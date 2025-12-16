BIENVENIDOS EN NAVIDAD - LULI PAMPÍN llega al Capitol estas Navidades

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

El próximo 27 de diciembre y hasta el 4 de enero el Teatro Capitol acogerá el espectáculo BIENVENIDOS EN NAVIDAD - LULI PAMPÍN, un musical familiar que hará las delicias de grandes y pequeños.

Luli Pampín era una bailarina encerrada en una cajita musical que soñaba con abandonar algún día ese pequeño lugar, cantar y bailar por el mundo entero. Gracias a la radio mágica y a la imaginación de los pequeños logrará cumplir su sueño, viviendo divertidas aventuras junto a sus amigos más entrañables y superando dificultades que intentarán impedir su alegría. Ven a disfrutar de un sueño hecho realidad. Ven a disfrutar de Luli Pampín.

La propuesta escénica está encabezada por Lucía Anabella Pérez Gerardi (Luli Pampín) como artista principal y directora técnica. En escena participan Fabricio Viera, Patricia García Rayo Velázquez, María García Rayo Velázquez, Joel García del Río, Silvia Guerrero Martínez y Tharsis David Agueda González como intérpretes de danza, asumiendo María García Rayo Velázquez también las funciones de coreografía. La dirección de escena corresponde a Lucía Anabella Pérez Gerardi, María Rayo y Laura Melano Prestes, mientras que el guion está firmado por Lucía Anabella Pérez Gerardi y Laura Melano Prestes, quien además participa como voz en off del personaje narrador.

El apartado musical y de audio está a cargo de Alberto Mantovani (Alman Kids), y la realización audiovisual es responsabilidad de Daniel Oriet (Moide), quien comparte el diseño de personajes y escenografía con Lucía Anabella Pérez Gerardi. El diseño de iluminación corresponde a Jose Manuel Hernández de la Torre, y el vestuario ha sido diseñado por Lucía Anabella Pérez Gerardi y ejecutado por Fátima García. El equipo técnico de escenario está integrado por Ester Val y Marcel Domínguez, y la producción corre a cargo de Esound Music Events, S.L. y Lulipampineros Producciones.

