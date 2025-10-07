 tracker
Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH

Punch runs through November 2 at the Samuel J. Friedman Theatre.

Punch is here! Manhattan Theatre Club's American premiere of Punch, by James Graham, celebrated opening night at the Samuel J. Friedman Theatre just last week. BroadwayWorld was there and you can check out photos from the star-studded red carpet arrivals below!

Special guests included Bernadette Peters, Josh Radnor, Norbert Leo Butz, Zosia Mamet, Bonnie Milligan, Margaret Colin, and many more.  

The cast features Camila Canó-Flaviá as Clare/Nicola, Will Harrison as Jacob, Sam Robards as David/Raf’s Dad, and Lucy Taylor as Mum/Wendy. Two-time Tony Award winner and five-time Tony nominee Victoria Clark will star as the victim’s mother, Joan, alongside Cody Kostro as Raf/Sam and Piter Marek as Tony/Derek/DS Villers.

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Zosia Mamet and Evan Jonigkeit

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Zosia Mamet and Evan Jonigkeit

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Bernadette Peters

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Tom Sorce and Bernadette Peters

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Norbert Leo Butz

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Norbert Leo Butz and Michelle Federer

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Constance Wu

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Josh Radnor

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Katie Finneran and Darren Goldstein

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Kenny Leon and Joshua Boone

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Joshua Boone

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Kenny Leon

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Titus Welliver

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Dylan Baker and Becky Ann Baker

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Adriane Lenox

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Jill Eikenberry and Mike Tucker

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Justin Cooley

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Bess Wohl and Trip Cullman

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Brian Moreland and Ruth Behlman

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Bill Irwin and Martha Roth

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Alison Jaye and Burke Swanson

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Sanaz Toossi

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Marin Ireland and guest

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
SAm Barnett and Director Adam Penford

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Sam Barnett, Director Adam Penford, Jade Eshete and Alex Casasnovas

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Neil Meron and Christian Hermann

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Neil Meron

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
David Lindsay-Abaire and Christine Lindsay-Abaire

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Bonnie Milligan

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Margaret Colin

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
John Patrick Shanley

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
MTC Executive Director Chris Jennings, MTC Associate Artistic Director Nikki Hunter, MTC Chairman of The Board David C. Hodgson MTC Artistic Director Lynne Meadow

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
MTC Artistic Director Lynne Meadow, MTC Associate Artistic Director Nikki Hunter and MTC Executive Director Chris Jennings

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
MTC Artistic Director Lynne Meadow and MTC Associate Artistic Director Nikki Hunter

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Marc Bruni

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
May Adrales

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Tina Satter

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Namir Smallwood

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
MTC Associate Artistic Director Nikki Hunter and Husband

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Ngozi Anyanwu

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Mary Beth Peil

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Walter Bobbie

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Adriane Lenox and Guest

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Jamie deRoy and Casey Childs

Photos: On the Red Carpet for Opening Night of PUNCH Image
Associate Movement Director Brooke Engen


