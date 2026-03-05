La adaptación teatral de EL OTRO LADO DE LA CAMA regresa a los escenarios el 9 de abril en Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El gran fenómeno del cine español de principios de los 2000 da el salto a los escenarios. EL OTRO LADO DE LA CAMA, la comedia basada en el libreto original de David Serrano que se convirtió en la película más taquillera de 2002 con tres millones de espectadores y seis nominaciones a los Premios Goya, regresa para conquistar el teatro. Esta historia abrió el camino a nuevas narrativas más honestas sobre la infidelidad, los celos y la amistad entre hombres y mujeres. Hoy, reafirma su vigencia exponiendo la fragilidad de las relaciones amorosas mediante una mezcla irresistible de humor, música y verdad, abordando el sexo y el desamor sin filtros ni moralinas.

La adaptación teatral, a cargo de Borja Rabanal, rinde un cuidado y merecido homenaje al texto original. Tal y como relata el propio Serrano, la idea de incorporar música surgió de forma casi accidental cuando uno de sus personajes "se puso a cantar sin previo aviso" en pleno proceso de escritura. Ahora, esa chispa cobra una nueva dimensión en vivo bajo la dirección y los arreglos musicales de Ernest Fuester. La obra nos sumerge en los universos entrelazados de tres parejas, mostrando sus deseos y miserias con una mirada irónica que promete hacer reír al público mientras los personajes cantan y bailan, cada uno a su manera.

Para dar vida a este enredo sentimental, el montaje cuenta con un talentoso elenco protagonizado por Ariana Burguera, Ana Villar, Nuria Herrero, María Petri, Mónica Macfer, Adrià Olay, Agustín Otón y Ricky Mata. Detrás del telón, la producción de Mer Román (Artículos de Conya) se apoya en el diseño de vestuario de Anna Comma, la escenografía de David Pizarro y Rober de Arte, y la iluminación y sonido de Néstor González. Además de su temporada en la capital, cabe destacar de manera especial que este esperado espectáculo también tendrá su estreno en el Festival de Teatro Musical de Don Benito y Villanueva.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que la exitosa película da el salto a los escenarios. En septiembre de 2004, la productora LAZONAFILMS estrenó una primera adaptación de la obra en el Teatro Amaya de Madrid. Aquel montaje pionero contó con la dirección escénica de Josep María Mestres, la adaptación musical de Coque Malla y la coreografía de Marta Carrasco. Su elenco original estuvo encabezado por rostros conocidos de la escena como Lucía Jiménez, Raúl Peña, Coté Soler, Diana Lázaro, Antonio Garrido, Elvira Cuadrupiani, Cristina Alcázar y Concha Delgado, demostrando ya entonces el potencial de esta comedia de enredo en el formato de teatral.

En Madrid, el público podrá disfrutar de esta comedia musical en la Sala 2 del Teatro Alcalá. El espectáculo calentará motores con funciones previas desde el 26 de marzo, culminando en su gran estreno oficial el próximo 9 de abril.

