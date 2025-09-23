El Teatro de la Zarzuela vuelve a batir récords de venta de abonos

Enter Your Email to Unlock This Article



El Teatro de la Zarzuela arranca la temporada 2025/26 con cifras históricas de fidelización. La venta de abonos ha superado todas las previsiones al crecer de 4.012 a 4.436, un nuevo récord para el coliseo madrileño de la plazuela de Teresa Berganza. Hoy mismo comienza la venta libre de entradas para los espectáculos de la temporada, con una gran expectativa de éxito siguiendo la estela de años anteriores.

El nuevo curso propone un recorrido lírico de septiembre a junio a través de las distintas formas del género: género chico, zarzuela grande, zarzuela cómico-fantástica, ópera y ópera bufa. Entre los títulos destacados, y en orden cronológico, figuran PEPITA JIMÉNEZ, EL POTOSÍ SUBMARINO, y el programa LA EDAD DE PLATA, que reunirá GOYESCAS, EL RETABLO DE MAESE PEDRO, BOHEMIOS, JUGAR CON FUEGO, EL GITANO POR AMOR y EL GATO MONTÉS. Estas producciones contarán con intérpretes de primer nivel y con la dirección musical y escénica de algunas de las figuras más reconocidas de la lírica y el teatro en España.

Bajo la dirección de Isamay Benavente, la temporada refuerza su compromiso con la recuperación de obras y artistas injustamente olvidados, la visibilización de la mujer creadora, la atención al repertorio y la apertura a la danza, el flamenco y los nuevos públicos. En palabras de la directora, existe “la clara intención y la necesidad de continuar y fortalecer la línea de trabajo de este moderno curso artístico”, con especial foco en acercar el teatro lírico a niños y jóvenes.