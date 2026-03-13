AMOR Y MUCHO MATCH! triunfa en el Teatro Arlequín con el sello de profesionales del musical

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La comedia interactiva EL AMOR Y MUCHO MATCH! ha consolidado su presencia en la cartelera madrileña tras el éxito cosechado en sus primeras funciones en el Teatro Arlequín. Debido a la excelente acogida del público durante los meses de enero y febrero de 2026, la producción ha confirmado una extensión de su programación con nuevas fechas que llegarán hasta finales de abril. La obra sigue los pasos de Carol, interpretada por la actriz Claudia Molina, quien decide buscar el amor a través de una aplicación de citas tras una serie de crisis personales y desencuentros sentimentales.

El espectáculo se define por un formato híbrido que integra monólogo, teatro y números musicales, proporcionando una experiencia dinámica y conectada con el contexto actual. La característica más distintiva de la propuesta es su naturaleza interactiva, en la cual el público abandona su rol pasivo para convertirse en confidente de la protagonista. Mediante la toma de decisiones en tiempo real, los asistentes influyen directamente en el desarrollo de la historia, lo que permite que cada representación sea única.

La calidad del montaje se apoya significativamente en la amplia trayectoria en teatro musical de sus responsables, lo que otorga a la obra un rigor artístico profesional. Manuel Bartoll, que comparte escenario con Molina, aporta una formación multidisciplinar forjada en grandes producciones nacionales como JESUCRISTO SUPERSTAR, SHREK, PETER PAN o BOB ESPONJA, EL MUSICAL. Esta herencia del género musical se extiende al equipo creativo liderado por Paula Guida y Jorge Ahijado, de los que destacan títulos como ESOS LOCOS FANTASMAS o CENICIENTA; así como a la producción de Fernando Gonzalo, responsable de éxitos de gran formato como WE LOVE QUEEN o LA FUERZA DEL DESTINO.

Las próximas funciones de esta obra tendrán lugar en sesiones de miércoles los días 18 de febrero, 4 y 18 de marzo, y 8 y 29 de abril. Con esta prórroga, la pieza se reafirma como una de las propuestas más originales de la temporada, uniendo el humor directo con la experiencia de profesionales en el ámbito de los musicales.

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