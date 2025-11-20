LOS PILARES DE LA TIERRA arranca hoy su segunda temporada en el EDP Gran Vía

Get Access To Every Broadway Story



Hoy arranca en el Teatro EDP Gran Via de Madrid la segunda temporada de LOS PILARES DE LA TIERRA, que regresa a la capital tras una exitosa primera temporada y una gira por España, pasando por Bilbao y Zaragoza.

El musical es la adaptación de la épica novela de Ken Follett, y cuenta con con la producción ejecutiva de Dario Regattieri, música de Iván Macías y letra de Félix Amador, quienes nos transportan a un mundo de reyes, luchas de poder, castillos y grandes pasiones en torno a la construcción de una catedral. Ricardo S. Cuerda es el responsable de la escenografía y Felipe Ramos del diseño de luces.

El reparto de esta nueva temporada está encabezado por Alba Cuartero y Jana Gómez, que comparten alternancia en el papel de Aliena de Shiring. Les acompañan Rodrigo Blanco como Jack Jackson, Noemi Mazoy en el papel de Ellen, Julio Morales como Tom Builder, Abel García interpretando a Waleran Bigod, Álex Forriols en el rol de William Hamleigh y Gustavo Rodríguez como Philip.

El resto del elenco estará compuesto por Elena González, Noelia Cano, Àngels Jiménez, Josean Moreno, Guillermo de Quinto, Alberto Vázquez, Ruth Ge, Álvaro Romero, Aleix, Marc Pujol, Aurora Frías, Rocío Martín, Camila Puelma, Franc de Luna, Ernesto Santos, Vanesa Fernández, Guillermo Pareja, Carmen Yagüe y Clara Lanzani



Además, LOS PILARES DE LA TIERRA cuenta con proyecciones inmersivas a 360º que envuelven al espectador para llevarlo a la Inglaterra medieval y vivir en primera persona la construcción de la catedral gótica del pueblo ficticio de Kingsbridge.

Se destaca la lucha por la supervivencia en un período de caos, donde el priorato emerge como un símbolo de estabilidad y ambición arquitectónica en medio del desorden.

La trama se entremezcla con la violencia feudal, los conflictos de poder y las luchas por la supremacía entre nobles, reyes y la Iglesia, desafiando constantemente los sueños de Tom. Amor, muerte, pasiones y ambiciones entrelazadas se despliegan a medida que la construcción de la catedral se convierte en el eje central de la historia.

