El Teatro de la Zarzuela, galardonado con el Premio ACPE de Cultura 2025

El Teatro de la Zarzuela ha sido distinguido con el Premio ACPE de Cultura 2025, otorgado por la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE) junto a otras entidades como el Club Internacional de la Prensa (CIP), la Asociación de Periodistas y Escritores Árabes en España (APEAE) y la Asociación de Prensa Africana (APA). Con más de medio siglo de historia, estos galardones reconocen el trabajo de personas e instituciones que contribuyen al desarrollo cultural y social.

El jurado ha destacado al Teatro de la Zarzuela por ser “punto de encuentro de distintas generaciones de público y de todos aquellos que se acercan a la cultura hispana”. En su valoración, han subrayado que este espacio “ha mantenido viva la música del género lírico español, estrenando obras que representan la zarzuela del siglo XXI” y han añadido que “este teatro es el representante por excelencia del legado musical de todas las Españas que habitan en España”.

La directora del teatro, Isamay Benavente, recibió el galardón durante una ceremonia celebrada en los Jardines de Cecilio Rodríguez, en el Parque del Retiro de Madrid. En su discurso, Benavente reivindicó la vigencia del género: “La zarzuela es nuestro género lírico, el que mejor nos cuenta y define como españoles. Solo lo auténticamente popular puede alcanzar una verdadera universalidad, pero necesitamos cómplices para que el mundo nos conozca”.

En ediciones anteriores, el Premio ACPE de Cultura ha distinguido a instituciones y figuras de gran relevancia, como la Biblioteca Nacional de España, el Museo Sorolla, Antonio Banderas, Joan Manuel Serrat y Plácido Domingo. Con este nuevo reconocimiento, el Teatro de la Zarzuela reafirma su posición como guardián y promotor de la lírica española, continuando una tradición que forma parte esencial del patrimonio cultural del país.

