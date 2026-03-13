ESPECIAL: Las actuaciones de musicales que han definido los Oscars del siglo XXI

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La gran noche del séptimo arte ya está aquí. Este domingo se celebran los ansiados Oscars 2026, y mientras todo el mundo hace sus quinielas sobre qué películas se alzarán con la preciada estatuilla dorada, en Broadway World Spain no podemos evitar centrar nuestra atención en lo que verdaderamente nos apasiona: las actuaciones musicales.

El cine y el teatro musical siempre han ido de la mano, y a lo largo de las décadas, la Academia ha sabido convertir el escenario del Dolby Theatre en una extensión de Broadway. Pensando en el increíble despliegue artístico que podríamos presenciar este fin de semana, hemos querido mirar hacia atrás y abrir nuestro archivo histórico para revivir aquellos números en directo que marcaron una época y nos dejaron sin aliento. Las cifras y el impacto cultural hablan por sí solos y demuestran que la magia de los musicales es imbatible.

A continuación, repasamos actuaciones icónicas en los Oscars:

"I Move On" — CHICAGO (2003)

Comenzamos este viaje en el tiempo con el año en el que el género musical volvió a reinar en Hollywood. Catherine Zeta-Jones (embarazadísima en aquel momento) y Queen Latifah deslumbraron al mundo interpretando este tema inédito escrito para la adaptación cinematográfica. Un número lleno de elegancia, sensualidad y puro jazz que demostró que el espíritu de Bob Fosse estaba más vivo que nunca. Para coronar una velada inolvidable, esa misma noche Catherine Zeta-Jones se llevó a casa el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su magistral papel como Velma Kelly en la película.

"One Day More" — LOS MISERABLES (2013)

La monumentalidad del teatro musical se trasladó a la televisión en una de las actuaciones más épicas que se recuerdan. Hugh Jackman, Anne Hathaway, Eddie Redmayne, Amanda Seyfried, Samantha Barks, Aaron Tveit, Helena Bonham Carter y Russell Crowe unieron sus voces en un majestuoso medley que culminó con un "One Day More" coral. Fue el tributo definitivo a la partitura de Claude-Michel Schönberg y un momento inolvidable para todos los amantes del género.

"This Is Me" — EL GRAN SHOWMAN (2018)

Si hay un himno reciente que ha traspasado la pantalla para convertirse en un fenómeno global, es este. Keala Settle, arropada por un coro espectacular, entregó el alma en el escenario con una fuerza y una vulnerabilidad que pusieron los pelos de punta a todo el auditorio. Este vídeo nos recuerda la conexión directa del musical con las emociones más primarias del espectador y su poderoso mensaje de autoaceptación.

"Shallow" — HA NACIDO UNA ESTRELLA (2019)

A veces, menos es más. Lejos de las grandes coreografías, Lady Gaga y Bradley Cooper paralizaron el mundo entero con una puesta en escena íntima y magnética. Subiendo directamente desde sus asientos del patio de butacas, la química entre ambos al piano convirtió esta interpretación en oro puro, demostrando que una buena canción narrativa no necesita grandes artificios para hacer historia.

"Dos Oruguitas" — ENCANTO (2022)

Sebastián Yatra subió al escenario para interpretar esta joya de Lin-Manuel Miranda, marcando un momento precioso al llevar el castellano a la gala más vista del mundo. Con una cuidada y colorida puesta en escena que nos transportó directamente a Colombia, la actuación brilló por su sensibilidad y calidez.

"I'm Just Ken" — BARBIE (2024)

El año de la fiebre rosa nos dejó una de las producciones más espectaculares y divertidas que ha visto la Academia. Ryan Gosling, enfundado en un traje deslumbrante y rodeado de decenas de "Kens" (incluyendo a Simu Liu y Kingsley Ben-Adir), desató la locura absoluta con este número lleno de humor. Con la aparición sorpresa de Slash a la guitarra, este número demostró que el sentido del espectáculo clásico sigue arrasando.

"Defying Gravity" — WICKED (2025)

El hito musical más reciente de nuestra lista nos traslada a la pasada edición, en un momento que, literalmente, desafió la gravedad. Cynthia Erivo y Ariana Grande tomaron los Oscars para transportarnos directamente a Oz en una demostración de poderío vocal sin precedentes. Tras el arrollador éxito de la primera parte de la película en cines, ver a Elphaba y Glinda fusionar sus voces en directo fue el clímax perfecto para los teatreros de todo el planeta.

Si abrimos el foco y observamos esta lista, el mapa de la historia de los Oscars se diversifica y se enriquece. A las íntimas baladas se les unen los grandes despliegues corales, pero todos comparten un mismo denominador común: el impacto innegable de la música para contar historias.

Observar esto nos deja una conclusión clara: la gala de los Oscars brilla con más fuerza cuando abraza su lado más teatral, permitiendo al gran público vivir desde casa el altísimo nivel de producción que amamos. ¿Qué nos deparará la ceremonia de este domingo 2026? Aún es un misterio, pero estamos seguros de que seguiremos pegados a la pantalla para vivir, una vez más, la magia del directo.

