Grandes voces del teatro musical llegan al Palau de la Música dirigidas por César Belda

El próximo 11 de julio de 2025, la Sala Iturbi del Palau de la Música de València acogerá un concierto extraordinario titulado LOS CLÁSICOS DE BROADWAY. Bajo la batuta del maestro César Belda, la Orquestra de València acompañará a cuatro grandes voces del teatro musical: Paco Arrojo, Lorena Calero, Silvia Luchetti y David Pérez Bayona.

El programa incluirá una cuidada selección de los mejores temas del teatro musical, con piezas emblemáticas como Overture de The Producers, The Phantom of the Opera y All I Ask of You de The Phantom of the Opera, Stars, On My Own, Bring Him Home y Do You Hear the People Sing? de Les Misérables, Defying Gravity de Wicked y Gethsemane de Jesus Christ Superstar. También se podrá disfrutar de clásicos como Cabaret, Maria de West Side Story y The Impossible Dream de Man of La Mancha.

La combinación de la espectacular Orquestra de València y el talento de estos intérpretes promete una velada llena de emoción, donde el público podrá revivir los grandes éxitos del teatro musical en directo. La dirección musical de César Belda, con su amplia experiencia en el género, garantiza un espectáculo de primer nivel.

Este concierto extraordinario será una cita imprescindible para los amantes de los musicales y la música en vivo. El Palau de la Música de València se convertirá en el epicentro de Broadway por una noche, ofreciendo una experiencia única para todos los asistentes.

