CABARET llega a València

El próximo 2 de julio y durante solo 2 semanas CABARET llega al Palau de les Arts Reina Sofia de València en su producción inmersiva, que actualmente puede verse en el Umusic Hotel Teatro Albéniz.

Con producción de LetsGo y dirección de Federico Bellone, CABARET se estrenó oficialmente el pasado jueves 24 de septiembre, acompañado de un elenco de primer nivel. La cercanía con el público, la fuerza de la música en directo y la intensidad interpretativa del reparto prometen consolidar este montaje como uno de los grandes acontecimientos de la cartelera madrileña.

Esta producción elimina las barreras entre escenario y público, haciendo que cada rincón del teatro forme parte de la experiencia. Con música en directo, una puesta en escena que evoca el Berlín de entreguerras y un elenco que interactúa directamente con los asistentes, CABARET promete consolidarse como una cita imprescindible en la cartelera madrileña.

El elenco que puede verse en Madrid actualmente está liderado por Abril Zamora (Emcee), Victor Palmero (alternante emcee) Amanda Digón (Sally Bowles) y Pepe Nufrio (Clifford Bradshaw), junto a Carmen Conesa (Fräulein Schneider), Tony River (Herr Schultz), Gonzalo Ramos (Ernst Ludwig) y Pepa Lucas (Fräulein Kost. A ellos se suman Andrea Buret (Ensemble / Cover Sally Bowles), Marina Albaiceta (Ensemble / Cover Sally Bowles), Paula Argüelles (Ensemble / Cover Fräulein Kost), Gerard Mínguez (Ensemble / Cover Clifford Bradshaw y Ernst Ludwig), Álex Fernández (Cover Emcee / Clifford / Ernst Ludwig), Andrea del Castillo (Ensemble), Christian Velert(Ensemble), Marta Arteta (Swing / Cover Fräulein Schneider y Fräulein Kost) y Marc Sol (Swing / Cover Herr Schultz y Emcee), conformando un equipo artístico de gran talento y versatilidad.

El reparto que llegue a València podría cambiar.

