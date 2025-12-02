Víctor Palmero se convierte en el nuevo Maestro de Ceremonias del KIT KAT KLUB

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El UMusic Hotel Madrid, transformado en un auténtico KIT KAT KLUB gracias a la revolucionaria apuesta inmersiva de LETSGO bajo la dirección de Federico Bellone, suma un nuevo talento a su elenco: Víctor Palmero. Conocido por su trayectoria en televisión —incluyendo La que se avecina— y por su trabajo como maestro de ceremonias en la saga The Hole, Palmero asumirá este popular personaje desde el viernes 5 de diciembre hasta el sábado 10 de enero, con funciones todos los viernes y sábados a las 17:00 horas.

Esta nueva versión, concebida como una superproducción al nivel del West End y Broadway y desarrollada en colaboración con UMusic Hotel y Balañá en Viu, invita al público a sumergirse por completo en el Berlín de los años 20. La experiencia comienza desde que los espectadores cruzan la entrada del hotel, donde actores y escenografía rompen cualquier barrera tradicional entre escena y platea. La propuesta se completa con una oferta gastronómica diseñada por el chef David Correa, que contribuye a la atmósfera vibrante del icónico club.

El departamento creativo de LETSGO, liderado por Felype de Lima, ha llevado a cabo una transformación integral del espacio, eliminando la cuarta pared y convirtiendo toda la sala en un escenario vivo. Palmero se une así a un reparto de primer nivel formado por Amanda Digón, Abril Zamora, Pepe Nufrio, Carmen Conesa, Pepa Lucas, Gonzalo Ramos y Tony River, además de un sólido equipo de covers y swings. El espectáculo persigue provocar nuevas sensaciones en la audiencia, respetando la esencia del original mientras amplía sus posibilidades dramáticas y visuales.

Con libreto de Joe Masteroff, música de John Kander y letras de Fred Ebb, CABARET, EL MUSICAL —basado en I Am a Camera de John Van Druten y en la novela Goodbye to Berlin de Christopher Isherwood— regresa con una visión profundamente inmersiva y emocional. Completan el equipo creativo figuras vinculadas a grandes producciones como El Fantasma de la Ópera, entre ellos Julio Awad en la dirección musical, Valerio Tiberi en iluminación, Poti Martin en sonido y Gillian Bruce en coreografía. Esta producción de LETSGO, con la colaboración de Concord Theatricals y UMUSIC HOTELS, ofrece una experiencia única que sitúa al espectador en el corazón del Berlín previo al ascenso del nazismo, donde el cabaret se convierte en espejo y advertencia de un mundo en transformación.

