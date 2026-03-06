El musical ÀNIMA se estrena oficialmente en el Teatre Tívoli tras su éxito en el TNC

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La noche del 5 de marzo, Barcelona se vistió de gala para el estreno oficial del musical ÀNIMA en el Teatre Tívoli. La producción de creación original de gran formato hecha en Catalunya inicia así una nueva etapa tras su paso por el Teatre Nacional de Catalunya durante la temporada 2024/2025. El espectáculo ya se puede ver en el Tívoli, donde estará en cartel 13 semanas. Además, se contará con funciones especiales, como sesiones matinales de domingo y funciones escolares, con el objetivo de ampliar su público.

El proyecto se estrenó originalmente como producción propia del TNC inaugurando la temporada 2024/2025. Durante su primera etapa se ofrecieron 24 funciones con una ocupación media del 93% y un total de 17.300 espectadores. Tras ese recorrido, ÀNIMA continúa su trayectoria con su llegada al Teatre Tívoli, uno de los espacios escénicos más emblemáticos de Barcelona, dando el salto al circuito privado.



La noche del estreno reunió a miembros del equipo artístico y creativo del musical, así como a representantes del sector cultural y teatral. Entre los asistentes estuvieron Sílvia Abril, Andreu Buenafuente, Ivan Labanda, Berto Romero, Alfred Garcia y Carlos Cuevas.



El reparto está encabezado por Paula Malia, Diana Roig, Aina Sánchez, Oriol Burés y Víctor G. Casademunt. A ellos se suman intérpretes que ya formaban parte del elenco original, como Bernat Cot, Bernat Mestre, Joana Roselló, Pol Roselló, Clara Solé y Annabel Totusaus. En esta nueva etapa también se incorporan Clàudia Bravo, Anna Ferran, Lluís Marquès, Albert Mora, Mireia Portas, Marc Pujol y Jan Sánchez.



La dramatúrgia es de Blanca Bardagil, Oriol Burés y Víctor G. Casademunt. Las letras son de Marc Gómez y Blanca Bardagil, y la música original es de Adrià Barbosa y Abel Garriga. La dirección está a cargo de Gara Roda, Oriol Burés y Víctor G. Casademunt; y la dirección musical es de Gerard Alonso. La coreografía está en manos de Clara Casals y Chema Zamora.

El equipo femenino de ÀNIMA

La nueva etapa de ÀNIMA en el Teatre Tívoli está impulsada por una coproducción liderada por la compañía Vero Vero junto a Marianna (Balañá en Viu), Bitò y El Terrat (The Mediapro Studio), con el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals.

ÀNIMA es un musical original de gran formato creado en Catalunya. La obra, ambientada en los grandes estudios de animación estadounidenses a finales de los años 30, sigue a Greta, una joven que sueña con convertirse en animadora y trabajar en Los Ángeles. Decidida a hacer realidad su sueño, emprende un viaje que la llevará a enfrentarse a una industria dominada por hombres y a un sistema que limita el acceso de las mujeres a los espacios de creación. A través de este recorrido, el musical aborda temas como la identidad, los sueños y la lucha por encontrar un lugar propio en un entorno que históricamente ha invisibilizado el talento femenino.

