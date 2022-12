LA HISTORIA INTERMINABLE celebra 100 funciones con nuevas incorporaciones

El musical LA HISTORIA INTERMINABLE, estrenado mundialmente el pasado 5 de octubre en el Teatro Calderón de Madrid, ha celebrado sus 100 primeras funciones. Una celebración que viene acompañada de nuevas incorporaciones a la compañía como la del actor hellinero Joselu López, que interpreta el personaje de Ygramul, el múltiple, siendo además cover de Koreander y Fújur. Asimismo se han incorporado al elenco que da vida a todos los personajes de Fantasia: Belén Marcos y Natalia Zarco.

Joselu López es licenciado en interpretación musical en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia con Silvia Montesinos. Se ha formado como cantante con José Masegosa y Mamen Márquez. Entre las producciones musicales donde ha participado destacan el musical compuesto por Iván Macías "El tiempo entre costuras" en el que interpretó a Marcus Logan, dirigido por Federico Barrios; "Billy Elliot" de SOM produce; "El jovencito Frankenstein" dirigido por Esteve Ferrer en el cuál fue cover de Igor y "Las nueve y cuarenta y tres" por el que estuvo nominado a los premios BroadwayWorld Spain 2016 como mejor actor de reparto. También ha trabajado para el Teatro de la Zarzuela en la versión actualizada de Guillem Clua de "La Revoltosa", bajo la dirección de José Luis Arellano; en la adaptación de "¡24 horas mintiendo!" de Alfredo Sanzol, dirigido por Jesús Castejón; en la versión libre de Nando López de "Agua, azucarillos y aguardiente" cuya directora fue Amelia Ochandiano y en "La del manojo de rosas" dirigido por Emilio Sagi. Recientemente, ha protagonizado "The Troublemaker. Revoltosa" bajo la dirección de José Luis Arellano y David Peralto en el Teatro Gala de Washington D.C.

Belén Marcos es bailarina y cantante profesional. Recientemente ha trabajado como swing en los musicales El Guardaespaldas y Ghost (externa), y como Dance Captain y swing en El Jovencito Frankenstein. También ha formado parte de otros espectáculos musicales como Medias Puri, Nine, Rouge Fantastic Love o Music Has No Limits. En cine y TV ha participado en diversos spots, series como "Valeria" o "Loop"; y en películas musicales como "Voy a pasármelo bien", donde también hizo el coaching de danza de los protagonistas, "Explota, explota" , "Pathaan" o "Los Rodríguez y el más allá". También ha acompañado a artistas en directo como Luis Fonsi, Henri Méndez o Huecco.

Comienza estudiando el Grado Medio de Danza Clásica y Española, y termina su formación profesional en la escuela Danza 180, especializándose en Jazz y Contemporáneo. Complementa su formación fuera de España en escuelas como Broadway Dance Center en Nueva York, Pineapple Dance Studios en Londres o Studio Harmonic en Paris, entre otros. En canto se forma de la mano de Jose Masegosa y en interpretación con Thais Curiá.

Además es graduada en Administración y Dirección de Empresas Bilingüe en la Universidad Carlos III, y tiene un máster en Comunicación, Protocolo y Eventos de la Universitat Oberta de Catalunya.

Natalia Zarco es actriz, cantante y bailarina nacida en 1998. Se forma en teatro musical en la escuela Aules, y posteriormente en Col·legi de Teatre de Barcelona. En el ámbito del teatro musical podemos destacar su participación en el musical "La Familia Addams", en gira nacional. Más tarde, protagonizó "Dansa per Tutti" en el Teatre Poliorama de Barcelona, dirigido por Sol Picó y Edu Pericas.Ha dedicado parte de su tiempo, también, a la docencia, impartiendo las disciplinas de danza clásica, jazz y contemporáneo.