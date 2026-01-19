ESCRITO EN LAS ESTRELLAS revela su elenco: una reunión de las grandes voces del musical español

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Tras el anuncio de la gala ESCRITO EN LAS ESTRELLAS la gran incógnita sobre quiénes pondrían voz a este homenaje al musical español ha sido finalmente desvelada. El Teatro Calderón se prepara para recibir el próximo 16 de marzo a un reparto de ensueño, compuesto por los nombres más relevantes de la escena actual, quienes se han unido de forma altruista para celebrar los ocho años de trayectoria de beon. Entertainment.

Bajo el impulso creativo de Dario Regattieri, el espectáculo contará con un despliegue de intérpretes de primer nivel que representan lo mejor de la escena actual. Voces tan reconocidas como las de Gerónimo Rauch, Daniel Diges, Talía del Val, Pablo Puyol, Ignasi Vidal y Jana Gómez se subirán al escenario para dar vida a las partituras que han emocionado a miles de espectadores. La nómina de artistas se completa con figuras de la talla de Paco Arrojo, Noelia Cano, Alba Cuartero, Enrique Ferrer, Javier Godino, Noemi Mazoy, Julio Morales, Joseán Moreno, Julia Möller, Cristina Picos, Ma José Santos, Alberto Vázquez y el carismático Shuarma, asegurando una variedad de registros y una calidad interpretativa excepcional.

La música será la gran protagonista de la noche gracias a una banda en directo dirigida por el compositor Iván Macías, quien también participará activamente en la gala. Los asistentes podrán disfrutar de una selección de canciones de títulos imprescindibles como EL MÉDICO, LOS PILARES DE LA TIERRA, ANTOINE, HOUDINI, FOREVER VAN GOGH, ¿QUIÉN MATÓ A SHERLOCK HOLMES?, EL TIEMPO ENTRE COSTURAS o LA HISTORIA INTERMINABLE, piezas que ya forman parte del patrimonio del teatro musical español y que en esta ocasión adquieren un matiz especial por su carácter benéfico.

Con el reparto ya confirmado, la expectación ha crecido exponencialmente para esta gala benéfica cuya recaudación íntegra apoyará a la Fundación Cadete en su labor por la inclusión infantil. Las entradas ya están a la venta y, tras conocerse este impresionante despliegue de artistas, se espera que el Teatro Calderón cuelgue el cartel de "no hay billetes" muy pronto.

