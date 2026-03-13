OLIVER TWIST finaliza su temporada en el Teatro La Latina este domingo

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Llegó el momento de decir adiós. Tras un recorrido de 4 meses por la cartelera madrileña, OLIVER TWIST, EL MUSICAL se prepara para su última función en el Teatro La Latina este domingo. La producción, que se estrenó el pasado mes de noviembre, se despide habiendo superado la significativa cifra de 100 funciones el pasado mes de febrero.

Basada en la inmortal obra de Charles Dickens, esta adaptación de AMR Produce (responsables también del éxito de LOS CHICOS DEL CORO) ha logrado reinventar la historia del huérfano más famoso de la literatura con una mirada contemporánea y vibrante. La puesta en escena, dirigida por Juan Luis Iborra, ha destacado por su equilibrio entre la crudeza del Londres victoriano y la esperanza inquebrantable de su protagonista.

Esta adaptación ha contado con un equipo creativo de trayectoria en el sector. Con libreto y letras de Pedro Víllora y música original de Gerardo Gardelín, la producción buscó distanciarse de versiones anteriores para ofrecer una partitura propia. La dirección de escena corrió a cargo de Juan Luis Iborra, quien trabajó junto a Luis Santamaría en la coreografía y Juanjo Llorens en el diseño de iluminación y David Pizarro en la escenografía para recrear la atmósfera del Londres decimonónico.

A lo largo de estos meses, el papel de Oliver Twist ha sido interpretado de forma alterna por los jóvenes actores Daniel Escrig y Eneko Haren. El reparto adulto ha contado con nombres como Rubén Yuste, Lourdes Zamalloa, Manu Rodríguez y Pablo Grife en el rol de Hurón, liderando una compañía de más de treinta intérpretes y músicos.

El musical encara ahora sus últimas representaciones y la despedida de este domingo supone el cierre de este proyecto en La Latina, tras haber cumplido el ciclo previsto para esta temporada en la capital.

