España como trampolín internacional: formarse en teatro musical con proyección global

🎭 NEW! Spain Theatre Newsletter Get all the top news & discounts for Spain & beyond. ✨ Sign Up

España se está posicionando con fuerza como un lugar estratégico para la formación en teatro musical con salida real al mercado internacional. Cada vez son más los intérpretes formados en nuestro país que acceden a producciones profesionales de gran formato, tanto en los principales escenarios españoles como en el West End, giras internacionales y mercados europeos clave. Un ejemplo claro es la trayectoria de antiguos alumnos del Institute of The Arts Barcelona, actualmente repartidos en títulos de referencia del teatro musical contemporáneo.

Fotos: Sergi Panizo

Entre los créditos nacionales destacan Luana Carrera, actualmente Nadia en RAFFAELLA, EL MUSICAL; Vitor Moresco, Banzai en EL REY LEÓN (además de cover de Lola en KINKY BOOTS); Bella Exum como swing en GOSPEL (con trabajos previos en GYPSY, dirigido por Antonio Banderas, y BAILO BAILO); Andrea Enrich e Irene Reglero en LA HISTORIA INTERMINABLE; o Bárbara Sanches Dia en UNA RUBIA MUY LEGAL. Trayectorias que demuestran una inserción directa en el mercado profesional español tras finalizar su formación.

El alcance, sin embargo, va mucho más allá de nuestras fronteras. Antiguos alumnos de IAB acumulan créditos internacionales como Vasco Emauz (THE LIGHTNING THIEF UK Tour, BACK TO THE FUTURE en el West End), Millie Readshaw (SIX UK & International Tour), Robertina Bonano (THE DEVIL WEARS PRADA en el West End), Amandla Elyhan (THE BOOK OF MORMON West End), Jon Petersohn (STARLIGHT EXPRESS en Alemania) o Matt Posada (MOULIN ROUGE! Alemania). Una red de profesionales que evidencia cómo una formación recibida en España puede abrir puertas reales al circuito internacional.

Dentro de su oferta académica, IAB Barcelona cuenta con el BA (HONS) MUSICAL THEATRE, un grado universitario oficial de tres años diseñado para intérpretes que aspiran a desarrollar su carrera tanto en España como en el extranjero. El programa refuerza de manera integral las áreas de interpretación, canto y danza, al tiempo que prepara al alumnado para las exigencias reales de la industria de las artes escénicas y fomenta el desarrollo de una identidad artística propia. Para quienes buscan una vía más intensiva o preparatoria, el FOUNDATION MUSICAL THEATRE (septiembre–marzo) ofrece dos trimestres de trabajo técnico enfocado a facilitar el acceso a estudios superiores en IAB u otras instituciones.

El acceso a estos programas se realiza mediante audición, estructurada en dos fases. La primera, por vídeo, incluye dos canciones de teatro musical (una contemporánea y una clásica), una coreografía jazz y un monólogo contemporáneo. Quienes superan esta etapa acceden a una segunda fase presencial u online con pruebas de danza clásica y jazz, además de una entrevista y la reinterpretación del material presentado. Las próximas audiciones presenciales en el campus de Sitges tendrán lugar el 17 de enero de 2026, el 28 de febrero de 2026 y el 21 de marzo de 2026, consolidando a España como un punto de partida sólido para quienes aspiran a una carrera internacional en el teatro musical.

Recibe noticias de Broadway en WhatsApp Recibe las últimas actualizaciones, noticias de última hora y cobertura exclusiva directamente en la aplicación.