LIBERDADE, LIBERDADE – O MUSICAL Reimagines a Classic Brazilian Work of Resistance

🎭 NEW! Brazil Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Brazil & beyond. ✨ Sign Up

São Paulo, Brazil — A new musical inspired by one of Brazil’s most influential political plays will premiere in São Paulo this March. Liberdade, Liberdade – O Musical opens on March 13 at Cia. da Revista, revisiting the legacy of the landmark 1965 play Liberdade, Liberdade, written by Millôr Fernandes (1923-2012) and Flávio Rangel (1934-1988).

First staged during the early years of Brazil’s military dictatorship, the original production became a powerful symbol of artistic resistance. Featuring a celebrated cast that included Paulo Autran (1922-2007), Nara Leão (1942-1989), Claudio Mamberti (1940-2001), and Tereza Rachel (1934-2016), the play combined texts, poems, historical documents, and songs to explore the idea of freedom across different historical periods and political contexts. Despite its popularity with audiences, the production faced strong censorship and was banned only months after its premiere.

More than half a century later, the new musical revisits that legacy through a contemporary perspective. Created by Baldaquim Produções, the show draws inspiration from the critical spirit of the original work while presenting a new dramaturgy, music, and staging that connect the historical debate on freedom with the realities of present-day Brazil.

Set during a fictional rock festival, the production features 16 performers in multiple roles alongside a live band, blending theater, choreography, and music. Directed by Thiago Dombidau, with dramaturgy by Gerson Steves, musical direction by Daniel Carvalho, and choreography by Rafa L., the musical invites audiences to reflect on freedom, democracy, and cultural resistance through an energetic and visually striking theatrical experience.

Sixteen performers take on multiple roles in the dynamic staging of

Liberdade, Liberdade – O Musical, bringing music, movement, and history together on stage.

photo by Divulgação.

Musical inspirado no clássico teatral Liberdade, Liberdade estreia na Cia. da Revista, em São Paulo, a partir de 13 de março

Montagem inédita propõe uma reflexão sobre as urgências da liberdade no Brasil contemporâneo

Um novo musical inspirado em uma das peças políticas mais influentes do teatro brasileiro chega aos palcos de São Paulo. Liberdade, Liberdade – O Musical estreia no dia 13 de março na Cia. da Revista, revisitando o legado da histórica peça Liberdade, Liberdade, escrita por Millôr Fernandes (1923-2012) e Flávio Rangel (1934-1988), em 1965.

Cover of the 1965 theater program.

Encenada pela primeira vez em meio aos primeiros anos da ditadura militar no Brasil, a montagem original tornou-se um poderoso símbolo de resistência artística. Dirigida por Rangel e com um elenco marcante que incluía Paulo Autran (1922-2007), Nara Leão (1942-1989), Claudio Mamberti (1940-2001) e Tereza Rachel (1934-2016), a peça utilizava uma colagem de textos, poemas, documentos históricos e canções para refletir sobre o conceito de liberdade em diferentes épocas e sistemas políticos. Ao reunir citações que iam de filósofos da Antiguidade a figuras políticas modernas como Aristóteles (384 a.C.-322ª.C) e Kennedy (1917-1963), além de poemas de autores brasileiros como Castro Alves (1847-1871), a obra investigava a luta universal pela liberdade, ao mesmo tempo em que fazia uma crítica indireta ao clima autoritário instaurado após o golpe militar de 1964. O espetáculo foi um grande sucesso de público, mas enfrentou forte censura e acabou proibido poucos meses após sua estreia, consolidando-se como um marco do teatro político brasileiro.

A scene from Liberdade, Liberdade – O Musical,

inspired by the iconic 1965 play by

Millôr Fernandes and Flávio Rangel.

photo by Foyer.Digital.

Agora, mais de meio século depois, Liberdade, Liberdade – O Musical revisita esse legado sob uma perspectiva contemporânea. Criado pela Baldaquim Produções, o novo espetáculo se inspira no espírito crítico da obra original, mas propõe uma criação autoral. Em vez de recriar o texto de 1965, a montagem utiliza nova dramaturgia, música e linguagem cênica para provocar um diálogo sobre liberdade, democracia, censura e expressão artística no Brasil de hoje. A narrativa se desenvolve no ambiente de um festival de rock, onde 16 intérpretes assumem múltiplos papéis ao longo da encenação, acompanhados por uma banda ao vivo — elemento central da proposta cênica. Misturando teatro, música e coreografia, a produção aposta em uma experiência vibrante que conecta memória histórica e cultura contemporânea. A equipe criativa reúne direção geral de Thiago Dombidau, dramaturgia e preparação de elenco de Gerson Steves, direção musical e arranjos de Daniel Carvalho e direção coreográfica de Rafa L.. No palco, o elenco conduz uma narrativa dinâmica que mistura referências históricas, novas versões de canções conhecidas da música brasileira e uma encenação visualmente marcante.

Com atmosfera de show de rock, música ao vivo e forte proximidade com o público, o espetáculo pretende transformar o teatro em um espaço de reflexão coletiva. Ao conectar passado e presente, a montagem convida o público a repensar o significado da liberdade no contexto social e político contemporâneo. Mais do que um musical, Liberdade, Liberdade – O Musical se apresenta como um evento teatral contemporâneo — que celebra a música, a emoção e o debate, reafirmando o palco como um espaço de diálogo e resistência cultural.

A vibrant moment from Liberdade, Liberdade – O Musical,

a contemporary reflection on freedom and artistic expression.

photo by Foyer.Digital.

Serviço:

LIBERDADE, LIBERDADE – O MUSICAL

Inspirado na obra de

Millôr Fernandes e Flávio Rangel

Local: Cia da Revista — Alameda Nothmann, 1135, Campos Elíseos, São Paulo – SP

Temporada: 13 de março a 27 de abril

Sessões: sextas e segundas, 20h | sábados e domingos, 15h e 20h

Ingressos: Sympla

Redes sociais: @liberdadeliberdade_omusical

Ficha Técnica

Dramaturgia: Gerson Steves Colaboração de texto: Thiago Dombidau e Andressa Secchin Direção geral: Thiago Dombidau Preparação de atores: Gerson Steves Direção musical e regência: Daniel Carvalho Direção coreográfica: Rafa L. Direção de produção: Rafael Ramirez Assistente de direção, coreografias e direção residente: Pablo Petronilho Produção executiva: Hilary Silva Figurinos: Fê Faria e Luisa Couto Cenografia: Hilary Silva, Thiago Dombidau e Rafael Ramirez Desenho de luz: Rodrigo Sawl Desenho de som: Anderson Moura e Felipe Arantes Marketing e redes sociais: Carol Pasian e Hugo Silva Design gráfico: Julia Morganti, Mau Alves e Rafael Ramirez

Elenco: André Habacuque, Andressa Secchin, Daniel Flor, Igor Reis, Igor Miranda, Guil Anacleto, Júlia Almeida, Maju Brunelli, Marilia Di Lourenço, Mau Alves, Nata da Sociedade, Pietro Dal Monte, Victoria Peev e Vitor DiCastro

Realização: Baldaquim Produções

Co-produção: Culturalia Produções