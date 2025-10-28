Top 5 musicales más escalofriantes para este Halloween

Enter Your Email to Unlock This Article



Esta semana llega la semana más terrorífica del año y Halloween llenará nuestras calles y casas de sustos y disfraces, pero ¿y si lo hace también de musicales? Estos son los 5 títulos musicales que no te puedes perder para vivir un Halloween verdaderamente aterrador.

1. SWEENEY TODD

Esta semana Antonio Banderas ha anunciado que próximamente dirigirá y protagonizará SWEENY TODD, que vuelve a España años después de la versión con Vicky Peña y Joan Crosas. Esta obra, con una partitura de culto, narra la historia de un barbero sanguinario injustamente condenado que quiere volver a ver su hija.

Aunque habrá que esperar unos meses para verla en directo en nuestro país, para este Halloween existe también la versión cinematográfica que mezcla poderosamente venganza y terror psicológico. Dirgida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Deep y Helena Bonham Carter, elevan esta obra a una atmósfera gótica y operística.

2. BETTLEJUICE

Por su lado, otro gran regreso de este año a los escenarios es BETTLEJUICE, otro de los clásicos de estas fechas. Esta tétrica obra trata acerca de la post-vida de una pareja fallecida que quiere perseguir a los nuevos habitantes de su antigua casa con la ayuda de un fantasma: Betelgeuse.

Oficialmente está de vuelta en Broadway y ojalá pronto lo podamos disfrutar en nuestros escenarios, pero de momento os dejamos Cast Recording oficial para que podáis disfrutar de sus canciones, tan oscuras como brutales.

3. FANTASMA DE LA ÓPERA

Sin duda alguna, el clásico por excelencia de cualquier fiesta fantasmagórica. La historia de amor, enredos y celos la conocemos todos, pero no por eso deja de ser un gran plan para Halloween. Además, la banda sonora compuesta por Andrew Lloyd Webber es una de las más populares del mundo.

Actualmente, en Barcelona se puede disfrutar de la producción española con Daniel Diges y Ana San Martín en el Teatre Tívoli. Tras haber triunfado en Madrid la obra pretender conquistar al público catalán, y no hay mejor opción que hacerlo en la noche de este 31 de octubre.

4. LITTLE SHOP OF HORRORS

Una planta con apetito de sangre humana y un dependiente de una curiosa floristeria protagonizan otro de los imprescindibles para la noche más mortal del año. Tan divertido como macabro es el plan perfecto para un plan terrorificamente ocurrente.

Recientemente pudimos ver una producción de la esta obra en Barcelona adaptada por Angel LLácer, que esperamos que regrese pronto a España. Estos son los temazos de esta historia que no te puedes perder:

5. LIZZIE

Por otro lado, además de estos verdaderos hitos del terror y suspense en los musicales existen otras opciones también muy espeluznantes, como LIZZIE en Barcelona. El Teatre Gaudí acoge este thriller musical basado en los polémicos asesinatos cometidos en 1892 por Lizzie Borden en Fall River, Massachusetts.

Estrenado en Nueva York la producción acerca la perspectiva de las cuatro mujeres protagonistas, explorando la mente de Lizzie y especulando sobre los posibles motivos del supuesto asesinato a su padre y madrastra. Un musical que combina suspense, drama y misterio para revelar las sombras de un caso real. ¡No te lo pierdas!

Elenco de LIZZIE

En definitiva, Halloween se ha convertido en una fiesta donde el musical no teme abrazar la oscuridad con algo en común: la teatralidad. Este 31 de octubre el terror se baila, se canta y se celebra, y con estas propuestas podrás pasar un auténtica noche de terror.