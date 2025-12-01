Teresa Abarca, Alex Chavarri y Paula Moncada se unen al elenco de GODSPELL

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La producción del Teatro del Soho Caixabank de GODSPELL dirigida por Antonio Banderas da la bienvenida a su elenco a Teresa Abarca, Alex Chavarri y Paula Moncada.

Los tres se unen para interpretar a Teresa (Teresa Abarca) y como Swings/Covers (Alex Chavarri y Paula Moncada). El resto del elenco está encabezado por Ferran Fabá (Jesús), Javier Ariano (Javier), Aaron Cobos (Aaron), Andro Crespo (Andro), Paula Díaz (Paula), Laia Prats (Laia), Roko (Roko), Estíbaliz Ruiz(Estíbaliz), y Hugo Ruiz (Hugo).

Junto a Chavarri y Moncada, las y los covers y swings son Ana Domínguez, Bella Exum, Raúl Ortiz y Alex Parra.

Nacida en Zaragoza, Teresa Abarca se formó desde pequeña en canto, interpretación, danza clásica, jazz, danza española y hip hop con profesores de España y Europa. Estudió el grado superior de Arte Dramático en la modalidad de Teatro Musical en Scaena. Con 19 años, se estrena como actriz en Evil dead, el musical, interpretando el papel protagonista de Linda y en Otro gran teatro del mundo en el papel de reina Yotodo. También ha trabajado en los musicales TARZÁN, en el papel de Jane, y 50 SOMBRAS, en el papel protagonista de Anastasia Steele, por el cual recibió el premio a mejor actriz revelación en los Premios de Teatro Musical. Interpreta en CABARET el papel de Sally Bowles y Kost. En WEST SIDE STORY alterna el papel protagonista de Anita e interpreta a la emperatriz infantil en LA HISTORIA INTERMINABLE. En CHICAGO interpreta a Roxie Hart, alternando a su vez a Velma Kelly. Ha doblado canciones en series y películas. En 2017, se estrena en cine como actriz-bailarina en la producción americana The promise dirigida por Terry George.

Nacido en Zarauz (Guipúzcoa), Alex Chavarri se ha formado como actor, cantante y bailarín en distintas ciudades como Bilbao, Londres y Madrid. Graduado en interpretación en la escuela Recabarren, ha ampliado sus estudios realizando numerosos cursos con Roberto Cerdá, Claudio Tolcachir y 5 años de entrenamiento de técnica Meisner con Thais Curiá. Actualmente es profesor de las clases de interpretación y Acting Through Song en la escuela Broadway House de Madrid. Ha trabajado en musicales de la Gran Vía madrileña como HAIR, HOY NO ME PUEDO LEVANTAR, CABARET, DON JUAN TENORIO o GREASE. En giras nacionales con LA BELLA Y LA BESTIA o PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO, y los musicales de los últimos años, BILLY ELLIOT, EL JOVENCITO FRANKENSTEIN, A CHORUS LINE (musical con el cual ganó el premio PTM a mejor actor de reparto con el personaje de Bobby), MATILDA y THE BOOK OF MORMON, el último y más reciente, siendo alternante de Elder Price.

Natural de Melilla, Paula Moncada es graduada en interpretación musical en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid en 2016, realiza el máster de Teatro y Artes Escénicas en la Universidad Complutense de Madrid y de Interpretación ante la cámara en la Central de Cine. Esta temporada ha formado parte del elenco de PRISCILLA, REINA DEL DESIERTO, musical dirigido por Pepe Ocio (SOM produce) en el papel de DIVA, y en las obras de teatro LA DUQUESA DE LA VICTORIA y EDIPO REY, ambas dirigidas por Ceres Machado. Asimismo, desde que termina su formación, ha enlazado proyectos tales como ANTOINE, musical dirigido por Ignasi Vidal (premio MAX 2021), CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE y GHOST (LetsGo), MUERTE EN EL NILO (Dir. Víctor Conde) dirigido por Víctor Conde, TERESA Y EL ARQUITECTO(Dir. José María Esbec – ITEM Siglo de Oro) o EL DÚO DE LA AFRICANA, zarzuela dirigida por Susana Gómez para el Teatro de la Zarzuela de Madrid.

Con libreto de John-Michael Tebelak y música y letras de Stephen Schwartz, GODSPELL estará en el Teatro del Soho CaixaBank hasta el 11 de enero de 2026, antes de su traslado a Madrid el 21 de enero en el Gran Teatro Pavón.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.