GERMANS DE SANG concluye su primera temporada este 8 de marzo y confirma su regreso para 2027

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El musical GERMANS DE SANG, escrito por Willy Russell y dirigido por Daniel Anglès, está a punto de bajar el telón de su actual etapa en el Teatre Condal de Barcelona. La obra finalizará su exitosa primera temporada este mismo fin de semana, concretamente el domingo 8 de marzo, dejando un excelente sabor de boca, ya que renueva para una próxima temporada. Tras su estreno el pasado mes de diciembre, la producción se despide temporalmente de los escenarios habiendo agotado localidades y consolidándose como uno de los grandes fenómenos de la cartelera teatral actual.

Ante la sostenida demanda tras colgar el cartel de "entradas agotadas", se ha confirmado oficialmente que GERMANS DE SANG regresará al Teatre Condal para encetar una nueva temporada el próximo año. Las nuevas funciones darán inicio el 12 de febrero de 2027, brindando una nueva oportunidad tanto a quienes se perdieron el espectáculo como a los espectadores que deseen repetir la experiencia. Para facilitar la planificación del público, la venta de entradas para esta futura temporada se ha abierto hoy, jueves 5 de marzo.

Desde su debut, el espectáculo ha logrado congregar a más de 50.000 espectadores, obteniendo el reconocimiento unánime tanto del público como de la crítica especializada. El éxito de la obra se apoya en la calidad de sus interpretaciones y en un montaje escénico que destaca por su elegancia. A estos elementos se suman los celebrados arreglos musicales a cargo de Andreu Gallén y el magnetismo de las coreografías creadas por Ariadna Peya, conformando una experiencia escénica que ha cautivado a la audiencia.

La trama de GERMANS DE SANG relata la conmovedora historia de dos hermanos gemelos que son separados al nacer y criados en entornos diametralmente opuestos. A pesar de los esfuerzos de sus familias por mantenerlos alejados, el destino entrelaza sus vidas hasta convertirlos en grandes amigos, desencadenando una inevitable tragedia cuando ambos se enamoran de la misma mujer. El espectáculo, que superó las 10.000 representaciones en el West End de Londres y se estrenó por primera vez en Barcelona en 1994, demuestra con esta exitosa reposición que su historia sigue plenamente vigente para emocionar a las nuevas plateas.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.