Photos: PUNCH Company Takes Bows and Walks the Red Carpet on Opening Night

Performances are now underway at the Samuel J. Friedman Theatre.

By: Oct. 06, 2025
Manhattan Theatre Club's American premiere of Punch, by James Graham, is now playing on Broadway at the Samuel J. Friedman Theatre. Check out photos of the cast taking their opening night bows and walking the red carpet below!

Punch centers around Jacob, a young man who makes a fatal mistake that lands him in prison. But as he struggles to accept the consequences of his actions and build a new life, he finds an unusual source of salvation: the parents of the boy he killed. 

The cast features Camila Canó-Flaviá as Clare/Nicola, Will Harrison as Jacob, Sam Robards as David/Raf’s Dad, and Lucy Taylor as Mum/Wendy. Two-time Tony Award winner and five-time Tony nominee Victoria Clark will star as the victim’s mother, Joan, alongside Cody Kostro as Raf/Sam and Piter Marek as Tony/Derek/DS Villers.

The creative team for Punch is Anna Fleischle (Scenic and Costume Design), Robbie Butler (Lighting Design), Alexandra Faye Braithwaite (Original Music & Sound Design), Leanne Pinder (Movement Director), Ben Furey (Dialect Coach), Charlotte Fleck (Dialect Coach), Caparelliotis Casting & Kelly Gillespie (Casting), and Richard A. Hodge (Production Stage Manager).

Victoria Clark and Will Harrison

Kim Fischer, Amber Reauchean Williams, Piter Marek, Cody Kostro, Victoria Clark, Will Harrison, Lucy Taylor, Camila Canó-Flaviá and Jacob Orr

Will Harrison

Victoria Clark, Cody Kostro, Piter Marek, Will Harrison, Amber Reauchean Williams and Lucy Taylor

Will Harrison

Victoria Clark

Victoria Clark and Sam Robards

Cody Kostro, Victoria Clark, Will Harrison, Sam Robards and Lucy Taylor

Kim Fischer, Amber Reauchean Williams, Piter Marek, Cody Kostro, Victoria Clark, Will Harrison, Sam Robards, Lucy Taylor and Jacob Orr

Camila Canó-Flaviá, Jacob Orr, Lucy Taylor, Director Adam Penford, Kim Fischer, Sam Robards, Will Harrison, Playwright James Graham, Victoria Clark, Piter Marek, Amber Reauchean Williams and Cody Kostro

Victoria Clark and Will Harrison

Playwright James Graham, Will Harrison and Victoria Clark

Playwright James Graham, Victoria Clark and Director Adam Penford

Camila Canó-Flaviá, Jacob Orr, Lucy Taylor, Kim Fischer, Sam Robards, Will Harrison, Victoria Clark, Piter Marek, Amber Reauchean Williams and Cody Kostro

Sam Robards, Will Harrison and Victoria Clark

MTC Artistic Director Lynne Meadow, MTC Associate Artistic Director Nikki Hunter, and MTC Executive Director Chris Jennings

Cody Kostro, Amber Reauchean Williams and Kim Fischer

Victoria Clark and Sam Robards

Sam Robards and Piter Marek

Cody Kostro, Camila Canó-Flaviá and Piter Marek

Jacob Orr, Amber Reauchean Williams and Kim Fischer

Playwright James Graham, Director Adam Penford, Cody Kostro, Sam Robards, Kim Fischer and Camila Canó-Flaviá

Sam Robards, Kim Fischer and Camila Canó-Flaviá

Camila Canó-Flaviá and Piter Marek

Will Harrison and Sam Robards

Lucy Taylor and Will Harrison

Victoria Clark and Lucy Taylor

Victoria Clark

Victoria Clark

Victoria Clark

Victoria Clark

Victoria Clark

Will Harrison

Will Harrison

Sam Robards

Sam Robards

Camila Canó-Flaviá

Camila Canó-Flaviá

Jacob Orr

Jacob Orr

Kim Fischer

Kim Fischer

Piter Marek

Piter Marek

Amber Reauchean Williams

Amber Reauchean Williams

Amber Reauchean Williams

Lucy Taylor

Lucy Taylor

Camila Canó-Flaviá and Piter Marek

Camila Canó-Flaviá and Piter Marek

Ben Livingston

Ben Livingston and Judith Lightfoot Clarke

Playwright James Graham and Director Adam Penford

Director Adam Penford

Playwright James Graham

Playwright James Graham, Victoria Clark and Director Adam Penford

Will Harrison and MTC Executive Director Chris Jennings

Company Manage Carissa Barry-Moilanen and Piter Marek

Nottingham Playhouse's Board Member Shobna Bazzaz, Artistic Director Adam Penford, Chair of the Board Amanda Farr, Chief Executive Stephanie Sirr, Producing Director Amanda Bruce and Board Member Andy Batty

Nottingham Playhouse's Artistic Director Adam Penford and Nottingham Playhouse Team

Camila Canó-Flaviá, Jacob Orr, Lucy Taylor, Director Adam Penford, Kim Fischer, Sam Robards, Will Harrison, Playwright James Graham, Victoria Clark, Piter Marek, Amber Reauchean Williams and Cody Kostro

Camila Canó-Flaviá, Jacob Orr, Lucy Taylor, Kim Fischer, Sam Robards, Will Harrison, Victoria Clark, Piter Marek, Amber Reauchean Williams and Cody Kostro



