VOCAL EXPRESS llega a Madrid tras triunfar en Taiwán

El próximo 19 de enero el Teatro Lara de Madrid acogerá la primera de dos funciones del espectáculo VOCAL EXPRESS, de la compañía Dimensión Vocal, que llega a la capital después de una exitosa gira por Taiwán.

VOCAL EXPRESS es una comedia musical 100% vocal que mezcla humor, caos, virtuosismo y una historia llena de ritmo y sorpresas. Es el nuevo paso adelante de Dimensión Vocal tras el éxito de CON LA BOCA ABIERTA.

Entre el 13 y el 30 de octubre, el grupo realizó una gira por Taiwán con su más reciente espectáculo, Vocal Express, cosechando una acogida espectacular: teatros llenos, ovaciones y largas colas de público que esperaban para conseguir autógrafos tras cada función.

Durante su estancia, Dimensión Vocal participó en el 2025 Taiwan International Vocal Festival – World Contemporary A Cappella Competition, donde volvió a alzarse con el Primer Premio, revalidando así el título que ya obtuvo en 2024 en el concurso internacional Vokal.total - International A Cappella Competition en Graz (Austria). Con esta nueva victoria, la agrupación se consolida como Campeones Internacionales A Capela 2025.

Además del primer puesto, la formación española obtuvo tres galardones adicionales:

● ? Premio a la Mejor Performance Escénica

● ? Premio al Mejor Cantante (Aser León)

● ? Premio al Mejor Bajo (Diego Jacobina)

Estos reconocimientos refuerzan la posición de Dimensión Vocal como uno de los

grupos a capela más destacados del panorama internacional, combinando virtuosismo vocal, humor y una puesta en escena vibrante que conecta con todo tipo de públicos.

“Taiwán ha sido una experiencia inolvidable. La energía del público y el

cariño recibido nos han emocionado profundamente. Además, nos sentimos

muy orgullosos de representar a España en un festival de esta magnitud”,

afirma Luis Alonso, productor y actor del espectáculo Vocal Express.

Formado en 2011 en el seno de la Madrid Youth Orchestra (MAYO), Dimensión Vocal se ha consolidado como el grupo a capela más versátil de España. Su repertorio abarca desde obras renacentistas hasta los éxitos del pop y rock contemporáneo, siempre interpretados sin instrumentos, utilizando únicamente la voz humana.

La compañía es también creadora del espectáculo músico-teatral CON LA BOCA ABIERTA, actualmente en su quinta temporada en el Teatro Lara de Madrid. Con VOCAL EXPRESS, Dimensión Vocal da un paso más en su exploración de los límites de la voz, presentando un viaje musical lleno de energía, humor y emoción.

Vocal Express está dirigida por Alberto Frías (EL MÉDICO, EL REY LEÓN), con la dirección musical de Julio Vaquero (WE LOVE QUEEN, BLANCANIEVES) y Guzmán Yepes, coreografías de Sandra González (EL JOVENCITO FRANKENSTEIN) e iluminación de José Villegas.

El elenco lo componen Aser León (FOREVER KING OF POP, CRUZ DE NAVAJAS), David Pérez-Bayona(ANASTASIA, L’ALEGRIA QUE PASSA), Luis León (FOREVER KING OF POP, PETER PAN), Diego Jacobina y Luis Alonso. Un reparto en alternancia que completan Adrián de Vicente, Fernando Palacio,Javi Amaro, Arturo Vázquez, Miguel Ángel Mota, Guzmán Yepes, Shathu Entayla y David Freigenedo.

