SONRISAS Y LÁGRIMAS comienza su gira este mes

El próximo 23 de enero el Auditorio Municipal de Coslada acogerá el estreno de la gira por España de SONRISAS Y LÁGRIMAS, una producción de Theatre Properties que llevará el clásico de Rodgers& Hammerstein por toda nuestra geografía.

SONRISAS Y LÁGRIMAS es uno de los grandes títulos clásicos del Teatro Musical, un estandarte que ha encandilado a varias generaciones y que alcanzó el súmum de su popularidad con su versión cinematográfica, que cumplió 60 años el pasado mes de septiembre.

SONRISAS Y LÁGRIMAS está ambientada en Austria, en 1938, y narra la historia de María, una joven novicia que abandona la abadía para convertirse en institutriz de los siete hijos del capitán Von Trapp, un militar viudo y de carácter rígido. Su llegada transforma la vida familiar al devolver la alegría y la música al hogar.

Con canciones que han trascendido generaciones, la cinta dirigida por Robert Wise ha mantenido su vigencia a lo largo de seis décadas. La iniciativa de Yelmo permitirá a los espectadores redescubrirla en el formato para el que fue concebida: la gran pantalla

Esa nueva producción de Theatre Properties cuenta con un elenco encabezado por Silvia Villaú e Isabel Gil(Maria Rainer), Carlos J. Benito (Capitán Von Trapp), Amparo Salazar (Madre Abadesa), Miguel Pancorbo (Max Detweiler), Gisela Villamayor (Baronesa Elsa Schraeder), Laura Muriel (Liesl Von Trapp), Alberto Reinoso (Friedrich Von Trapp), Gema Castro (Louisa Von Trapp), Marta del Mar Manzanas (Brigitta Von Trapp), Sofía Nieto, Leire Serena, Ainara González, Laura Centella y Covadonga Mateos (Marta Von Trapp), Daniel Cachimbo y Mauro Díaz (Kurt Von Trapp), Daniela Sagrera, Aroa Haren, Ainhoa Olivo, Carlota de la Torre, Valeria Moreno e Inés Díaz (Gretl Von Trapp), Alejandro Torres (Rolf Gruber), Fran Ortiz (Franz), Yanira Vallejo (Frau Schmidt), Paula Cuesta y Sigor Schwaderer (ensamble).

SONRISAS Y LÁGRIMAS arrancará en Coslada para visitar rincones de todo nuestro país como Valladolid, Lleida,Donosti, Vigo, Toledo, Fuerteventura, Sevilla, Cuenca, Barcelona o València. La lista completa de ciudades puede consultarse en la página web oficial del musical.

