Madalena Alberto ofrece un concierto íntimo en Barcelona

La estrella del West End Madalena Alberto ofrecerá un concierto íntimo en la sala Encuentro le la localidad barcelonesa de Abrera el próximo 28 de febrero.

Acompañada al piano por Sergi Cuenca (director musical de EL REY LEÓN), Madalena Alberto nos ofrecerá una velada musical llena de canciones populares y de sus propias composiciones, sin olvidar los musicales que han marcado su carrera.

Sobre este concierto, Madalena ha declarado: “Me hace muchísima ilusión volver a la sala Encuentro para una velada acogedora y entrañable. Una vez más me acompañará el maravilloso Sergi Cuenca al piano, y contaremos con un par de invitados especiales compartiendo el escenario con nosotros. ¡La noche promete estar llena de amigos y con muchas oportunidades para cantar juntos! ¡Con muchas ganas de compartirla con vosotros!”

Madalena estudió artes escénicas en Londres, donde ha desarrollado una consagrada trayectoria profesional. Es popular por haber interpretado el papel principal en EVITA, siendo aclamada por la crítica en su paso por el Dominion Theatre de Londres. Otros personajes destacados en su carrera son Fantine en LES MISÉRABLES; Grizabella en CATS; Edith Piaf en PIAF; y, más recientemente, los papeles de Velma Kelly en CHICAGO y de Gloria Fajardo en el musical de Gloria Estefan en ON YOUR FEET! en el Coliseum Theatre de Londres.

También ha protagonizado otros espectáculos en Londres como AY, CARMELA de José Sanchis Sinisterra o THE AUTUMN GARDEN de Lillian Hellman. Madalena es también cantautora y artista asociada de la compañía Chaskis Theatre.

