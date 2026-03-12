CASTING CALL: POPSTARS llega a Madrid
El nuevo concepto que une gastronomía y espectáculo abre su proceso de selección para encontrar camareros con talento vocal y actoral
La ciudad de Madrid se prepara para la llegada de POPSTARS, una propuesta que presenta una nueva forma de vivir la gastronomía y el espectáculo. Este concepto busca unir la experiencia culinaria con la música en vivo, tomando como inspiración la energía característica de los grandes escenarios.
Con el objetivo de ofrecer una experiencia diseñada para sorprender a los asistentes desde el primer minuto, el proyecto ha abierto un proceso de selección. Actualmente, POPSTARS busca talento específico para formar su equipo, orientando su búsqueda hacia camareros y camareras que también tengan la capacidad de cantar y actuar de cara al público.
El perfil requerido por la organización demanda que los candidatos cuenten con formación o experiencia previa en artes escénicas. Además de estos conocimientos, es indispensable poseer un buen nivel vocal, demostrar carisma y presencia escénica, y tener verdaderas ganas de crecer profesionalmente. A cambio, el proyecto POPSTARS ofrece a su personal un espacio donde brillar mientras trabajan, funcionando al mismo tiempo como una plataforma para que los nuevos talentos puedan ser descubiertos.
Las personas interesadas en formar parte de este proyecto único tienen la oportunidad de demostrar su pasión por el escenario enviando su candidatura a la plataforma oficial antes del 20 de marzo en la web https://casting.popstarsmadrid.com/
