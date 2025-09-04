Teatros del Canal presenta EL ORGULLO DE QUERERTE, una zarzuela contemporánea que mezcla tradición y modernidad

Enter Your Email to Unlock This Article



Una historia que mezcla traidición y modernidad: EL ORGULLO DE QUERERTE, que Teatros del Canal presentará del 11 al 20 de septiembre. Esta obra, una zarzuela contemporánea de romance madrileño, “actualiza el. género con una historia ambientada en pleno barrio de Chueca”.

El equipo técnico lo forman el compositor Javier Carmena a la cabeza de la música, el libreto es obra de Felipe Nieto, la puesta en escena de Albert Boadella y la dirección musical estará a cargo de la reconocida directora mexicana Alondra de la Parra, que liderará a la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM).

En la rueda de prensa de presentación de este jueves, Javier Carmena, ha contado que la obra lleva en creación desde hace más de 10 años, y expresaba que “como no es un encargo hemos hecho lo que nos ha dado la gana.

Así, Javier Carmena y Felipe Nieto, explican que para EL ORGULLO DE QUERERTE se propusieron “revitalizar la zarzuela, respetando su forma tradicional y actualizando la temática para acercarla al momento presente y, en general, a los nuevos públicos”.

Por su lado, la directora musical, Alondra de la Parra, se ha sincerado durante la presentación: “siento una profunda emoción y es un placer, es algo precioso, es un cariño de conocernos de siempre”.

Tras una versión de concierto semi escenificada en 2022 en Teatros del Canal que fue recibida con entusiasmo, esta obra llega ahora a los escenarios en una versión completa, que entrelaza temas universales como el amor, los celos, el miedo y la libertad con una partitura rica y ecléctica que incorpora foxtrots, boleros, chotis, pasodobles, coplas y fandangos.

“Un homenaje a la tradición lírica espanola desde una mirada inclusiva, tomnoránea y cargada de vitalidad escénica y musical”, comentaban desde la dirección. Felipe Nieto apuntaba además que “el orgullo es haber podido contar y trabajar con este equipo”.

Finalmente, el reparto lo encabezan figuras destacadas como Enrique Viana (P.J.), Santiago Ballerini (Tadeo), Germán Olvera (Alonso), María Rey-Joly (Mari Cruz) y Berna Perles (La Petri), junto a un elenco de voces emergentes y experimentadas, así como bailarines-figurantes.

Asimismo, el equipo artístico se completa con Ricardo Sánchez Cuerda en escenografía, Sara Cano en coreografía, Gabriela Salaverri en vestuario e iluminación de Bernat Jansà, entre otros.

El Orgullo de quererte se representará en la Sala Roja Concha Velasco de Teatros del Teatro Canal los días 11, 12, 13, 18, 19 y 20 de septiembre de 2025, con una duración aproximada de 2 horas y 15 minutos (pausa no incluida).



Photo Credit: BWW-Staff