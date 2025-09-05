 tracker
TV: EL FANTASMA DE LA ÓPERA se presenta en Barcelona con Daniel Diges y Ana San Martín

El musical de Andrew Lloyd Webber llega por primera vez a Catalunya con una presentación en el Teatro Tívoli.

By: Sep. 05, 2025
TV: EL FANTASMA DE LA ÓPERA se presenta en Barcelona con Daniel Diges y Ana San Martín Image
Hoy, jueves 4 de septiembre, el Teatro Tívoli de Barcelona ha acogido la presentación oficial de EL FANTASMA DE LA ÓPERA, que se estrenará próximamente en la ciudad. En el acto de prensa hemos podido ver a Daniel Diges, en el papel de Erik, y a Ana San Martín, como Christine Daaé, quienes han ofrecido un adelanto musical acompañados al piano por el director musical Miquel Tejada. La cita ha contado también con la presencia de Iñaki Fernández, CEO y productor ejecutivo de LET’S GO, productora responsable de este esperado montaje.

Durante la presentación, los protagonistas interpretaron algunos de los temas más emblemáticos del musical, ofreciendo a los asistentes una muestra del altísimo nivel artístico de esta producción, dirigida por Federico Bellone y con dirección musical de Julio Awad, ganador del Premio Talía 2024. Este ha sido el arranque oficial de una de las producciones más icónicas de Andrew Lloyd Webber, que aterriza en Catalunya tras conquistar más de 160 millones de espectadores en todo el mundo.




Videos