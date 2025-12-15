Latest Standings Announced for the 2025 BroadwayWorld Dallas Awards; BIG FISH Leads Best Musical!

Get all the top news & discounts for Dallas & beyond.
The Latest standings have been released for the 2025 BroadwayWorld Dallas Awards. Don't miss out on making sure that your favorite theatres, stars, and shows get the recognition they deserve!
The 2025 Regional Awards honor regional productions, touring shows, and more which had their first performance between October 1, 2024 through September 30, 2025. Winners will be announced in January.
This year the BroadwayWorld Regional Awards include over 100 cities across America, Canada, Central and South America, Europe, and Asia.
2025 BroadwayWorld Dallas Standings
Best Cabaret/Concert/Solo Performance
Alfredo Tamayo
- NOT-SO-HOPEFUL CABARET
- The Hopeful Theatre Project
8%
Amanda Jane Cooper
- TRUE NORTH
- Broadway Dallas
7%
Major Attaway
- TRUE NORTH
- Broadway Dallas
6%
Travis Murad Leland
- 90S COUNTRY: THE DECADE THAT CHANGED COUNTRY MUSIC
- The Reid Cabaret Theatre
6%
Cammi Collins
- NOT-SO-HOPEFUL CABARET
- The Hopeful Theatre Project
5%
Blake Rice
- SPOTLIGHT ON MUSICALS
- Allen Contemporary Theatre
5%
Taylor Silvestri
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
5%
Amanda Reyes
- DESTROYING DAVID
- Circle Theatre
4%
Cara Statham Serber
- PENELOPE
- Stage West
4%
Chloe Stoker
- SNOOPY!
- Beacon Performing Arts
4%
Emily Kilgore
- SHOWSTOPPERS
- Roundtable Theatre Troupe
4%
Daniel Hernandez
- MIXTAPE
- Theatre Arlington
4%
Brock Gray
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
4%
Ashley Sanders
- SPOTLIGHT ON MUSICALS
- Allen Contemporary Theatre
3%
Denise Lee
- TOGETHER FOR THEATRE 3
- Theatre 3
3%
Nick Moulton
- BRIDGE OVER TROUBLED WATER: THE REID CABARET THEATRE SINGS SIMON & GARFUNKEL
- The Reid Cabaret Theatre
3%
Kristina Bain
- NOT-SO-HOPEFUL CABARET
- The Hopeful Theatre Project
3%
Rheagan Wallace
- STAGE MAMMA: FROM CHILD STAR TO LEADING LADY
- Stolen Shakespeare Guild
2%
Hannah Chen
- NOT-SO-HOPEFUL CABERET
- The Hopeful Theatre Project
2%
Efren Peredas
- SONGS FOR A SECOND CHANCE
- Second Chance Players
2%
Analise Scarpaci
- TRUE NORTH
- Broadway Dallas
2%
Caroline Riviera
- SONGS FOR A SECOND CHANCS
- Second Chance Players
2%
Emily J. Pace
- WE'VE ONLY JUST BEGUN: THE MUSIC OF THE CARPENTERS
- The Reid Cabaret Theatre
2%
Meagan Harris
- LUX: A SOLO SHOW
- Manifesto Poetica
2%
Curtis Wiley
- A SOLITARY MAN: THE MUSIC OF NEIL DIAMOND
- The Reid Cabaret Theatre
2%Best Choreography Of A Play Or Musical
Brooke Miller
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
8%
Edward Funderburke
- SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
7%
Ellie Sassano
- OKLAHOMA!
- NTPA Repertory Theatre
7%
Ahmad Simmons
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
5%
Alli Betsill
- BROADWAY OUR WAY
- Uptown Players
5%
Jessica Desekewies
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
4%
Parker Esse
- CATS
- Casa Mañana Theatre
4%
Amy Reed
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
3%
Sofi Warren
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%
Becca Tischer
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
3%
Piper Daniel
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Eugenio Contenti
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
3%
Becca Johnson-Spinos
- A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN
- Outcry Theatre
2%
Leslie Navarro-Bovaird
- NEWSIES: THE MUSICAL
- Grand Prairie Arts Council
2%
Mikki Peterson
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Kiandra J. Brooks
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%
Christina Kudlicki
- KHAN!!!
- MusicalWriters.com Productions
2%
Whitney Morris
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
2%
Chloe Parrish
- SOMETHING ROTTEN!
- Repertory Company Theatre
2%
Whitney Morris
- GHOST: THE MUSICAL
- Upright Theatre Co.
2%
Hannah Arguelles
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
2%
Ania Lyons
- ALICE
- Plague Mask Players
2%
William Sampson & Claire Janda
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
JuNene K
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
2%
Gerry McIntyre
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%Best Costume Design Of A Play Or Musical
DeZhané Jackson
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
6%
Nick Mann
- OKLAHOMA!
- NTPA Repertory Theatre
5%
Alison Kingwell
- ALMOST, MAINE
- Allen Contemporary Theatre
4%
Wendy Barrett
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
4%
Jessica Holt, Meghan MacLellan, and Alexander Thomas
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
4%
Aaron Patrick DeClerk
- H*LLO K*TTY SYNDROME
- Undermain Theatre
3%
Cole McCarty
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
3%
Tammy Spencer
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
3%
Dayna Dutton
- ROCK OF AGES
- Firehouse Theatre
3%
Mia Siegert & David Williamson
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Carver Olson
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Tammy Spencer
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
3%
Claire Janda
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
3%
Nita Cadenhead & Lee Anne Gierisch
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
3%
Wiloni Darrington
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
2%
Jessica Holt
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
2%
Faith Hilsinger
- INTO THE WOODS
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Carver Olson
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Amber Bird
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
2%
Katherine Wright
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%
Alison Kingwell
- ELF THE MUSICAL
- CenterStage Theatre Works
2%
Allison Ayers Kingwell
- ALMOST, MAINE
- Allen Contemporary Theatre
2%
Jasmine Woods
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre
2%
Megan Liles
- LEGALLY BLONDE
- Repertory Company Theatre
1%
Megan Liles
- SOMETHING ROTTEN!
- Repertory Company Theatre
1%Best Dance Production NEWSIES
- Grand Prairie Arts Council
21%AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
16%LEGALLY BLONDE
- Repertory Company Theatre
15%CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
12%GUYS & DOLLS
- Lyric Stage/Turtle Creek Chorale
11%SNOOPY
- beacon performing arts
8%IMAGINE
- Uptown Players and Bruce Wood Dance Dallas
5%OLIVER!
- Beacon Performing Arts
5%PEGASUS BALLET
- Moody Theater
4%FLIES
- Bombshell Dance Project
3%Best Direction Of A Musical
Mike Mazur
- SCROOGE THE MUSICAL
- North Texas Performing Arts
7%
Jake Morgan
- SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
7%
Jayden Russell
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
5%
Alejandro Saucedo
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
4%
Amber Bird
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
4%
Jessica Holt & Meghan Maclellan
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%
Wendi Brozek
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
Parker Esse
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Cameron Byerly
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Ashley White
- NATASHA, PIERRE, AND THE GREAT COMET OF 1812
- Theatre Three
3%
Eddy Herring and Laura Jennings
- MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
3%
Hayden Casey
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Gerry McIntyre
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
Natalie Burkhart
- SHREK
- Upright Theatre Co.
2%
Jason Craig West
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
2%
Eugenio Contenti
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%
Jessica Holt
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- The Hopeful Theatre Project
2%
Hayden Casey
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Ashley H. White
- THE LAST FIVE YEARS
- Circle Theatre
2%
Vickie Washington
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%
Laura Jennings
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
2%
Whitney Branan
- KISS ME, KATE
- Texas Shakespeare Festival
2%
Khira Haley
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%
Tiffany Nichole Greene
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Cameron Byerly
- INTO THE WOODS
- Stand Performing Arts Ministry
2%Best Direction Of A Play
Austin Keefer
- TWELVE ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
10%
Amber Bird
- STEEL MAGNOLIAS
- Beacon Performing Arts
7%
Cameron Byerly
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
4%
Becca Johnson-Spinos
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
4%
Megan Guerra
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
4%
Alex Organ
- YOUR WIFE'S DEAD BODY
- Second Thought Theatre
4%
Steven Lynch
- A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
3%
Vickie Washington
- FAT HAM
- Stage West
3%
Ashley Oliver
- AIN'T NO MO'
- Soul Rep Theatre
3%
Claire Janda & William Sampson
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
3%
Miranda Stroble
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Hollingsworth Hall
3%
William Sampson & Claire Janda
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
3%
Natalie Burkhart
- AMITYVILLE '74
- Upright Theatre Co.
3%
Kris Black Jasper
- HOME
- Jubilee Theatre
2%
Kathleen Vaught
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Garret Storms
- H*LLO K*TTY SYNDROME
- Undermain Theatre
2%
Chris Berthelot
- THE OUTSIDER
- Allen Contemporary Theatre
2%
Jennifer Conlee
- ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
2%
Jiles King
- BOX
- Undermain Theatre
2%
Eddy Herring
- MURDER AT THE ORIENT BURLESQUE
- Rover Dramawerks
2%
Sasha Maya Ada
- PRIMARY TRUST
- Stage West and Dallas Theater Center
2%
Debra Carter
- SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%
Monserrat Rodriguez
- JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- SMU Division of Theatre
2%
Tonya Holloway
- PRETTY FIRE
- Soul Rep Theatre Company
1%
James Cross
- LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
1%Best Ensemble BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
6%RENT
- Grand Prairie Arts Council
5%NEWSIES THE MUSICAL
- Grand Prairie Arts Council
5%RAGTIME
- Lewisville Playhouse
5%BEETLEJUICE
- The Wichita Theatre
4%CATS
- Casa Mañana Theatre
4%OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
4%THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
4%MY HERO
- CATS Playhouse
3%SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
3%THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%SHREK
- Upright Theatre Co.
2%PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
2%WAITRESS
- Dallas Theater Center
2%AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN
- Outcry Theatre
1%EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Uptown Players
1%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
1%ROCK OF AGES
- The Firehouse Theatre
1%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
1%YOU'RE A GOOD MAN, CHARLIE BROWN
- Theatre Coppell
1%OLIVER!
- Beacon Performing Arts
1%OKLAHOMA!
- Firehouse Theatre
1%MILLION DOLLAR QUARTET
- Firehouse Theatre
1%Best Lighting Design Of A Play Or Musical
Da'Marion Gipson
- INTO THE WOODS
- NTPA Repertory Theatre
8%
Grace Harmon
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
7%
Aaron Johansen
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
6%
Brooke Potts
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
5%
Samuel Rushen
- CATS
- Casa Mañana Theatre
4%
Branson White & Hank Baldree
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
4%
Ben Loub
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
Aaron Johansen
- THE HEARTSELLERS
- Amphibian Stage
3%
Velyncia Caldwell
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
3%
Jacob Kaplan
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
3%
Mia Lindemann
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
2%
Jason English
- NEWSIES
- Grand Prairie Arts Council
2%
Samuel Rushen
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%
Aaron Johansen
- THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
2%
Amanda West
- CARRIE
- Theatre 3
2%
Reid Hayes
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Seth Merrifield
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Bryan Stevenson
- A CHORUS LINE
- Theatre Arlington
2%
Bryan Stevenson
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Ken Davis
- CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
2%
Adam Chamberlain
- RIFT OR WHITE LIES
- Amphibian Stage
2%
Hank Baldree
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
2%
Bryan Stevenson
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
2%
Otis Miller
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
1%
Seth Merrifield
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
1%Best Music Direction & Orchestra Performance
Billy Veer
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
6%
Rachel Moes
- INTO THE WOODS
- NTPA Repertory Theatre
5%
Rob Rogers
- SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
5%
Adam C. Wright
- XANADU
- Uptown Players
4%
Alison Hale
- OLIVER!
- Beacon Performing Arts
4%
Vonda K. Bowling
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
4%
Matthew Stern
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Kelly Schaaf
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%
Noel Clark
- SHREK
- Upright Theatre Co.
3%
Jared Duncan
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
3%
Billy Veer
- NEWSIES THE MUSICAL
- Grand Prairie Arts Council
3%
Amber Bird
- SNOOPY
- Beacon Performing Arts
3%
Christina Major Davis
- INTO THE WOODS
- Stand Performing Arts Ministry
3%
BEN MCELROY
- NEXT TO NORMAL
- SECOND CHANCE PLAYERS
2%
Ashley Grether
- PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Cherish Love Robinson
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%
Christina Major Davis
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Cherish Love Robinson
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%
Devon Harper
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Repertory Company Theatre
2%
Cody Dry
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Ilana Atkins
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
James McQuillen
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%
Ben Barker
- NEXT TO NORMAL
- Second Chance Players
2%
Kelly Poche Rodriguez
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
2%
Joey O’Reilly
- DISASTER: THE MUSICAL
- Theatre Frisco
2%Best Musical BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
8%SCROOGE THE MUSICAL
- North Texas Performing Arts
6%RENT
- Grand Prairie Arts Council
4%SOMETHING ROTTEN!
- Lubbock Moonlight Musicals
4%RAGTIME
- Lewisville Playhouse
4%MY HERO
- CATS Playhouse
4%OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
3%CATS
- Casa Mañana Theatre
3%THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
3%ANNIE
- The Wichita Theatre
3%SNOOPY
- beacon performing arts
3%THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
3%THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
3%LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- The Hopeful Theatre Project
3%MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
3%SHREK
- Upright Theatre Co.
2%WAITRESS
- Dallas Theater Center
2%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
2%CATCH ME IF YOU CAN
- Runway theatre
2%A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%NATASHA PIERRE AND THE GREAT COMET OF 1812
- Theatre Three
2%JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%THE LIGHTNING THIEF
- Casa Mañana Theatre
2%JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
1%Best New Play Or Musical MY HERO
- CATS Playhouse
8%AMITYVILLE '74
- Upright Theatre Co.
8%A DIFFERENT LOVE STORY
- Fort Worth Fringe Festival
7%THE MOVEMENT
- Jubilee Theatre
7%KHAN!!! The Musical!
- MusicalWriters.com Productions
7%A MEMORIAL SERVICE FOR LILY EVERGREEN
- Outcry Theatre
6%YOUR WIFE'S DEAD BODY
- Second Thought Theatre
5%ALICE
- Plague mask players
5%LEND ME A CHAINSAW
- Lakeside Community Theatre
5%WE ARE CONTINUOUS
- Uptown Players
4%PENELOPE
- Stage West
4%THE HAT BOX
- Rover Dramawerks
4%CLEAVAGE
- Lakeside Community Theatre
3%H*LLO K*TTY SYNDROME
- Undermain Theatre
3%BUZZED!
- Theatre Three
3%A DALLAS HEDDA
- Bishop Arts Theater Center
3%THE AMAZING, FABULOUS, AND SPECTACULAR UNTRUTHS OF JUAN GARCIA
- Amphibian Stage
3%THE KILLER INSTINCTS OF GREG THE GRIM
- Fort Worth Fringe Festival
3%THE PENUMBRA
- Bath House Cultural Center
2%LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
2%MAN OF THE PEOPLE: THE TRIALS OF HUEY LONG
- Hollingsworth Hall Cultural Center
2%AS SMALL AS STARS
- Sundown Collaborative Theatre
2%RIFT OR WHITE LIES
- Amphibian Stage
1%HEALED
- Second Thought Theatre
1%GETTING THROUGH APRIL
- MusicalWriters.com Productions
1%Best Performer In A Musical
Deborah Shute
- CAMELOT
- North Texas Performing Arts
6%
Cayden Burns
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
5%
Jack Horton
- INTO THE WOODS
- STAND
4%
Jojo Garcia
- MY HERO
- CATS Playhouse
4%
Alli Perez
- GHOST: THE MUSICAL
- Upright Theatre Co.
4%
Cooper Powell
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
4%
Cassie Magrath
- ANNIE
- The Wichita Theatre
3%
Mason Cox
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
3%
Dakota Britvich
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
3%
Akron Watson
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
2%
Joshua Bruno
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
2%
Cammi Collins
- LITTLE WOMEN THE MUSICAL
- The Hopeful Theatre Project
2%
Jackie Burns
- CATS
- Casa Mañana Theatre
2%
Micaela Workman
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
2%
Zachary J Willis
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Hannah Chen
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
2%
Blake Rice
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
1%
Christian Black
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
1%
Tiffany Solano
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
1%
Amy Parsons
- CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
1%
Alejandro Hernandez
- MAN OF THE PEOPLE: THE TRIALS OF HUEY LONG
- Hollingsworth Hall Cultural Center
1%
Caleb Ross
- NEXT TO NORMAL
- Second Chance Players
1%
Gideon Ethridge
- CATCH ME IF YOU CAN
- Garland Summer Musicals
1%
Trent Mosty
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
1%
Justin Mayer
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
1%Best Performer In A Play
Kevin Forman
- TWELVE ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
8%
Piper Daniel
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
4%
Zoe Hayhurst
- STEEL MAGNOLIAS
- Beacon Performing Arts
3%
Bill Combs
- ON GOLDEN POND
- Stand Stage
3%
Alex Bigus
- MORIARTY
- Allen Contemporary Theatre
3%
Whitney Coulter
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
3%
Alex Eding
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Brock Gray
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
2%
Tyler Ray Lewis
- FAT HAM
- Stage West
2%
Blake Rice
- MORIARTY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Connor McMurray
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%
Jordana Hollis
- ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
2%
Bob Hess
- A CHRISTMAS CAROL
- Dallas Theater Center
2%
Angel Somarriba
- AMITYVILLE ‘74
- Upright Theatre Co.
2%
John Marshall
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME
- Theatre Arlington
2%
Tim Bass
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
2%
Alice Wilkinson
- MACBETH
- Texas Shakespeare Festival
2%
Ryan Tullis
- LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
2%
Andrew Nicolas
- A DALLAS HEDDA
- Bishop Arts Theater Center
2%
Esteban Vilchez
- SHANE
- Dallas Theater Center
1%
Quintin Jones
- WE ARE CONTINUOUS
- Uptown Players
1%
Micah Collier
- ARTEMISIA
- Roundtable Theater
1%
Laura Bryan
- ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
1%
Tiana Alexander
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
1%
Jake Shanahan
- SPIDERS WEB
- Pocket Sandwich Theatre
1%Best Play 12 ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
9%PETER AND THE STAR CATCHER
- Stand Performing Arts Ministry
7%THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHTTIME
- Theatre Arlington
7%ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
6%STEEL MAGNOLIAS
- Beacon Performing Arts
3%A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
3%DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
3%SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
3%MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Hollingsworth Hall Cultural Center
3%DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%ANNE OF GREEN GABLES
- CATS Playhouse
2%THE AFRICAN COMPANY PRESENTS RICHARD III
- Soul Rep Theatre Company
2%LIFE OF PI- NATIONAL TOUR
- Winspear Opera House
2%FAT HAM
- Stage West
2%JOHN PROCTOR IS THE VILLAIN
- SMU Division of Theatre
2%ON GOLDEN POND
- Stand Stage
2%PRIMARY TRUST
- Stage West/Dallas Theater Center
2%SPIDERS WEB
- Pocket Sandwich Theatre
2%THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
2%THE OUTSIDER
- Allen Contemporary Theatre
2%SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
2%OTHELLO
- Shakespeare Dallas
2%ONE SLIGHT HITCH
- Richardson Theatre Centre
2%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Shakespeare Dallas
2%Best Scenic Design Of A Play Or Musical
Candice Addison and Paul Evans
- CAMELOT
- North Texas Performing Arts
9%
Bob Lavallee
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
7%
Chris Davis
- A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
5%
Brian Pacelli
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
5%
Bryan Stevenson
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
4%
Hayden Casey
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
4%
William Sampson
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co
4%
Hayden Casey
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
3%
Seth Byrum
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Sydney Aviles
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
Bryan Stevenson
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
3%
Conor Clark
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
3%
Hayden Casey
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
2%
Cameron Byerly & Carver Olson
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Dahlia
- DRACULA: COMEDY OF TERROR
- Dallas Theater Center
2%
Leah Mezar
- JOSEPH AND THE AMAZING TECHNICOLOR DREAMCOAT
- Dallas Theater Center
2%
Hayden Casey & Sage Frost
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Leah Mazur
- THE LAST 5 YEARS
- Circle Theatre
2%
Kennedy Smith
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%
Leah Mazur
- AIN’T MISBEHAVIN
- Circle Theatre
2%
Mike Sabourin
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
2%
Mike Sabourin
- THE LIGHTNING THIEF
- Casa Mañana Theatre
2%
Edgar Hernandez
- LITTLE WOMEN
- Garland Civic Theater
1%
Debra Carter
- A GENTLEMAN'S GUIDE TO LOVE AND MURDER
- Repertory Company Theatre
1%
Eddy Herring
- MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
1%Best Sound Design Of A Play Or Musical
Allan Branson
- CATS
- Casa Mañana Theatre
9%
Allan Branson
- CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
7%
Andrew Oglesby
- OKLAHOMA!
- NTPA Repertory Theatre
6%
Caleb Chen
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
5%
Thomas Bartke
- CATCH ME IF YOU CAN
- Runway Theatre
4%
Allan Branson
- THE COLOR PURPLE
- Casa Mañana Theatre
4%
Allan Branson
- THE LIGHTNING THIEF
- Casa Mañana Theatre
4%
Natalie Burkhart
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
4%
Thomas Bartke
- ANASTASIA
- Stand Performing Arts Ministry
3%
Crescent Haynes
- AIN'T NO MO
- Soul Rep Theatre Company
3%
C J Partin
- LEGALLY BLONDE
- Repertory Company Theatre
3%
Ben Smith
- LADY LEGACY: TAIL OF THE TIDE
- re:INVENT
3%
Brian Christensen
- EVERYBODY'S TALKING ABOUT JAMIE
- Uptown Players
2%
Bill Sizemore
- CURTAINS
- Allen Contemporary Theatre
2%
Spiders Web
- DAVID LAMBERT
- Pocket Sandwich Theatre
2%
Bill Sizemore
- MY FAVORITE YEAR
- Allen Contemporary Theatre
2%
Sailor Wiggins
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Co.
2%
David Lanza
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
2%
Rowan Steed
- JAMES & THE GIANT PEACH
- Stand Performing Arts Ministry
2%
Jason Johnson-Spinos
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%
Bryan Stevenson
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Ryan Simon
- IN THE HEIGHTS
- Theatre Arlington
2%
C J Partin
- A CHRISTMAS CAROL THE MUSICAL
- Repertory Company Theatre
2%
Ryan Simon
- A CHORUS LINE
- Theatre Arlington
2%
Branson White
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
2%Best Supporting Performer In A Musical
Christopher Hill
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
5%
Jaella Hardy
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
5%
Nicholas Long
- ANNIE
- The Wichita Theatre
4%
Bella Correa
- INTO THE WOODS
- NTPA Repertory Theatre
4%
Lincoln Lundquist
- BIG FISH
- Texas Music Theatre Company
4%
Joshua Flores
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
4%
Alfredo Tamayo
- LITTLE SHOP OF HORRORS
- The Hopeful Theatre Project
4%
JoJo Garcia
- SOMETHING ROTTEN!
- Moonlight Musicals, Lubbock, Texas
3%
Whitney Bohannon
- RAGTIME
- Lewisville Playhouse
3%
Riley Samuel
- FOOTLOOSE
- The Repertory Theatre at North Texas Performing Arts
3%
Elyse Kuss
- MY HERO
- CATS Playhouse
3%
Payton Zemaitis
- CATS
- Casa Mañana Theatre
3%
Alli Betsill
- A CHORUS LINE
- Theatre Arlington
3%
Amy Parsons
- CURTAINS THE MUSICAL
- Allen Contemporary Theatre
2%
Dylan Aaron
- OKLAHOMA!
- The Firehouse Theatre
2%
Mila Nelson
- THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
2%
Michael Di Leo
- CATS
- Casa Mañana Theatre
2%
Ayanna Edwards
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
2%
Dakota Britvich
- NEWSIES
- Grand Prairie Arts Council
2%
Hailey Hatfield
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
1%
Crystal Williams
- THE COLOR PURPLE
- Urban Arts Collective
1%
Christina Austin Lopez
- WAITRESS
- Dallas Theater Center
1%
Javon Tcheco
- RENT
- Grand Prairie Arts Council
1%
Chelsea Schmidt
- CITY OF ANGELS
- Upright Theatre Co.
1%
Landon Blanton
- A STRANGE LOOP
- Circle Theatre
1%Best Supporting Performer In A Play
Ed Kless
- TWELVE ANGRY JURORS
- North Texas Performing Arts
8%
Annie Such
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
4%
Alyssa Carrasco
- THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
4%
Whitney Morris
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
3%
Zachary Willis
- FAT HAM
- Stage West
3%
Reyan Luera
- DADDY'S DYIN' WHO'S GOT THE WILL
- CATS Playhouse
3%
Hannah Burns
- MURDER AT THE ORIENT BURLESQUE
- Rover Dramawerks
3%
Noelle Saul
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
2%
Cherish Love
- FAT HAM
- Stage West
2%
Caleb Mosley
- FAT HAM
- Stage West
2%
Charlotte Kostopoulos
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
Christian Black
- SENSE AND SENSIBILITY
- Allen Contemporary Theatre
2%
Kelly Clarkson
- VANYA AND SONIA AND MASHA AND SPIKE
- Allen Contemporary Theatre
2%
Deacon Chaney
- MUCH ADO ABOUT NOTHING
- Hollingsworth Hall
2%
Phillip Slay
- SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%
Anthony Magee
- GLENGARRY GLEN ROSS
- The Classics Theatre Project
2%
Kyle Morris
- ROMEO & JULIET
- Upright Theatre Co.
2%
Laurel Collins
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Danny Street
- DRACULA: A COMEDY OF TERRORS
- Scratch Theater Company
2%
Megan Noble
- THE CURIOUS INCIDENT OF THE DOG IN THE NIGHT-TIME
- Theatre Arlington
2%
Dylan Weand
- DESCRIBE THE NIGHT
- Outcry Theatre
2%
Blair Mitchell
- ANGEL STREET AKA GASLIGHT
- Richardson Theatre Centre
2%
Megan Liles
- SHERLOCK HOLMES & THE CASE OF THE JERSEY LILY
- Repertory Company Theatre
2%
Elyse Kuss
- A TALENT FOR MURDER
- CATS Playhouse
2%
Lily Gast
- THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Shakespeare Dallas
2%Best Theatre For Young Audiences Production THE LITTLE MERMAID
- The Hopeful Theatre Project
12%YOU'RE A GOOD MAN CHARLIE BROWN
- Theatre Coppell
11%CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
- Casa Mañana Theatre
10%PINKALICIOUS
- North Texas Performing Arts
10%JUNIE B JONES
- Casa Mañana Theatre
10%RODGERS & HAMMERSTEIN'S CINDERELLA
- Casa Mañana Theatre
8%ANNIE
- Wichita Theatre
7%MY HERO
- CATS Playhouse
6%NARNIA
- Lubbock Moonlight Musicals
5%TWAS THE NIGHT BEFORE CHRISTMAS
- Casa Mañana Theatre
4%THE TAMING OF THE SHREW
- Shakespeare Dallas
3%SNOOPY
- Beacon Performing Arts
3%THE WIZARD OF OZ
- YAPT, OUR PRODUCTIONS
3%DRAGONS LOVE TACOS
- CenterStage Theatre Works
3%THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST
- Shakespeare Dallas
2%OTHELLO
- Shakespeare Dallas
2%OLIVER!
- Beacon Performing Arts
1%THE PRINCESS AND THE PLAYERS
- Texas Shakespeare Festival
1%Favorite Local Theatre
North Texas Performing Arts
8%
Casa Mañana Theatre
7%
Texas Music Theatre Company
7%
Upright Theatre Co.
6%
The Hopeful Theatre Project
6%
The Firehouse Theatre
5%
The Wichita Theatre
4%
CATS Playhouse
4%
Allen Contemporary Theatre
3%
Lubbock Moonlight Musicals
3%
Scratch Theatre Co.
3%
Lewisville Playhouse
3%
Jubilee Theatre
2%
Pocket Sandwich Theatre
2%
Stand Performing Arts Ministry
2%
Circle Theatre
2%
Theatre Arlington
2%
Outcry Theatre
2%
Repertory Company Theatre
2%
Garland Civic Theater
2%
Shakespeare Dallas
2%
Second Thought Theatre
2%
Theatre Three
2%
Stage West Theatre
2%
Beacon Performing Arts
1%