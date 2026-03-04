ELLA ERA ANITA: El Teatre Condal acoge un musical 100% femenino sobre el legado de Chita Rivera

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El próximo 23 de marzo de 2026, el escenario del Teatre Condal acogerá el estreno de ELLA ERA ANITA, una cautivadora propuesta de teatro musical inspirada en la figura de la legendaria estrella de Broadway, Chita Rivera. Más que un simple recorrido biográfico, esta obra se erige como una celebración de la lucha y la perseverancia de las mujeres en las artes escénicas, invitando al espectador a reflexionar sobre temas profundamente arraigados en la industria como la identidad, la disciplina, la maternidad, la invisibilización y el precio personal de triunfar en el teatro musical.

El espectáculo utiliza la trayectoria vital y artística de Rivera como hilo conductor para explorar todo aquello que suele quedar oculto tras el telón. La narrativa atraviesa etapas clave de su vida: desde su infancia en una familia puertorriqueña y el grave accidente que amenazó su carrera, hasta su explosivo éxito en Broadway con títulos icónicos como WEST SIDE STORY, CHICAGO o KISS OF THE SPIDER WOMAN. En un creativo recurso narrativo, los grandes personajes a los que dio vida —como Anita, Velma y Aurora— se materializan en escena como voces interiores que dialogan y confrontan a la protagonista.

En el corazón de este montaje se encuentra la conexión personal de su creadora y protagonista, Ester Bartomeu, quien desde niña quedó marcada por el magnetismo del personaje de Anita. La obra entrelaza magistralmente la historia de la diva estadounidense con las vivencias de la propia actriz catalana. Este juego metateatral desdibuja los límites entre la realidad y la ficción, transformando lo que podría ser una simple biografía en un relato universal que acaba siendo el reflejo de la historia de muchas otras mujeres en el mundo del arte.

Para reforzar este mensaje de empoderamiento, ELLA ERA ANITA destaca por contar con un equipo artístico, técnico y escénico integrado exclusivamente por mujeres. Dirigida por Gara Roda y con texto de la premiada Alícia Serrat, la obra reúne a profesionales de primer nivel en la escena musical, como Andrea Puig Doria (dirección musical) y Tatiana Monells (coreografía). Sobre las tablas, Bartomeu comparte espacio con un sólido elenco actoral y una banda de música en directo formada íntegramente por instrumentistas femeninas (contrabajo, piano, batería y saxofón), cerrando así el círculo de un homenaje tan reivindicativo como necesario.

