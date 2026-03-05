El musical ÀNIMA estrena hoy su versión más espectacular en el Teatre Tívoli

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Hoy, Barcelona se viste de gala para recibir el regreso del aclamado musical ÀNIMA. Tras cautivar a más de 17.000 espectadores y agotar localidades en el Teatre Nacional de Catalunya, esta superproducción 100% original en catalán levanta el telón esta noche en su nueva casa: el céntrico Teatre Tívoli. El público tiene por delante 13 semanas para disfrutar de este espectáculo que ahora vuelve con más fuerza.

Para quienes aún no se han sumergido en su universo, ÀNIMA nos transporta a la fascinante industria de la animación del Hollywood de los años 30. La obra plantea un homenaje a la libertad creativa y a la individualidad femenina, narrando la historia de Greta y su lucha por hacerse un lugar y reivindicar su talento en un entorno profesional dominado por hombres. Con una partitura a cargo de Adrià Barbosa y Abel Garriga, y letras de Blanca Bardagil y Marc Gómez, el libreto —obra de Blanca Bardagil, Oriol Burés y Víctor G. Casademunt— explora cómo los sueños moldean el alma humana.

Pero esta nueva etapa no es una simple reposición, ya que la obra llega con novedades para sorprender incluso a quienes ya la vieron. El equipo creativo ha cambiado la escenografía para adaptarla a la espectacularidad de este nuevo espacio y se han añadido nuevas escenas que prometen enriquecer aún más la experiencia y la narrativa visual del espectáculo.

En cuanto al elenco, la producción mantiene la esencia de su éxito apostando por la continuidad de gran parte del reparto original. Al frente siguen Paula Malia, Diana Roig, Aina Sánchez, Oriol Burés y Víctor G. Casademunt, bien acompañados por Bernat Cot, Bernat Mestre, Joana Roselló, Pol Roselló, Clara Solé y Annabel Totusaus. Además, dado que algunos intérpretes originales no continúan por otros compromisos profesionales, la familia de ÀNIMA crece con incorporaciones como Mireia Portas, Clàudia Bravo, Anna Ferran, Lluís Marquès, Albert Mora, Marc Pujol y Jan Sánchez se suman para completar un reparto de lujo.

Esta etapa, impulsada por la compañía Vero Vero en coproducción con El Terrat (The Mediapro Studio), Bitò y Marianna (Balañá en Viu), llega con una puesta en escena revisada para potenciar aún más su fuerza dramática y musical y el apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals.

