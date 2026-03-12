Ángel Hikari Salgado: un joven artista que ya pisa fuerte en teatro, cine y música

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Con una naturalidad sorprendente sobre el escenario y una trayectoria que ya comienza a llamar la atención dentro de la industria teatral neoyorquina, Ángel Hikari Salgado Ambert (11 años) representa a una nueva generación de jóvenes artistas latinos que están creciendo dentro de las artes escénicas desde edades muy tempranas.

Actor, bailarín y cantante, el joven intérprete forma parte actualmente del elenco del musical ON YOUR FEET!, el espectáculo basado en la vida de Gloria y Emilio Estefan que se presenta en el Drury Lane Theatre de Chicago. Para Ángel Hikari, sin embargo, lo más importante de subirse a un escenario no es solo la actuación en sí, sino la conexión que se genera con quienes le rodean. “Lo que más me gusta de estar frente a una cámara o de actuar en un escenario es la gente”, explica el propio Ángel Hikari. “Las personas que están a mi alrededor y las que están mirando son una parte súper importante de todo esto. Ellos le ponen mucha energía y mucha alegría, y eso hace que todas estas oportunidades sean muy divertidas para mí”.

ON YOUR FEET! en el Drury Lane de Chicago

A pesar de su corta edad, su experiencia ya incluye participaciones en producciones del Metropolitan Opera House de Nueva York, trabajos frente a la cámara y su pertenencia al popular grupo musical Kidz Bop, todo ello mientras continúa su formación artística en instituciones vinculadas al Alvin Ailey American Dance Theater. Su participación en ON YOUR FEET! supone además su primer musical profesional, una experiencia que le ha permitido descubrir el ritmo de trabajo de las grandes producciones. “He aprendido muchísimo”, cuenta Ángel Hikari. “Desde el proceso de ensayos hasta hacer la escuela de forma remota y presentar ocho shows a la semana. La verdad es que ha sido una experiencia súper divertida”.

Ese día a día combina ensayos, actuaciones, audiciones y rodajes con la escuela, una dinámica que requiere organización y apoyo familiar. “Hay que estar muy organizado y necesitas un ‘team’”, reconoce el joven artista. “En mi caso, mi mamá me ayuda mucho con mis tareas y con mis horarios para poder tener tiempo para la escuela, los ensayos, las audiciones y también para ser niño y jugar con amigos”. Aun así, insiste en que su esencia no cambia dependiendo del lugar en el que esté. “A veces soy el profesional, a veces el gracioso, a veces el medio loquito… pero al final del día sigo siendo un niño”.

Detrás de ese equilibrio se encuentra un entorno familiar profundamente ligado al mundo de las artes. Ángel Hikari es hijo del director y coreógrafo Luis Salgado y de la productora y gestora cultural Denisse Ambert, ambos figuras activas en la comunidad teatral latina de Nueva York y fundadores de iniciativas como R.Evolución Latina, organización sin ánimo de lucro dedicada a impulsar la representación latina en las artes escénicas. Para Denisse Ambert, la prioridad siempre ha sido que el crecimiento artístico de su hijo no sustituya su desarrollo personal. “Para nosotros lo más importante siempre ha sido su desarrollo como niño, antes que nada”, explica. “Nunca hemos querido forzar nada. Incluso cuando hablamos con agentes o managers, lo esencial es que el trabajo profesional le deje espacio para seguir siendo niño”.

La organización se ha convertido en una herramienta fundamental para conseguir ese equilibrio. “Siempre reviso los calendarios para organizar sus clases de canto y baile, los ensayos y las grabaciones”, cuenta Ambert. “Pero también me aseguro de que tenga tiempo para compartir con amigos. A Ángel Hikari le encanta el béisbol y juega en una liga durante la primavera para correr, divertirse y hacer cosas de niños”. Al mismo tiempo, la comunidad artística que rodea a la familia también forma parte de su educación. “R.Evolución Latina es una familia extendida para nosotros”, afirma. “Hikari prácticamente nació dentro de esa comunidad. Allí ve a jóvenes artistas que viven y respiran arte, y eso lo inspira muchísimo”.

Ángel Hikari en la Metropolitan Ópera de Nueva York

Para Luis Salgado, trabajar con su propio hijo en ON YOUR FEET! ha sido una experiencia profundamente especial. Aunque lleva años formando a jóvenes artistas a través de proyectos educativos y comunitarios, dirigir a su hijo le ha permitido observar el proceso desde una perspectiva distinta. “Estoy enamorado de Ángel Hikari Salgado Ambert, no solo como papá sino como persona y como artista”, confiesa. “Me recuerda a mí mismo jugando en la sala de mi casa queriendo aprender arte. Para él no es un trabajo, es un juego, y esa energía también me renueva a mí el espíritu”. Sobre el escenario, explica, esa autenticidad es algo que el público percibe inmediatamente. “Cuando Hikari sale al escenario y empieza a bailar, el público empieza a aplaudir. Hay una alegría verdadera en él que no se puede ocultar”.

La carrera de Ángel Hikari también se ha extendido al audiovisual y a la música. El joven intérprete ha participado en la adaptación cinematográfica del musical KISS OF THE SPIDER WOMAN, una experiencia que tuvo un significado especial para su padre, el director y coreógrafo Luis Salgado. “Fue un momento muy fuerte para mí”, recuerda. “Hikari estaba compartiendo escena con Jennifer Lopez y con Diego Luna, con quien yo trabajé hace muchos años en mi primera película DIRTY DANCING 2 Havana nights. Ver a mi hijo allí, con esa naturalidad y profesionalidad, fue algo muy emocionante”. Además, Hikari forma parte del popular grupo Kids Bop, con el que continúa explorando su faceta musical y acercándose a un público joven mientras sigue ampliando su experiencia artística en diferentes formatos.

Más allá del talento o del entusiasmo natural de un niño que disfruta actuando, los padres insisten en transmitirle una visión clara del oficio artístico. “Queremos que entienda que el arte no es solo ese momento después del show cuando todo el mundo quiere pedirte un autógrafo”, señala Luis Salgado. “El arte es el trabajo diario: coger un libreto, una canción o una coreografía y trabajarla constantemente para que sea lo más limpia y verdadera posible”. Ese proceso, añade, también implica comunidad y colaboración. “El arte con propósito es compartir, ayudarse a crecer, ser parte de un grupo donde todos se apoyan”.

Ángel Hikari en una escena de KISS OF THE SPIDER WOMAN



Para el propio Ángel Hikari, su identidad latina también forma parte de su camino artístico. En On Your Feet! hay una frase que lo inspira especialmente. “Hay una línea que dice que el hijo de dos inmigrantes cubanos llegó a darle la mano al presidente en la Casa Blanca”, explica. “Y yo puedo decir que el hijo de dos padres puertorriqueños está actuando en el Metropolitan Opera y haciendo cosas increíbles a una edad tan joven. Para mí eso es un orgullo”.

Luis Salgado ve en ese recorrido un reflejo del camino que él mismo inició cuando llegó a Nueva York en busca de oportunidades. Recuerda que, cuando Hikari nació, lo llevaron a Puerto Rico con apenas dos semanas de vida para que tocara la arena de la playa. “Queríamos que estuviera conectado con su raíz boricua”, cuenta. Hoy, verlo actuar en espacios emblemáticos de la ciudad tiene un significado profundo. “Ver a mi hijo actuar en lugares como el Metropolitan Opera es también una forma de reclamar espacio con nuestro arte, con nuestra belleza y con nuestra energía”.

Con su entusiasmo, su disciplina y el entorno creativo en el que crece, Ángel Hikari Salgado parece representar algo más que una promesa individual: la imagen de una nueva generación de artistas latinos que está encontrando su lugar en los escenarios de Nueva York. Y si el propio Hikari tiene claro algo sobre su futuro, es precisamente lo que siente cada vez que sube al escenario: “De verdad, me encanta hacer esto”.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.