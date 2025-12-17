Elu López presenta Recovera, primer adelanto de su EP Volver al origen

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

Elu López presenta Recovera, primer adelanto de su próximo EP Volver al origen, una obra que inaugura un nuevo capítulo artístico marcado por la memoria, el territorio y la transmisión de lo heredado. Lejos de una mirada nostálgica, la canción propone el regreso a la raíz como un espacio fértil para la creación contemporánea, situando el origen no como pasado inmóvil, sino como punto de partida activo desde el que repensar el presente.

Tras una sólida trayectoria en la zarzuela y el teatro musical, con presencia en escenarios nacionales e internacionales, Joselu López abre ahora un nuevo espacio creativo bajo el nombre de Elu López. Este proyecto musical se desarrolla en continuidad con Alumbra Rural, una investigación artística centrada en la memoria familiar, los rituales y las formas de transmisión invisibles que han sostenido históricamente la vida en los márgenes. En este cruce entre lo vivido y lo heredado, la música se convierte en un espacio de escucha, evocación y restitución.

Recovera toma su nombre de un oficio hoy desaparecido, vinculado a las mujeres que, durante la posguerra, recorrían los pueblos transportando e intercambiando bienes en tiempos de escasez. Entre ellas se encuentran la bisabuela y la abuela paterna del artista, cuya experiencia inspira una canción concebida como pieza de memoria activa, que devuelve dignidad y visibilidad a quienes sostuvieron comunidades enteras desde el trabajo silencioso y la resistencia cotidiana.

En lo sonoro, la propuesta se inscribe en un neofolk contemporáneo de texturas orgánicas y austeras, donde cada elemento refuerza el carácter íntimo y ceremonial del relato. Recovera funciona así no solo como carta de presentación, sino como una declaración de principios de un EP atravesado por lo sagrado, el duelo, la transmisión y la posibilidad de renacer desde lo heredado. La canción estará disponible en plataformas digitales a partir del 18 de diciembre, acompañada de un cuidado universo visual de fuerte carga simbólica.

