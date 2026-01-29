WICKED celebra su primer centenario en Madrid

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

La "Ciudad Esmeralda" de Madrid está de celebración. El pasado miércoles 28 de enero, la producción española de WICKED alcanzó la cifra de 100 funciones en el Nuevo Teatro Alcalá. Este hito consolida al espectáculo como uno de los pilares de la actual temporada teatral en la capital.

El evento no fue una función cualquiera. Para marcar la ocasión, el equipo contó con la presencia de dos padrinos de excepción: la actriz María Castro y el periodista y creador de contenido Javi Hoyos. Ambos acompañaron al elenco en los momentos previos a la representación, participando en el tradicional soplado de velas con una tarta temática espectacular diseñada para la ocasión.

Bajo la dirección y adaptación de David Serrano, el éxito de esta montaje reside en la poderosa interpretación de sus protagonistas. Cristina Picos (Elphaba) y Cristina Llorente (Glinda) han logrado captar la esencia de la amistad improbable entre las dos brujas, emocionando al público noche tras noche con voces impecables y una química vibrante sobre el escenario.

La celebración de este primer centenario se suma a la trayectoria global de la obra, que acumula más de 21 años de éxito ininterrumpido en Broadway y 18 en el West End londinense.

