonnet Alford-Brathwraite
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
4%
Kyle Ferguson
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
4%
Avery Smith (TURTLE)
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
3%
Eric Love
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
3%
Alex Rushton
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
3%
Alex Rushton
- A MAN OF NO IMPORTANCE
- We The People
3%
Daniel Gibson
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
2%
Tommy Bergeron
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
2%
Kathleen Keenan
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
2%
Amy Papineau
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- QuarryWorks Theater
2%
Ian Yarnall
- THE PROM
- Borderline Players
1%
Taryn Noelle
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
1%
Cameron Brownell
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
1%
G. Richard Ames
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- QuarryWorks Theater
1%
Riley Noland
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
1%
Peter Neureuther
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
1%
Kianna Bromley (MARILYN)
- KIN A NEW MUSICAL
- Main Street Landing
1%Best Performer In A Play
Dan Gavin
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- The Shelburne Players
9%
Tom Martins
- STONES IN HIS POCKET
- Dorset Players
7%
Chris Ziter
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
6%
Lennon Philo
- THE FACULTY ROOM
- One Room Theatrics
5%
Juliet Pearson
- SYLVIA
- The Grange Theatre
4%
Abby Page
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
4%
Abby Burris
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
3%
Andrew Gombas
- KING JAMES
- Northern Stage
3%
Alex Hudson
- BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
3%
Aliza Azarian
- THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
3%
Uriah Croteau
- THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
2%
Jihan Haddad
- SISTERS
- Northern Stage
2%
Britt Flynn
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
2%
Töve Wood
- THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
2%
Jenna Raynoha
- MURDER AT EIGHT
- The Shelburne Players
2%
Darius Wright
- KING JAMES
- Northern Stage
2%
Jesse B. Koehler
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
2%
Caleb Roman
- THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
2%
Josh Bond
- METEOR SHOWER
- Dorset Players
2%
Kyle Ferguson
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
2%
Connor Kendall
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
2%
Airen Guevara
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare In The Woods
2%
Stoph Scheer
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
2%
Jordan Gullikson
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Vermont Stage
2%
Jayden Choquette
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
2%Best Play THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
10%THE PLAY THAT GOES WRONG
- Vermont Stage
10%LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
7%STONES IN HIS POCKET
- Dorset Players
7%THE SERVANT OF TWO MASTERS
- Shelburne Players
6%SISTERS
- Northern Stage
5%SYLVIA
- The Grange Theatre
5%KING JAMES
- Northern Stage
4%BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
3%CLUE: ON STAGE
- Borderline Players
3%THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
3%THE BOOK CLUB PLAY
- Dorset Theatre Festival
3%THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
3%SERVANT OF TWO MASTERS
- Shelburne Players
3%PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
3%RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
3%METEOR SHOWER
- Dorset Players
2%TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
2%THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
2%THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
2%DRACULA: A COMEDY OF ERRORS
- Between The Willows
2%AS YOU LIKE IT
- The Valley Players
1%THREE TALL WOMEN
- The Grange Theater
1%THE GARBOLOGISTS
- Vermont Stage
1%TOO FAT FOR CHINA
- Lost Nation Theatre
1%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Tomomi Ueda
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
11%
Ben Recchia
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
9%
Cheri Forsythe
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
8%
Paul Ledak
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
8%
Alexander Woodward
- SATELLITES
- Dorset Theatre Festival
6%
Amanda Van Eps
- PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
5%
Jordan Janota
- WAITRESS
- Northern Stage
5%
Frank J. Oliva
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
5%
Virginia Monte
- THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
4%
Jeff Modereger
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
4%
Matthew Robert
- SYLVIA
- The Grange Theatre
4%
John Devlin
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
4%
Chika Shimizu
- KING JAMES
- Northern Stage
3%
John Paul Devlin
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
3%
Christopher & Justin Swader
- OTHER DESERT CITIES
- Dorset Theatre Festival
3%
Chuck Padula
- THE GARBOLOGISTS
- Vermont Stage
3%
Craig Mowery
- THE WICKHAMS: CHRISTMAS AT PEMBERLEY
- Shaker Bridge Theatre
2%
Christopher & Justin Swader
- SALVAGE
- Dorset Theatre Festival
2%
Tatiana Kahvegian
- SISTERS
- Northern Stage
2%
Kim Bent
- TOO FAT FOR CHINA
- Lost Nation Theatre
2%
Too Fat for China
- KIM BENT
- Lost Nation Theatre
1%
Shannon Sanborn
- BLITHE SPIRIT
- Valley Players Theater
1%
Mark Evancho
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
1%
Craig Mowery
- THE THANKSGIVING PLAY
- Shaker Bridge Theatre
1%
Craig Mowery
- THE EFFECT
- Shaker Bridge Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Matt Smith
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
10%
Zach Williamson
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
10%
Christopher Ziter
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
10%
Steve Smith
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
9%
Katie Genzer & Eric Love
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
8%
Sadie Kraus
- THE GARBOLOGISTS
- Vermont Stage
7%
Cameron Wescott
- A CHRISTMAS CAROL: THE RADIO PLAY
- One Room Theatrics
6%
Alek Deva
- SISTERS
- Northern Stage
6%
Levi Manners
- LOVE'S LABOUR'S LOST
- Shakespeare in the Woods
6%
Stephen Jensen
- BEAUTY AND THE BEAST
- Northern Stage
5%
Germán Martínez
- THE VERMONT FARM PROJECT
- Northern Stage
5%
DJ Potts
- KING JAMES
- Northern Stage
4%
Steven Smith
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
4%
Hidenori Nakajo
- SATELLITES
- Dorset Theatre Festival
3%
Charlotte Seelig
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
3%
Cameron Wescott
- PRIVATE PEACEFUL
- One Room Theatrics
3%
Karl Frederik Lundeberg
- OTHER DESERT CITIES
- Dorset Theatre Festival
2%Best Supporting Performer In A Musical
Eamon Lynch
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
8%
Dana Haley
- COMPANY
- Dorset Players
8%
Alex Bigenho
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
5%
Ashley Snow
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
5%
Kasey Franzoni
- COMPANY
- Dorset Players
5%
Aleah Papes
- [TITLE OF SHOW]
- Vermont Stage
5%
Adrian Wade-Keeney
- IRVING BERLIN’S WHITE CHRISTMAS
- QuarryWorks Theater
4%
Joshua Lopez
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
3%
Daniel Gibson
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
3%
Sam Empey
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
3%
Jacob Tischler
- WAITRESS
- Northern Stage
3%
Jenna Raynoha
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Lyric Theatre Company
3%
Zoe Bromley
- KIN A NEW MUSICAL
- Workaround Theatre Company
3%
Riley Ergin
- NEWSIES
- Lyric Theatre Company
2%
Bailey Burcham
- COME FROM AWAY
- Northern Stage
2%
Cassandra Cibra
- THE ROCKY HORROR SHOW
- Lamoille County Players
2%
Caitlin Kinnunen
- WAITRESS: THE MUSICAL
- Northern Stage
2%
Ann Harvey
- DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
2%
Zach Stark
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
2%
Susan Haefner
- COME FROM AWAY
- Northern Stage
2%
Jennifer Sassaman
- THE DROWSY CHAPERONE
- Lost Nation Theatre
2%
Mic Hallinan
- THE PROM
- Borderline Players
2%
Rachel Weinfeld
- SWEENEY TODD
- Vermont Repertory Theatre
2%
Nick Wheeler
- NEXT TO NORMAL
- Lost Nation Theatre
2%
Josh Bond
- COMPANY
- Dorset Players
2%Best Supporting Performer In A Play
Madeline Barker
- SISTERS
- Northern Stage
7%
Akur Oryem
- RICHARD II
- Shakespeare in the Woods
7%
Bob Bolyard
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
6%
Jenna Raynoha
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- The Shelburne Players
6%
Eamon Lynch
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
6%
Paul Brinker
- JEKYLL & HYDE
- Dorset Players
5%
Natalie Philpot
- METEOR SHOWER
- Dorset Players
4%
Chloe Fidler
- BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
4%
Tove Wood
- THE TAMING OF THE SHREW
- Green Mountain Shakespeare Festival
4%
Kolin Shaw
- THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
4%
Brittney Malik
- THE TEMPEST
- Lost Nation Theatre
4%
Connor Kendall
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
4%
Brittney Malik
- THE REVOLUTIONISTS
- Lost Nation Theatre
3%
Brit Flynn
- THE MISER
- Vermont Repertory Theatre
3%
Chris Restino
- METEOR SHOWER
- Dorset Players
3%
Jon Comtois
- THE PLAY THAT GOES WRONG
- Borderline Players
2%
Stacia Richard
- THE SERVANT OF TWO MASTERS
- The Shelburne Players
2%
Jayne Atkinson
- OTHER DESERT CITIES
- Dorset Theatre Festival
2%
Michael Gardiner
- SYLVIA
- The Grange Theatre
2%
Todd Cubit
- CLUE: ON STAGE
- Borderline Players
2%
Gillian Brown
- THREE TALL WOMEN
- The Grange Theater
2%
Laura Wolfsen
- BABYCAKES
- Full Circle Theatre Collaborative
2%
Danielle MacMath
- SYLVIA
- The Grange
2%
Kristopher Thomas Croteau
- THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
1%
Tye Martin
- AS YOU LIKE IT
- The Valley Players
1%Best Theatre For Young Audiences Production JAMES & THE GIANT PEACH
- Lyric Theatre Company
32%ELF: THE MUSICAL
- Dorset Players
27%TUCK EVERLASTING
- Lost Nation Theatre
14%THE PROM
- Borderline Players
9%THE FAE OF THE FORGOTTEN FOREST
- QuarryWorks Theater
7%FLYNN ZONE KIDS HOUR
- The Flynn
7%THE LAST OF THE LIVING LEGENDS
- QuarryWorks Theater
3%Favorite Local Theatre
Dorset Players
12%
Northern Stage
10%
Vermont Repertory Theatre
10%
Lyric Theatre Company
8%
Lost Nation Theatre
8%
Workaround Theatre Company
7%
Vermont Stage
6%
Shakespeare in the Woods
6%
The Flynn
4%
Between The Willows
4%
The Shelburne Players
4%
The Grange Theatre
3%
Paramount Players
3%
Borderline Players
2%
Shaker Bridge Theatre
2%
QuarryWorks Theater
2%
One Room Theatrics
2%
Lamoille County Players
2%
We The People
1%
Full Circle Theatre Collaborative
1%
Shelburne Players
1%
Middlebury Acting Company
1%
Unadilla Theater
1%
Valley Players Theater
1%
Parish Players
0%