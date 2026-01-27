La Cubana finaliza las funciones de L'AMOR VENIA AMB TAXI en el Teatre Romea este 15 de febrero

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El espectáculo L’AMOR VENIA AMB TAXI concluirá su estancia en el Teatre Romea el próximo 15 de febrero, poniendo fin a un trayecto de cinco meses en la cartelera barcelonesa. La producción, que supone el primer musical de gran envergadura de la compañía La Cubana, cierra su etapa con cifras que avalan su acogida: casi 90.000 espectadores han asistido a las funciones, logrando una ocupación media cercana al 90%.

El proyecto nació como una propuesta ambiciosa y de duración limitada, diseñada específicamente para adaptarse a las características del Teatre Romea. A pesar de contar con un aforo más ajustado del que la compañía acostumbra a gestionar en sus montajes habituales, el espectáculo se planteó como un reto artístico hecho a medida para este espacio emblemático.

Bajo la apariencia de una comedia de enredos, la obra se configura como un homenaje al teatro de aficionados de Cataluña. El texto original de Rafael Anglada, estrenado en el mismo Romea en 1959, sirve como pretexto narrativo para que La Cubana aborde la realidad de las compañías amateurs. Jordi Milán, fundador de la compañía, explicó durante la presentación que el objetivo principal era reivindicar esta práctica teatral, de la cual provienen muchos profesionales del sector, relegando la trama original a un segundo plano para centrarse en el tributo escénico y social.

La ambientación de la obra transporta al espectador a la Barcelona de finales de los años 50 y principios de los 60, un periodo clave en el desarrollo urbanístico y cultural de la ciudad. La producción recupera canciones y melodías de la comedia musical catalana de la época que, junto a la composición original de Joan Vives y Xavier Mestres, conforman la banda sonora. La prensa especializada ha coincidido en valorar positivamente la propuesta, destacando la capacidad del montaje para conectar con el público a través de un tono entrañable que combina el humor característico del grupo con una mirada sentimental al pasado.

Tras finalizar las funciones en Barcelona, La Cubana ya ha puesto en marcha su siguiente proyecto, titulado LA CUSINE DE MA COUSINE. Según ha informado la compañía, este nuevo espectáculo se estrenará realizando una gira por todo el territorio español y, una vez finalizado el recorrido, se presentará en los escenarios de la capital catalana. Mientras tanto, L’AMOR VENIA AMB TAXI ofrecerá sus últimas representaciones hasta mediados de febrero, momento en el que la compañía se despedirá del público que les ha acompañado en esta temporada.

