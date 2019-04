PAQUITO FOREVER llega a Madrid

Tras varias temporadas de éxito en Barcelona y una estupenda acogida en Londres, el musical PAQUITO FOREVER llega por fin a Madrid.

Será el próximo 13 de mayo a las 21.00h en una función única en formato café-concierto en el Café Berlín cuando el público madrileño pueda por fin disfrutar de este biopic musical creado y protagonizado por Joan Vázquez (MAMMA MIA!, MERRILY WE ROLL ALONG) con libreto de Fran Arráez, música de Gerard Alonso y letras de Fran Arráez y Frank Capdet que cuenta la historia real de Paco Alonso: bailaor, cantaor, actor y transformista catalán que empezó su carrera en el Paralelo en los años 50 y recorrió todo el mundo bailando y cantando con las revistas más famosas, los ballets más aclamados y los artistas más emblemáticos de aquellos tiempos; instalándose en Nueva York y viviendo la vida con una libertad que en su tierra no podía tener.

PAQUITO FOREVER está dirigido por Víctor Álvaro (DON QUICHOTTE, ¡Ay, CARMELA!). Trabajó con Joan Vázquez por primera vez en FLOR DE NIT - EL CABARET de la compañía Gataro, espectáculo ganador del Premi Butaca 2015 al Mejor Musical. En él, Joan interpretaba a Paquito, papel que Paco Alonso creó en el Flor de Nit original de Dagoll Dagom de 1992. Un personaje que el mismo Alonso siempre decía que parecía que el mismo Vázquez Montalbán le había escrito a medida.

Las entradas ya están a la venta en este enlace. Puedes conseguir el Cast Recording en iTunes o escucharlo en Spotify.





