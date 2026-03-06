ENTREVISTA: Hablamos con Gara Roda tras el reestreno de ÀNIMA en el Tívoli y su labor en SIX

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Ayer fue una jornada de emociones a flor de piel para el equipo de ÀNIMA, que regresaba por todo lo alto al Teatro Tívoli de Barcelona. En medio de esa vorágine de nervios y "previas", hablamos con Gara Roda (Barcelona, 1993), quien se encarga de la codirección del montaje junto a Oriol Burés y Víctor G. Casademunt.

Con una trayectoria que se ha repartido entre Barcelona y Nueva York, Gara ha ido construyendo un perfil polifacético en la industria. Formada en la escuela AULES, pasó por los escenarios como intérprete en producciones como SISTER ACT o GOLFUS DE ROMA, una etapa que ella misma define como un aprendizaje fundamental para dar el salto a la creación. Ç

Actualmente, su carrera se encuentra en un punto de expansión: además de su labor en ÀNIMA, será la directora residente de SIX —donde también firma la co-adaptación— y prepara la dirección de la obra de texto adaptada EL FIRMAMENT. A las puertas del 8 de marzo, analizamos con ella los retos de su generación y la realidad de las mujeres en los puestos de mando del teatro.

BroadwayWorld Spain: Estamos a las puertas del Día de la Mujer. Como directora, intérprete y dramaturga, ¿sientes que existe una mirada femenina específica a la hora de construir una narrativa en escena?

Gara Roda: Yo creo que la mirada femenina, igual que la masculina o la de alguien que ha vivido en el extranjero, aporta mucho al producto final. Al final eres lo que has vivido. Yo, como mujer, he vivido cosas que ningún hombre ha podido vivir y, por lo tanto, traigo una mirada diferente. Cuando trabajas con un equipo femenino hay más puntos de unión; es más probable que ciertos temas salgan a la luz porque se enfatizan esas vivencias en las que coincides con tu equipo creativo. Por eso se cuentan historias de manera diferente cuando el equipo es femenino, inevitablemente.

BWW: Has pasado de estar bajo las órdenes de directores como actriz a tomar tú las decisiones. ¿Ha sido el camino más difícil por el hecho de ser mujer o por ser joven?

G.R: He vivido un poco las dos cosas. Estoy muy agradecida a las mujeres que abrieron camino antes, porque esto era mucho más complicado hace 20 años. Ahora hay más voluntad de que haya mujeres en estas posiciones. Por otro lado, no lo he sentido tanto por ser mujer, pero sí por ser joven. Existe ese pensamiento crítico de “esta qué viene a hacer aquí si no ha hecho nada”. Al final tenemos que empezar por algo y hace falta ese primer voto de confianza. Las productoras grandes arriesgan mucho dinero y necesitan estar seguras, pero hasta que no das la batuta a alguien, no te lo puede demostrar. No hay castings para directoras.

BWW: ¿Cómo influye tu experiencia previa como actriz a la hora de dar directrices desde la mesa de dirección?

G.R: Me ayuda mucho a comunicarme y dar notas que los actores puedan entender. A veces, si alguien no ha pasado por ser actor, da notas difíciles de traducir, como “hazme esto más azul” o “más grande”, y hay muchas maneras de hacer algo más grande. También me da sensibilidad hacia la parte humana: detecto más rápido si alguien está inseguro o protegiéndose. A veces parece que un actor está siendo borde, pero en realidad viene de una inseguridad, y haber pasado por ahí me facilita entenderlo y ponerle remedio.

BWW: A pocas horas de que ÀNIMA se estrenara en el Tívoli. ¿Cómo se vive un día así y cómo has llevado esta última semana de ensayos en tu papel de codirectora?

G.R: ¡Ha sido una locura! Los días de estreno son una oportunidad maravillosa para mejorar, pero hay mucha presión; lo que quieras cambiar tienes que estrenarlo esa noche. Es muy adictivo pero a la vez histérico. Yo seguiría puliendo y adaptando hasta la eternidad, pero un espectáculo nunca se acaba, se estrena y hay que dejarlo ir. Me gusta volver a ver los montajes tres meses después del estreno para ver cómo se ha colocado todo; suelen ser espectáculos diferentes.

BWW: La protagonista de ÀNIMA lucha por ser reconocida como creativa en un mundo de hombres en los años 30. ¿Cuánto de esa lucha resuena en tu propia historia?

G.R: Decimos que ÀNIMA es un homenaje a nuestras abuelas, a las mujeres que tenían el talento y la fuerza, pero para las que ni siquiera era una opción ocupar estas posiciones. En dos generaciones estamos en un sitio privilegiado, pero queda trabajo. Está mejorando mucho, pero aún existe el concepto de que las mujeres somos “más blandas” para dirigir. Yo misma he vivido en un síndrome de la impostora constante hasta que me dieron la oportunidad. Eso lo veo mucho más en mujeres que en hombres; tenemos que empezar a creernos que podemos hacerlo.

BWW: ÀNIMA es creación propia frente a proyectos como SIX, del que también formarás parte, que ya vienen con un éxito internacional. ¿Qué libertad encuentras en cada uno?

G.R: Lo bonito de ÀNIMA es el reto de la página en blanco. Lo puedes hacer todo, te puedes equivocar de muchas formas y puedes tener éxito de muchas otras. Ahora que hemos pasado al Tívoli con nuevos actores, no buscamos sustitutos de los anteriores, sino personas que aporten algo nuevo al personaje. Eso es apasionante a nivel creativo. Una reproducción como SIX también es interesante porque aprendes de algo que funciona; voy a ser una esponja para que lo siguiente que haga sea aún mejor.

BWW: En septiembre llega SIX, un musical que es, en sí mismo, un manifiesto de empoderamiento femenino. ¿Cómo te enfrentas a la dirección de una obra que redefine la historia de las seis esposas de Enrique VIII desde una óptica tan pop y actual? ¿Cuál es el reto de adaptar este éxito de Broadway y el West End por primera vez al castellano?

G.R: En este proyecto mi labor es la de directora residente, y me lo planteo siendo una esponja absoluta de Alexandra Spencer-Jones, la directora. Quiero entender el porqué de todas sus decisiones para después poder mantener el show con total fidelidad. Ya solo en las audiciones, escuchar cómo razonaban cada detalle ligado a las historias originales de las reinas fue interesantísimo. Es un material que funciona "como un tiro" y quiero absorber todo ese éxito para que lo siguiente sea aún mejor.

BWW: En SIX además de directora residente, también has formado parte del equipo de traducción y adaptación. ¿Qué te aporta esta doble faceta?

G.R: Ha sido divertidísimo. Hemos hecho la adaptación a seis manos con Marc Gómez y Daniel Anglés. SIX se apoya mucho en la cultura pop y los autores (Toby Marlow y Lucy Moss) nos han dado flexibilidad para usar referencias de aquí; a lo mejor referenciamos a Rosalía o a Shakira en lugar de algo exclusivamente británico. Traducir te permite acercarte al material de forma profundísima antes de empezar los ensayos; ya sabes los motivos de cada decisión.

BWW: Diriges SIX y ÀNIMA, musicales de gran formato, y a la vez preparas piezas de texto para el TNC. ¿Cómo cambia tu "chip" creativo? ¿Qué te exige el código del musical que no te exija el teatro de texto, donde el silencio y la palabra tienen otro peso?

G.R: Es otra bestia y otro lenguaje. Con el texto estoy empezando ahora a gran escala y es un reto muy distinto. En un musical la responsabilidad suele ser "a tres": hay una persona para la coreografía, otra para la música y tú te encargas del global y la interpretación. Pero en el teatro de texto, esa red desaparece. La responsabilidad es tuya y la carga mental es mucho más intensa.

De hecho, ¡tengo pesadillas de estar delante de mis quince actrices en EL FIRMAMENT y no saber qué hacer hoy! (Risas). Aunque tengo la suerte de contar con mi adjunta de dirección, Laia Alberch, al final eres la única detrás de la mesa. Por un lado, esto te permite ser más ejecutiva porque las decisiones las tomas tú, pero por otro da cierta inseguridad. En un musical, cuando tres creativos coinciden en una decisión, sientes que vas por el buen camino. Si eres solo tú, a veces piensas: "a lo mejor esto es una mierda y nadie me está avisando". Con el texto das un salto al vacío, pero lo afronto con muchísimas ganas.

BWW: Para terminar, después de trabajar en proyectos tan enfocados en lo femenino, ¿qué beneficios notas en estos entornos de trabajo?

G.R: Se crea un ambiente de sororidad y comprensión que no había vivido igual en otras producciones. Y no es que no me guste trabajar con hombres, me gusta mucho, pero trabajar con mujeres es muy fácil: no tienes que “traducirte”. Hay una sintonía natural que hace el proceso muy fluido.

Gara Roda es el ejemplo de una generación que ha dejado de pedir permiso para liderar. Entre Barcelona y Nueva York, su carrera nos recuerda que el teatro no solo necesita nuevas voces, sino miradas capaces de dirigir sus propias historias. Un liderazgo que, como ella dice, ya no necesita traducción.

