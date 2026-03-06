CASTING CALL: LA FAMILIA ADDAMS busca nuevos integrantes. Se abre el casting para Gómez y Miércoles

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Tras el reciente anuncio de la nueva producción musical de LA FAMILIA ADDAMS, las productoras LETSGO y beon. Entertainment han puesto en marcha la maquinaria para encontrar al elenco que dará vida a los inolvidables personajes de Charles Addams. Esta nueva apuesta, que supone una colaboración renovada entre ambas compañías tras producciones como HOUDINI tiene previsto su estreno oficial en el Teatro Calderón de Madrid para la próxima temporada de otoño.

Los artistas interesados en participar en este proceso de selección deben realizar su inscripción a través del portal oficial de casting habilitado por beon. Entertainment. Para que la solicitud sea valorada, es imprescindible adjuntar el currículum artístico actualizado, fotografías recientes de primer plano y cuerpo entero, y material audiovisual que demuestre sus capacidades vocales y actorales. Una vez revisadas todas las candidaturas, el equipo de producción se pondrá en contacto con los seleccionados para las fases presenciales que se desarrollarán en Madrid.

La dirección y adaptación de este montaje corre a cargo de Federico Bellone, un nombre de referencia en el teatro musical europeo responsable de grandes producciones como EL FANTASMA DE LA ÓPERA o CABARET. Con esta nueva versión, LETSGO y beon. Entertainment prometen una puesta en escena espectacular que acercará de nuevo el universo de los Addams al público español, combinando humor negro y romanticismo en una de las comedias musicales más queridas de Broadway.

A continuación, detallamos los perfiles buscados para los personajes de la obra:

GOMEZ ADDAMS:

Edad escénica: 35-55 años

Tesitura vocal: Rango vocal: Bb2 – G4

Un hombre elegante de ascendencia española que adora profundamente a su esposa y a sus hijos, sintiéndose inmensamente orgulloso de su linaje Addams. En la trama, se encuentra atrapado entre su hija y su esposa, viéndose obligado a ocultar el gran secreto de Wednesday a Morticia. El actor debe poseer un gran sentido del ritmo cómico y ser un buen bailarín.

WEDNESDAY ADDAMS:

Edad escénica: 18-22 años

Tesitura vocal: Rango vocal: A3 – E5

La hermana mayor gótica de la familia, que combina el corazón de su padre con la sensibilidad de su madre. Su conflicto principal surge al enamorarse de un chico "normal" al que lleva a casa para conocer a su familia, intentando equilibrar la relación con su "extraña" estirpe y su nuevo amor. El personaje muestra compasión, un punto de terquedad y una fuerte determinación, requiriendo además un belting potente.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.