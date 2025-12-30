Look Back: Top 10 artículos más leídos de BroadwayWorld Spain en 2025

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

2025 llega a su fin, y con él un año cargado de novedades y nuevas producciones de Teatro Musical en nuestro país.

Para rememorar los momentos más destacados del año, hagamos un repaso de los 10 artículos más leídos de nuestro sitio web a lo largo de este año.

En el puesto número 10 nos remontamos a febrero de este año, cuando se anunció la gira de EL FANTASMA DE LA ÓPERA por todo el país.

La gira sigue cosechando éxitos a día de hoy y está llevando este clásico del Teatro Musical a todos los rincones del país.

El número 9 es para el anuncio de la nueva producción inmersiva de CABARET, que se estrenó el pasado mes de septiembre pero cuyo primer anuncio fue el pasado mes de abril.

De solo un mes después es el 8º artículo más leído, que corresponde al anuncio del reparto de la deliciosa producción de CENICIENTA de manos de Stage Entertainment que puede verse en el Teatro Coliseum de Madrid.

LOS MISERABLES está de vuelta en España, y relacionado con este regreso está el 7º artículo más leído del año, en el que el pasado 15 de enero repasábamos la historia del musical en nuestro país.

Y de un gran regreso a un gran estreno, el pasado mes de noviembre se anunciaba que SIX llegará a Madrid por primera vez el próximo año y abría audiciones, y es este anuncio el que ocupa el 6º puesto en los artículos más leídos del año.

Otro clásico que sale de gira cierra el top 5 de esta lista, el anuncio de las fechas y paradas de MAMMA MIA! a lo largo de toda nuestra geografía.

EL FANTASMA DE LA ÓPERA es demasiado grande para ocupar un solo puesto en esta lista, así que vuelve a colarse en nuestro repaso anual en el 4º puesto, con el anuncio de Daniel Diges como Fantasma.

Y por fin llegamos al TOP 3. Las tres noticias que más interés han suscitado a lo largo de este año que hoy despedimos.

En el puesto número 3 tenemos el audio de la maravillosa Anabel García interpretando el tema de BLANCANIEVES ‘Espero que se cumpla’, para la BSO española del remake live-action que Disney estrenó este año.

El puesto número 2 se lo lleva el anuncio del estreno de WICKED: ONE WONDERFUL NIGHT en Movistar +el pasado 15 de noviembre con motivo del estreno de WICKED: PARTE II en cines.

Para cerrar la lista, un misterio. El artículo más leído del año corresponde al anuncio de audiciones de una nueva producción de Stage Entertainment el pasado mes de enero. Esta producción, como ya todos sabemos, acabó siendo CENICIENTA, que puede verse esta temporada en el Teatro Coliseum y que trae por primera vez a Europa la versión teatral de este clásico de Rodgers y Hammerstein creado originalmete para televisión.

2025 ha sido un año lleno de sorpresas, novedades y grandes títulos. España es ya uno de los destinos más importantes a nivel internacional en cuanto a variedad en Teatro Musical, y el talento español atrae a turistas de alrededor del mundo para ver nuestras producciones.

Desde BroadwayWorld Spain deseamos que 2026 traiga más teatro, más talento y, sobre todo, que nuestros artistas, técnicos y músicos cuenten con el reconocimiento laboral y profesional que merecen.

¡Feliz año nuevo!

