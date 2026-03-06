Hugo Ruiz se alza con el Premio Kairós de Teatro Musical por su papel en GODSPELL

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La Región de Murcia celebró anoche la gala de la IV Edición de los Premios Kairós de la Danza, una cita anual que reconoce la excelencia y el talento de los profesionales del movimiento y las artes escénicas en la comunidad. La ceremonia combinó la entrega de galardones con las actuaciones de artistas de la talla de Carla Prado y su elenco, Cristina Cazorla, Macarena Ramírez y Matías Campos, además de la participación de instituciones como Mery Dance Academy y Murcia Dance Center.

En esta edición, el actor y bailarín cartagenero Hugo Ruiz se alzó con el galardón en la categoría de Teatro Musical. Este reconocimiento distingue su destacada participación en el musical GODSPELL, una producción donde Ruiz ha demostrado su versatilidad y calidad artística sobre el escenario. Tras cursar la licenciatura en Arte Dramático Musical en la ESAD de Murcia, Ruiz se trasladó a Madrid para desarrollar una prolífica carrera en la capital, donde ha participado en grandes producciones como GYPSY, BILLY ELLIOT, MATILDA o CHARLIE Y LA FÁBRICA DE CHOCOLATE.

Tras el anuncio de las nominaciones el pasado mes de febrero, el jurado ha ratificado con este premio la trayectoria de Ruiz, quien suma así un nuevo éxito a su carrera y pone de relieve el peso del talento de Cartagena en el panorama escénico nacional.

La gala de los Premios Kairós no solo ha servido para galardonar trayectorias individuales, sino para consolidar estos premios como el principal referente para el sector de la danza y el teatro musical en la Región de Murcia, celebrando el crecimiento de la cultura local.

