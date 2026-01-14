LA MARE, EL DIMONI I JO se estrena este mes en Barcelona

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El próximo 28 de enero y solo hasta el 2 de febrero la Sala Versus de Glòries, en Barcelona, acoge el estreno de LA MARE, EL DIMONI I JO, un nuevo musical autobiográfico de Oriol Grau Elias.

Producida por Sala Trono llega una propuesta escénica que combina humor, música y reflexión personal para ofrecer un retrato tan irónico como honesto de una trayectoria artística marcada por la popularidad, el vértigo y la reinvención. LA MARE, EL DIMONI I JO es una comedia musical en forma de monólogo de autoficción en la que Oriol Grau revisita su propio recorrido profesional desde una mirada crítica y, sobre todo, profundamente teatral.

El espectáculo se articula a través de una sucesión de sketches cómicos y musicales en los que no faltan las referencias cinematográficas y escénicas, ni tampoco un juego constante entre la realidad y la fantasía. Acompañando a Grau sobre el escenario, el músico Roger Conesa construye un espacio sonoro vivo y cambiante, demostrando una notable versatilidad instrumental que refuerza el tono narrativo y emocional de la función, convirtiendo la música en un personaje más del relato.

Actor, músico, guionista y director, Oriol Grau es una figura ampliamente reconocida en el panorama cultural catalán, especialmente por su etapa vinculada a la productora El Terrat, de la que formó parte durante catorce años. Su popularidad se consolidó gracias a personajes icónicos nacidos en el programa radiofónico El Terrat, como la imitación de Bernardo Cortés Maldonado (trasladada posteriormente a televisión bajo el nombre de Palomino), así como la padrina Josefina o el iaio Perico. Paralelamente, desarrolló una sólida carrera como creador y director en televisión, participando en títulos de referencia como Sense títol, Plats bruts ,que codirigió entre 1999 y 2000, Moncloa. ¿Dígame?, Romans a la catalana o Els 4 arreplegats.

En LA MARE, EL DIMONI I JO, el intérprete se multiplica sobre el escenario dando vida a distintos personajes, con cambios de vestuario que subrayan la dimensión teatral del relato. El monólogo incorpora elementos de folklore, referencias a Joan Amades, música y un universo simbólico que dialoga constantemente con una realidad no siempre cómoda, pero sí reveladora.

La sinopsis plantea una pregunta tan directa como inquietante: ¿qué ocurrió para que una carrera que apuntaba al éxito se truncara de forma abrupta? A través del humor y la autoficción, el espectáculo explora la cara más oscura del ascenso a la fama, la caída posterior y la desaparición mediática del protagonista, invitando al espectador a reconstruir las piezas de una historia que va más allá del anecdotario personal.

El montaje cuenta con la autoría de Oriol Grau Elias y la dirección de Roberto G. Alonso, quien también firma el diseño de vestuario. Completan el equipo artístico Roger Conesa Mathioux en la interpretación y el diseño sonoro, Josep Pijuan (Piju) en la escenografía y la iluminación, Albert Rué en el diseño audiovisual, la fotografía y el diseño gráfico, y Dolors Claravalls en la sastrería. La producción corre a cargo de Miquel Salom Rull, con producción ejecutiva de Joan Negrié y comunicación de Míriam Mariné.

LA MARE, EL DIMONI I JO se presenta así como una comedia que, bajo una apariencia ligera y divertida, esconde una reflexión lúcida sobre el éxito, el olvido y la necesidad de contar la propia historia desde el escenario. Una producción de la Sala Trono que invita a reír, pero también a mirar de frente las luces y sombras del oficio artístico.

