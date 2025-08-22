La Zarzuela que viene: títulos de la temporada lírica 2025-2026

Enter Your Email to Unlock This Article



El Teatro de la Zarzuela ha anunciado su próxima temporada, que se extenderá entre septiembre de 2025 y junio de 2026, con un repertorio que combina títulos fundamentales de la lírica española y apuestas por nuevos enfoques escénicos. La programación incluirá ocho producciones que alternan ópera, zarzuela grande, proyectos juveniles y montajes de cámara.

La apertura tendrá lugar del 23 de septiembre al 1 de octubre de 2025 con EL VIZCONDE, zarzuela en un acto de Francisco Asenjo Barbieri en coproducción con la Fundación Juan March. La puesta, dirigida escénicamente por Alfonso Romero y musicalmente por Miguel Ortega, se acompañará del entremés lírico-cómico GATO POR LIEBRE.

A continuación, del 1 al 19 de octubre, se ofrecerá PEPITA JIMÉNEZ, ópera en tres actos de Isaac Albéniz con libreto de Francis Burnett Money-Coutts, en la versión musical y textual de Pablo Sorozábal. La dirección musical correrá a cargo de Guillermo García Calvo y la escénica de Giancarlo Del Monaco.

El 19 al 30 de noviembre se presentará EL POTOSÍ SUBMARINO, zarzuela cómico-fantástica de Emilio Arrieta, con dirección musical de Iván López Reynoso y de escena de Rafael R. Villalobos.

El inicio de 2026 estará protagonizado por el programa doble titulado LA EDAD DE PLATA (24 de enero al 1 de febrero), que reunirá GOYESCAS de Enrique Granados y EL RETABLO DE MAESE PEDRO de Manuel De Falla, bajo la dirección musical de Álvaro Albiach y la escénica de Francisco López.

El proyecto Zarza, dedicado a acercar el género al público joven, se desarrollará con BOHEMIOS de Amadeo Vives en versión de Nando López. La obra podrá verse los días 21, 28 de febrero y 1 de marzo de 2026, con dirección musical de Julio César Picos y escénica de Nicola Beller Carbone.

Posteriormente, del 25 de marzo al 12 de abril, se repondrá JUGAR CON JUEGO de Barbieri, obra clave en la historia de la zarzuela grande, bajo dirección musical de José Miguel Pérez-Sierra y Lara Diloy, y escénica de Marina Bollaín.

La primavera acogerá la ópera bufa EL GITANO POR AMOR de Manuel García (22 al 26 de abril), dirigida musicalmente por Carlos Aragón y escénicamente por Emilio Sagi, inspirada en LA GITANILLA de Cervantes.

El cierre de la temporada llegará con EL GATO MONTÉS de Manuel Penella (20 al 28 de junio de 2026), que enfrentará en escena al torero Macareno y al bandolero Gato Montés por el amor de Soleá. La dirección musical estará compartida entre José Miguel Pérez-Sierra y Rafael Sánchez-Araña, y la escénica correrá a cargo de Christof Loy.

La temporada, en su conjunto, confirma la vocación del Teatro de la Zarzuela de mantener vivo el repertorio español, alternando producciones históricas, revisiones escénicas y propuestas dirigidas a nuevos públicos