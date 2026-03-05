Fernando Báez se une al elenco del musical LOS PILARES DE LA TIERRA

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El actor y cantante sevillano Fernando Báez se incorpora al elenco de LOS PILARES DE LA TIERRA. En esta superproducción, que permanecerá en escena hasta el 12 de abril, el joven intérprete asume el reto de dar vida al histórico Rey Esteban, sumando su talento a uno de los montajes más ambiciosos de la cartelera actual, basado en la célebre novela de Ken Follett.

Nacido en Marchena (Sevilla), Báez cuenta con una formación académica y artística multidisciplinar. En el ámbito de las artes escénicas, se ha instruido en danza clásica, urbana, flamenco y jazz. Paralelamente, ha completado su formación en canto e interpretación con profesionales del sector como José Masegosa, Isa Ramírez, César Belda, Silvia Luchetti, Paco Arrojo y Marisha Wallace.

Antes de su llegada a este proyecto, el intérprete ha acumulado experiencia en el teatro musical dando vida a personajes como el Dr. Pomatter en WAITRESS (DarteArte), Connor Murphy en QUERIDO EVAN HANSEN (RED TM), Bert Healy en ANNIE (TomaTeatro) y Angel Dumott en RENT (ATMS).

Al asumir el rol del Rey Esteban, Báez se integra en un equipo compuesto por 27 actores y 75 profesionales técnicos. La producción se ha consolidado como una de las más ambiciosas de la cartelera española tras una inversión de 4,5 millones de euros. El montaje destaca por un despliegue visual que busca conmover al espectador, encabezado por un impresionante rosetón artesanal de seis metros de diámetro compuesto por más de 2.200 piezas de cristal. Esta cuidada puesta en escena transforma el patio de butacas en la Inglaterra medieval a través de música y proyecciones envolventes.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.