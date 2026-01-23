Agustin Argüello se despide de EL REY LEÓN: El adiós al Simba más longevo del mundo

El actor argentino ha anunciado a través de sus redes sociales que dejará la compañía el próximo 15 de febrero.
El ciclo vital continúa, pero una era histórica está a punto de cerrarse en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Agustín Argüello, el actor que ha dado vida a Simba durante más tiempo que nadie en la historia global del musical, ha anunciado esta tarde que cuelga el manto del rey.
Según ha confirmado el propio artista a través de sus perfiles oficiales en redes sociales, su última función rugiendo desde la roca será el próximo 15 de febrero.
A falta de comunicado oficial por parte de la productora, el actor ha querido adelantarse y compartir la noticia directamente con sus seguidores:
Para los fans de EL REY LEÓN y los seguidores del actor, se abre ahora una ventana de oportunidad muy breve. Desde hoy y hasta el 15 de febrero, el público tendrá las últimas oportunidades para ver al argentino interpretar el papel que ha definido su carrera en los últimos años.
