TV: Escucha fragmentos de ‘Wonderful’ y ‘No Good Deed’ en Español

WICKED: PARTE II está arrasando en los cines tras dos fines de semana, y la cuenta oficial de Universal Spain ha publicado dos fragmentos de las canciones ‘Wonderful’ y ‘No Good Deed’ en su versión castellana.

Miguel Antelo vuelve a encargarse de la adaptación de letras y dirección del doblaje de las canciones de Stephen Schwartz, además de ser la voz española de Fiyero.

Elphaba, por su parte, vuelven a tener las voces de Lorena Calero (voz cantada) y Catherina Martínez (voz hablada), mientras que Glinda vuelve a contar con el talento de Sarah Eras (voz hablada) y Anabel García (voz cantada). En estos fragmentos podemos disfrutar también de la voz de Luis Bajo como el mago.

Puedes ver los vídeos a continuación:

Cynthia Erivo y Ariana Grande vuelven a encarnar a las dos brujas protagonistas en el épico final que incluye canciones icónicas como No Good Deed o For Good, además de dos nuevos temas compuestos por Stephen Schwartz especialmente para la película.

La historia de WICKED: PARTE II nos sitúa en Oz varios años después de la primera parte, con Elphaba demonizada por los ciudadanos del país y Glinda trabajando junto al mago (Jeff Goldblum) y Madame Morrible (Michelle Yeoh). Sus vidas darán un giro cuando una chica de Kansas llegue arrastrada por un tornado.

La película tendrá también el regreso de Jonathan Bailey como Fiyero, Peter Dinklage como el Dr. Dillamond, Ethan Slater como Boq, Marissa Bode como Nessarose, Bowen Yang como Pfanee y Bronwyn James como Shenshen.

La primera parte de WICKED se convirtió en la película más exitosa en taquilla de los últimos años recaudando más de 700 millones de dólares a nivel mundial y alzándose con dos premios Oscar a Mejor Diseño de Vestuario y a Mejor Diseño de Producción entre muchos otros premios y nominaciones.

Esta segunda parte se rodó al mismo tiempo que la primera.

