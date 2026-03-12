TV: Paule Mallagaray se enfrenta a nuestro 'Torneo de Musicales'

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La búsqueda del título definitivo continúa en BroadwayWorld Spain. Nuestro formato estrella, el Torneo de Musicales, recibe en esta ocasión a una invitada muy especial: Paule Mallagaray, que actualmente brilla cada noche sobre el escenario en CENICIENTA, EL MUSICAL.

La mecánica de esta batalla es aparentemente sencilla pero implacable: enfrentar dos grandes obras de la historia del teatro musical. El título que elige nuestro invitado pasa a la siguiente ronda, y así sucesivamente hasta que solo quede un único vencedor. Pero para ponerle las cosas un poco más difíciles y hacer que se mojara de verdad, le aplicamos nuestra estricta regla de oro: estaba terminantemente prohibido barrer para casa y elegir a CENICIENTA, EL MUSICAL para salvarse.

Si algo nos ha sorprendido del paso de Paule por nuestro juego es la seguridad arrolladora con la que ha ido avanzando. A diferencia de otros invitados que sufren en cada eliminatoria, a ella no le ha temblado el pulso a la hora de descartar auténticos fenómenos mundiales. Durante casi todo el reto, la actriz ha ido avanzando sin apenas dudar, demostrando que tenía a su musical ganador clarísimo en la cabeza. Parecía que nadie iba a poder hacerle sombra... hasta que llegó el final.

Justo cuando ya dábamos por hecho qué obra se iba a llevar la corona sin sudar la gota gorda, el último cara a cara del torneo la ha puesto verdaderamente contra las cuerdas. Un título inesperado ha chocado frontalmente con su gran favorito, borrando de un plumazo toda su seguridad y obligándola a dudar entre la razón y el corazón.

¿Qué clásico le ha roto los esquemas en el último segundo y cuál ha sido su ganador absoluto? Dale al play al vídeo para descubrirlo:

Y tú, ¿qué opinas de su decisión final? ¿Coincides con el criterio de Paule o tú habrías salvado a otro musical en esa difícil última ronda? ¡Déjanos tu propio ganador en los comentarios de nuestras redes sociales!

