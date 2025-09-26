Victòria Grup, liderado por Antonio Díaz “El Mago Pop”, gestionará el Marquina en la temporada 25-26

La compañía apuesta por un proyecto innovador que unirá artes escénicas, experiencias inmersivas y gastronomía en pleno corazón de Madrid.
Victòria Grup, encabezado por Antonio Díaz “El Mago Pop”, ha anunciado un acuerdo con el Teatro Marquina para gestionar su programación durante la temporada 2025-2026. Con esta alianza, el espacio se transformará en un laboratorio vivo de creación escénica, combinando grandes intérpretes, nuevos formatos, festivales de podcast y propuestas emergentes. La intención es reforzar la presencia de la compañía en Madrid, consolidando un modelo que sitúe al espectador en el centro de la experiencia.
El proyecto contará además con la colaboración de Hype, referente gastronómico en Madrid y Barcelona, que aportará un valor añadido antes y después de cada función. Desde sesiones de música en directo con DJ hasta la posibilidad de disfrutar de cócteles y gastronomía en un ambiente distendido, la propuesta busca generar comunidad en torno al teatro. Actividades ad hoc vinculadas a la programación y encuentros entre público y artistas completarán esta oferta diferencial.
La programación ya ha confirmado títulos como MEMORIAS DE ADRIANO, adaptación de la novela de Marguerite Yourcenar dirigida por Beatriz Jaén y protagonizada por Lluís Homar; el show de comedia WIZ PROBLEMA – EL MULTIVERSO; NON SOLUM de Sergi López; STRAFALARI de Mag Lari; la comedia dramática EL EFECTO; y el innovador PODIMO FEST – LIVE ESPECIAL, que llevará al escenario a voces reconocidas del mundo del podcast. Con esta nueva etapa, el Teatro Marquina se posiciona como un espacio de referencia para quienes buscan propuestas con personalidad y experiencias teatrales únicas.
Videos