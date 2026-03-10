TV: Elu López estrena el videoclip de 'Candil' inspirada en sus raíces familiares

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El artista y compositor Elu López (nuevo nombre artístico del actor Joselu López) ha estrenado el videoclip oficial de su nueva canción, ya disponible en YouTube. El proyecto nace como una pieza profundamente personal que explora la memoria familiar, las raíces y la conexión con el territorio, tomando como inspiración la figura de su abuelo y la relación emocional con el entorno de la sierra.

En palabras del propio Elu, la obra surge de un proceso creativo íntimo que ha contado con el apoyo de numerosos colaboradores. El artista ha querido agradecer públicamente a los profesionales que participaron en el videoclip y a las personas que acompañaron el desarrollo del proyecto desde sus primeras ideas. “Gracias por sostener las ideas cuando todavía eran una intuición, por apoyar incluso las locuras y por regalar vuestro tiempo, vuestra mirada y vuestra confianza”, explica.

El vídeo cuenta con la participación de artistas como Teresa Ases, Juanki Fernández, Elena González, Papapepe, Tony Iniesta y Paula Mori.

La canción habla también de quienes se marchan y regresan a la tierra, de quienes parecen foráneos pero nunca se han ido del todo, y de las raíces que siguen llamando con el paso del tiempo. A través de la esencia de su abuelo y del recuerdo de un lugar muy especial para el artista —la Puerta de la Sierra—, el tema se convierte en una reflexión sobre identidad, memoria y pertenencia.

El proyecto cuenta con letra y composición de Joselu López y producción musical de Alba Morena, con mezcla y máster a cargo de Pau Aymí. La dirección del proyecto y del videoclip corre a cargo de Teresa Ases junto a Carlos I. Cifaura, mientras que la dirección de fotografía y producción audiovisual han sido realizadas por Juan Carlos Toledo. La pieza forma parte del programa cultural Alumbra Rural.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.