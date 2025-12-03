TV: Hablamos con los protagonistas de LOS MISERABLES

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Quince años después del último estreno en España, LOS MISERABLES vuelve a los escenarios nacionales de la mano de ATG con una puesta en escena renovada que se representa al mismo tiempo en Madrid y Londres. El regreso de este clásico de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg basado en la novela de Víctor Hugo ha generado una gran expectación, y el equipo artístico destaca la magnitud y exigencia de una obra que sigue marcando generaciones.

En nuestras entrevistas, Adrián Salzedo (Jean Valjean), Teresa Ferrer (Fantine), Quique Niza (Marius), Alèxia Pascual (Cosette) y Malia Conde (Madame Thénardier) profundizan en el viaje emocional de sus personajes y en la responsabilidad de asumir roles tan icónicos.

LOS MISERABLES ya puede disfrutarse en el Teatro Apolo de Madrid, donde esta compañía —respaldada por un extenso elenco y un equipo artístico de primer nivel— ofrece una versión poderosa, emocional y profundamente humana de uno de los musicales más influyentes de la historia.

