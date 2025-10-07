Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH

Punch runs through November 2 at the Samuel J. Friedman Theatre.
Punch is here! Manhattan Theatre Club's American premiere of Punch, by James Graham, celebrated opening night at the Samuel J. Friedman Theatre just last week. BroadwayWorld was there and you can check out photos from the star-studded red carpet arrivals below!
Special guests included Bernadette Peters, Josh Radnor, Norbert Leo Butz, Zosia Mamet, Bonnie Milligan, Margaret Colin, and many more.
The cast features Camila Canó-Flaviá as Clare/Nicola, Will Harrison as Jacob, Sam Robards as David/Raf’s Dad, and Lucy Taylor as Mum/Wendy. Two-time Tony Award winner and five-time Tony nominee Victoria Clark will star as the victim’s mother, Joan, alongside Cody Kostro as Raf/Sam and Piter Marek as Tony/Derek/DS Villers.
Photo Credit: Bruce Glikas
Zosia Mamet and Evan Jonigkeit
Tom Sorce and Bernadette Peters
Norbert Leo Butz and Michelle Federer
Katie Finneran and Darren Goldstein
Dylan Baker and Becky Ann Baker
Adriane Lenox
Jill Eikenberry and Mike Tucker
Brian Moreland and Ruth Behlman
Marin Ireland and guest
SAm Barnett and Director Adam Penford
Sam Barnett, Director Adam Penford, Jade Eshete and Alex Casasnovas
Neil Meron and Christian Hermann
David Lindsay-Abaire and Christine Lindsay-Abaire
MTC Executive Director Chris Jennings, MTC Associate Artistic Director Nikki Hunter, MTC Chairman of The Board David C. Hodgson MTC Artistic Director Lynne Meadow
MTC Artistic Director Lynne Meadow, MTC Associate Artistic Director Nikki Hunter and MTC Executive Director Chris Jennings
MTC Artistic Director Lynne Meadow and MTC Associate Artistic Director Nikki Hunter
MTC Associate Artistic Director Nikki Hunter and Husband
Adriane Lenox and Guest
Associate Movement Director Brooke Engen